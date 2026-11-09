Paradoxul climatic al inteligenței artificiale. ONG-urile adoptă tehnologia, dar cer limitarea centrelor de date

Organizațiile de protecție a mediului din întreaga lume folosesc inteligența artificială pe scară largă. Tehnologia ajută la monitorizarea incendiilor forestiere, analiza schimbărilor climatice și protejarea speciilor amenințate. Cu toate acestea, dezvoltarea ei aduce o creștere uriașă a consumului de resurse.

Un sondaj Reuters, citat de news.ro, realizat printre 15 mari organizații a arătat o utilizare constantă a sistemelor AI. ONG-urile sunt însă profund îngrijorate de impactul ecologic al centrelor de date.

Consum comparabil cu cel al Japoniei

Agenția Internațională pentru Energie a publicat estimări alarmante. Consumul de electricitate al centrelor de date ar putea ajunge la 945 de terawați-oră până în 2030. Nivelul se va dubla față de prezent. Valoarea este comparabilă cu întregul consum anual de energie al Japoniei.

Emisiile de carbon asociate ar putea depăși 300 de milioane de tone. De asemenea, consumul de apă va exploda. Acesta va crește de la 560 de miliarde de litri la 1.200 de miliarde de litri anual.

Beneficiile tehnologiei în Kenya și Tanzania

Multe organizații susțin că avantajele tehnice pot depăși costurile ecologice. În Kenya, asociația „Save the Elephants” analizează 200.000 de imagini aeriene în doar câteva ore prin AI. Anterior, o echipă de nouă persoane lucra nouă luni pentru aceeași sarcină de monitorizare.

„Am descoperit că evaluările umane omiteau aproximativ o treime dintre elefanți”, a explicat directorul organizației, Frank Pope.

El a adăugat că jumătate dintre zebre și girafe scăpau de la numărătoarea clasică.

Institutul Jane Goodall digitalizează zeci de ani de observații despre cimpanzeii din Tanzania. Proiectul este dezvoltat alături de Amazon Web Services. Acesta se va finaliza în doi ani. Inițial, specialiștii estimau o durată uriașă, cuprinsă între 13 și 15 ani.

Soluții de compromis și criticile Greenpeace

Unele ONG-uri caută metode pentru limitarea poluării digitale. World Resources Institute evită generarea de imagini și videoclipuri prin AI, din cauza consumului masiv. Nature Conservancy a montat camere inteligente direct pe navele de pescuit. Abordarea elimină transferul unor volume mari de date către servere externe.

Greenpeace International are o poziție mult mai dură față de noile tehnologii. Asociația contestă deschis expansiunea industriei tech.

„Greenpeace se întreabă dacă este necesar să construim toate aceste centre de date uriașe”, a declarat Katrin Xueying Wu, reprezentanta asociației.

Secretarul general al ONU a cerut transparență totală. António Guterres solicită marilor companii să declare impactul ecologic real al sistemelor AI.

Microsoft, Amazon și Google continuă să își extindă rapid infrastructura. Anumite rapoarte indică deja creșteri severe ale emisiilor asociate centrelor de date.