BRAT lansează primul sistem independent de măsurare și certificare a performanțelor retail media din România

Biroul Român de Audit Transmedia (BRAT) lansează un proiect în vederea realizării primului sistem de măsurare și certificare independentă a performanțelor retail media. Retail media devine o nouă verticală de comunicare, evaluată după criterii de performanță utilizate curent în industria media, conform principiilor de independență, transparență și comparabilitate pe care BRAT le aplică consecvent tuturor proiectelor sale din domeniul online, outdoor, presă scrisă, radio și social media.

Retail media este un segment cu o creștere semnificativă a investițiilor în publicitate în ultimii ani, atât în Europa, cât și în România, pe măsură ce retailerii își extind platformele media în magazinele fizice și în mediul digital, acestea devenind tot mai atractive pentru clienții de publicitate, ce alocă bugete în creștere. Consolidarea retail media ca verticală de comunicare, alături de celelalte medii consacrate, necesită, pe lângă investiții în creștere din partea retailerilor în infrastructura necesară, și utilizarea reperelor și indicatorilor uzuali ai industriei de comunicare: indicatori de media standardizați, verificați independent, transparenți și comparabili cu cei utilizați pentru celelalte canale media.

Inițiativa unui proiect de măsurare și certificare a performanțelor retail media a pornit de la Tiberiu Dănețiu, Director Retail Media & Corporate Affairs Auchan România, care a cooperat cu BRAT din faza incipientă a proiectului și a sprijinit coagularea unui grup de companii care să susțină lansarea noii măsurători.

„Felicitări și mulțumiri BRAT pentru viziunea, rigoarea și dedicarea cu care a susținut inițiativa pe care am propus-o acum aproape doi ani: construirea unui cadru comun pentru industrie. Cred că acest model asociativ de standardizare și certificare independentă pentru retail media reprezintă o premieră europeană.

Retail media combină traficul de mare volum cu audiențe profilate pe baza comportamentului de cumpărare și aduce mesajul aproape de decizia de achiziție, în magazin, în aplicație sau online. Conectarea campaniilor cu datele de vânzări permite brandurilor și agențiilor să planifice mai relevant, să măsoare rezultatele și să îmbunătățească performanța campaniilor. Standardizarea și verificarea independentă sunt esențiale pentru valorificarea acestui potențial.” – Tiberiu Dănețiu, Director Retail Media & Corporate Affairs, membru în Board Auchan România.

Proiectul este realizat asociativ, în cadrul unui Departament dedicat din cadrul BRAT, înființat special pentru derularea activităților de standardizare a măsurării performanțelor retail media și de verificare a acestora. Departamentul Retail Media din cadrul BRAT, înființat formal în data de 20 octombrie 2026, reunește deopotrivă operatori de retail, agenții și clienți de publicitate, și reprezintă în egală măsură viziunea și obiectivele companiilor de retail, cât și pe cele ale investitorilor. Membrii Departamentului stabilesc prin consens standardele și regulile de măsurare și certificare, asigurând independența și credibilitatea demersului de autoreglementare.

„Implicarea retailerilor și a tuturor celor din ecosistemul retail media în acest proiect arată maturitatea acestei industrii și dorința comună de progres. O măsurare independentă și obiectivă este vitală pentru ca orice mediu să-și poată dovedi performanțele într-un mod credibil și pentru a avea acces la investiții semnificative. Faptul că retailul s-a reunit în cadrul BRAT pentru a stabili indicatori unitari, standardizați, este un pas esențial: acești indicatori de performanță vor susține în mod obiectiv eficiența comunicării și vor crea premise solide pentru creșterea investițiilor. BRAT realizează astfel de proiecte de peste 25 de ani, cu rezultate dovedite, și va continua să aplice principiile independenței, transparenței, credibilității și comparabilității — principii care au adus beneficii reale mediilor reprezentate de asociație.” – Dragoș Stanca, Președinte BRAT.

În prima etapă, proiectul urmărește certificarea traficului din magazinele operatorilor de retail. Ulterior, proiectul va fi completat cu monitorizarea investițiilor în retail media și integrarea acesteia în sistemul MIP (Monitorizarea Investițiilor în Publicitate), sistem prin care BRAT raportează deja investițiile în publicitatea din cinci medii: online, ooh și digital ooh, presă scrisă, radio și influencer marketing.

Principalii indicatori de performanță ai instore retail media, ce vor deveni disponibili pentru participanții în proiect, vor fi numărul de vizite și numărul de vizitatori unici din magazine, indicatori ce vor fi obținuți și verificați independent, pe baza unei metodologii comune, recunoscută la nivelul industriei. Primele rezultate certificate vor fi publicate în 2027.

Proiectul este deschis tuturor companiilor interesate: operatori de retail, agenții specializate de retail media, agenții de media și publicitate, regii și clienți de publicitate, precum și furnizori de tehnologie și servicii pentru retail media.

Despre BRAT

Biroul Român de Audit Transmedia (BRAT) este asociația industriei de media și publicitate din România care stabilește standarde comune de măsurare a performanțelor media. BRAT măsoară audiența online (SATI), audiența panourilor outdoor (SAO), audiența și tirajele presei scrise (SNA, audit de tiraj), realizează studiul de consum media SNA FOCUS și monitorizează investițiile în publicitate (MIP) în online, outdoor și digital outdoor, presă scrisă, radio și influencer marketing.