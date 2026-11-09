Locuitorii din Rășinari resping mina de magneziu. Peste 98% au votat „NU” la referendum

Locuitorii comunei Rășinari din județul Sibiu au respins categoric deschiderea unei exploatări miniere. Cetățenii s-au pronunțat duminică împotriva proiectului de magneziu de la Valea Dobra.

Rezultatele provizorii ale Autorității Electorale Permanente (AEP) confirmă un scor covârșitor. Din totalul voturilor, 98,43% au fost împotriva exploatării. Un număr de 2.194 de persoane s-au opus proiectului. Doar 35 de locuitori au pus ștampila pe varianta „DA”.

La urne s-au prezentat 2.244 de cetățeni dintr-un total de aproximativ 4.400 de persoane cu drept de vot. Prezența a atins pragul de 50,64%. Referendumul este validat oficial. Legea cere o prezență minimă de doar 30% pentru validarea unui scrutin local.

Temerile localnicilor și lipsa autorizațiilor

Proiectul vizează o mină de suprafață pe un teren de șapte hectare. Zona de exploatare se află la doar doi kilometri distanță de comună. Oamenii au protestat de mai multe ori în ultimele luni.

Localnicii se tem de compoziția zăcământului estimat la 50 de milioane de tone. Ei reclamă posibila prezență a uraniului și a azbestului. Reprezentanții companiei Mineral Proiect Invest au respins ferm aceste acuzații. Dezvoltatorul susține că nu există absolut niciun pericol pentru sănătatea publică.

Referendumul organizat duminică are un caracter strict consultativ. Cu toate acestea, primarul comunei, Bogdan Bucur, a luat o decizie clară. Edilul a promis utilizarea tuturor căilor legale pentru oprirea definitivă a proiectului.

Firma are încă pași birocratici majori de parcurs. Dezvoltatorul are nevoie de un acord de mediu și de un certificat de urbanism de la autoritățile locale.

Miza de 400 de milioane de euro

Compania românească Mineral Proiect Invest SA a obținut licența de concesiune în luna septembrie. Documentul vizează exploatarea rocilor magnezitice din perimetrul Valea Dobra.

Proiectul integrat de magneziu de la Rășinari-Săliște promite investiții uriașe. Compania a anunțat un buget cumulat de peste 400 de milioane de euro. Acesta reprezintă primul proiect industrial integrat de magneziu din Uniunea Europeană. Zăcământul dispune de resurse strategice majore.

Pe buletinele de vot, locuitorii au avut de răspuns la o întrebare directă:

„Sunteți de acord cu orice exploatare minieră pe raza administrativ-teritorială a comunei Rășinari?”

Votul de duminică blochează de facto avansul proiectului la nivelul autorității locale.