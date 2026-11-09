O aventură extraconjugală a declanșat un scandal de spionaj la Nvidia. Jensen Huang, investigat

Nvidia a deschis o anchetă pentru a vedea dacă directorul general al companiei, Jensen Huang, a fost ținta unei operațiuni de spionaj. Decizia vine după ce au apărut informații despre o relație cu o afaceristă suspectă de spionaj pentru China. Huang a recunoscut că și-a înșelat soția și și-a cerut scuze public.

Consiliul de administrație al companii a precizat că, până în prezent, nu există indicii care să arate că informațiile confidențiale ale companiei sau securitatea SUA ar fi fost compromise. Jensen Huang ește șeful Nvidia de trei decenii. Compania este unul dintre cei mai importanți producători de cipuri pentru AI și are o valoare de piață estimată la aproximativ 4.500 de miliarde de dolari.

Huang recunoaște adulterul. Ce spune Nvidia despre anchetă

Într-un mesaj transmis angajaților, Huang a recunoscut că a avut o relație extraconjugală. El și-a cerut scuze familiei și a declarat că își asumă responsabilitatea pentru cele întâmplate.

„Mi-am înșelat soția. Acțiunile mele au rănit-o pe ea și pe copiii noștri. Nu există nicio scuză pentru ceea ce am făcut. Îmi pare foarte rău”, a transmis Huang, potrivit BBC.

Directorul Nvidia a recunoscut și că nu a fost la înălțimea responsabilităților pe care le are față de angajații și acționarii companiei. Despre suspiciunile de spional, Huang a spus că va colabora pe deplin cu anchetatorii.

„Iubesc țara noastră și compania noastră. Mă angajez să protejez Nvidia și să susțin securitatea națională a Americii. Sunt mândru și recunoscător că sunt american”, a transmis el.

Consiliul de administrație a precizat, separat, că ancheta a pornit de la informații apărute în presă despre o posibilă operațiune a unor servicii de informații străine.

„Deși consiliul nu are niciun motiv să creadă că securitatea națională sau secretele Nvidia au fost compromise, ancheta va examina toate informațiile disponibile”, au spus reprezentanții companiei.

Nvidia spune că are în continuare încredere în Huang, care rămâne la conducerea grupului.

Cine este femeia din centrul scandalului

În mijlocul poveștii se află Alice Huang, cunoscută și ca Huang Le, o afaceristă chineză care a avut o funcție de conducere la Megaspeed, o companie din Singapore. Potrivit The New York Times, citat de BBC, serviciile americane de informații bănuiesc că ar fi lucrat pentru Beijing. Autoritățile ar fi urmărit comunicațiile ei și ar fi aflat că are o relație apropiată cu un cetățean american, despre care s-a aflat apoi că este Jensen Huang.

Megaspeed cumpără cipuri Nvidia și mai atrăsese atenția autorităților americane, fiind suspectată că a ajutat firme chineze să obțină cipuri avansate, ocolind restricțiile impuse de Washington. Potrivit BBC, în ultimii doi ani compania a cumpărat cipuri Nvidia de aproximativ 4,8 miliarde de dolari.

Nu există momentan informații potrivit cărora Alice Huang a transmis Beijingului informații obținute prin relația cu Jensen Huang și nici dacă au ieșit la iveală secrete comerciale ale Nvidia. Ministerul de Externe chinez respinge acuzațiile și le numește speculații fără temei și o încercare de a învinui Beijingul.

Rubio ar fi dat alarma, iar Congresul vrea răspunsuri

Cazul a ajuns și la Washington. Marco Rubio a coordonat în primăvară un document clasificat, prin care oficialii administrației Trump erau avertizați despre relația dintre Jensen Huang și femeia suspectată de spionaj. Documentul ar fi circulat printre responsabilii de securitate națională înainte de vizita lui Donald Trump în China, din luna mai. Întrebat despre caz, Rubio a refuzat să dea detalii, invocând natura informațiilor și faptul că Nvidia își face propria anchetă.

Între timp, trei lideri republicani din Camera Reprezentanților i-au cerut lui Huang să dea explicații într-o ședință închisă, programată pe 18 noiembrie. Parlamentarii vor să știe, printre altele, ce măsuri ia Nvidia ca să prevină operațiunile de spionaj.

Donald Trump, în schimb, l-a susținut pe șeful Nvidia. Președintele a spus că nu a vorbit cu Huang de când s-a anunțat ancheta.

„Știu doar că este o persoană de treabă, dar nu știi niciodată ce se întâmplă”, le-a spus el jurnaliștilor.

A adăugat că Huang a făcut o treabă extraordinară pentru America și că îl consideră un om onorabil.

Momentul e delicat pentru Nvidia. Din 2022, Washingtonul limitează exportul celor mai avansate cipuri către China, invocând riscuri pentru securitatea națională. Componentele sunt importante pentru dezvoltarea AI, iar SUA încearcă să țină Beijingul departe de tehnologiile de vârf.

Scandalul poate avea efecte și pe bursă. Potrivit BBC, tranzacțiile de dinaintea deschiderii pieței din New York indicau o scădere de aproximativ 4% a acțiunilor Nvidia.