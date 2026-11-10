Nvidia și CEO-ul Jensen Huang, dați în judecată de acționari după un scandal privind o presupusă spioană chineză

Acționarii companiei Nvidia au depus un proces colectiv împotriva producătorului de cipuri și a directorului executiv Jensen Huang într-o instanță federală din California. Reclamanții susțin că conducerea companiei a indus în eroare investitorii prin nedivulgarea riscurilor de securitate națională legate de o relație personală dintre Huang și o directoare suspectată de spionaj în favoarea Chinei. Președintele Donald Trump a confirmat că FBI desfășoară o anchetă în acest caz, declarând în același timp că Huang nu a avut cunoștință despre activitățile de spionaj.

Potrivit The Guardian, acționarii gigantului tehnologic Nvidia au inițiat o acțiune în instanță împotriva companiei și a directorului său executiv, Jensen Huang.

Plângerea a fost înregistrată la un tribunal federal din California de către investitorul Mark Kistenmacher, care intenționează să reprezinte persoanele care au achiziționat acțiuni Nvidia în perioada 9 octombrie 2025 – 8 noiembrie 2026. Acțiunea în justiție vizează obținerea de despăgubiri pentru scăderea valorii acțiunilor în urma publicării informațiilor privind posibile breșe de securitate.

Reclamanții susțin că Nvidia și Jensen Huang au oferit declarații înșelătoare și au omis să raporteze informații materiale referitoare la relațiile de afaceri și personale ale directorului general.

În centrul acuzațiilor se află legătura dintre Huang și Alice Huang, o directoare din cadrul firmei Megaspeed, persoană identificată de autoritățile americane drept un posibil agent de informații în favoarea Republicii Populare Chineze. Conform plângerii, nedeclararea acestei legături a expus compania unor riscuri de reputație și de afaceri majore.

Donald Trump a confirmat existența unei anchete FBI în acest caz

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a făcut declarații publice referitoare la situația creată la compania Nvidia. Şeful statului a confirmat că a purtat o discuție directă cu Jensen Huang și a precizat că Biroul Federal de Investigații (FBI) derulează o anchetă separată referitoare la acest caz. Donald Trump a afirmat că directorul Nvidia i-a transmis că nu a cunoscut calitatea de presupus agent de informații a persoanei în cauză.

De asemenea, președintele Trump a menționat că îl consideră pe Jensen Huang o persoană onorabilă și a susținut menținerea acestuia în funcția de director executiv al Nvidia.

Declarațiile președintelui au survenit în contextul în care oficialii din domeniul securității naționale investighează posibilele implicații ale contactelor dintre executivul american și rețelele străine de informații.

Reacția consiliului de administrație

În urma apariției primelor rapoarte privind ancheta autorităților, consiliul de administrație al Nvidia a anunțat inițierea unei investigații interne independente. Consiliul a precizat că demersul are ca scop analizarea tuturor informațiilor disponibile privind eventualele tentative de recrutare sau influențare din partea unor servicii străine de informații.

Reprezentanții consiliului de administrație au menționat că nu există dovezi din care să rezulte compromiterea unor secrete tehnologice sau a securității naționale.

Cu toate acestea, anunțarea anchetei interne și depunerea plângerii de către acționari au generat fluctuații negative pe piața bursieră, acțiunile Nvidia înregistrând o scădere de până la 8 procente în ședințele de tranzacționare recente.

Impactul asupra pieței nu a fost atenuat de scuzele publice ale conducerii

Jensen Huang a transmis un mesaj intern către angajații Nvidia în care a confirmat existența unei relații extramatrimoniale, fără a specifica identitatea persoanei implicate.

Directorul executiv a declarat public că sprijină investigația consiliului de administrație și că va coopera cu autoritățile federale americane pentru clarificarea tuturor aspectelor.

În paralel cu acțiunea în instanță a acționarilor, cazul a atras atenția membrilor Congresului Statelor Unite.

Senatoarea Elizabeth Warren a indicat că comisia parlamentară competentă va examina activitatea Nvidia și managementul riscurilor de securitate. Reclamanții din procesul colectiv mențin acuzația că menținerea artificială a prețului acțiunilor prin tăinuirea detaliilor a cauzat pierderi financiare investitorilor după ieșirea la iveală a scandalului.