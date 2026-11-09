Dan Motreanu: Șase regiuni din România ar putea beneficia de cel puțin 27 de miliarde de euro din noul buget al UE

Șase regiuni ale României ar urma să beneficieze de cea mai mare parte a finanțărilor europene dedicate dezvoltării regionale după 2028, potrivit propunerii prezentate de Comisia Europeană în cadrul negocierilor pentru viitorul buget al Uniunii Europene.

Tema a fost analizată de Dan Motreanu, europarlamentar PNL, membru al Grupului PPE și al Comisiei pentru dezvoltare regională (REGI) din Parlamentul European, într-un document de poziție dedicat politicii de coeziune pentru perioada 2028-2034.

Conform propunerii actuale a Comisiei Europene, România ar urma să primească aproximativ 60,2 miliarde de euro prin viitoarele Planuri Naționale și Regionale de Parteneriat. Din această sumă, minimum 27 de miliarde de euro sunt rezervate regiunilor considerate mai puțin dezvoltate.

În categoria regiunilor mai puțin dezvoltate sunt incluse Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Centru și Nord-Vest. Regiunea Vest va trece în categoria regiunilor aflate în tranziție, iar București-Ilfov rămâne singura regiune dezvoltată a României.

O condiție esențială

Potrivit lui Dan Motreanu, menținerea unei politici de coeziune puternice reprezintă o condiție esențială pentru continuarea procesului de dezvoltare economică a României.

„Reducerea decalajelor de dezvoltare dintre regiunile Uniunii Europene prin politica de coeziune trebuie să rămână o prioritate în viitorul buget UE pentru perioada 2028-2034. Regiunile mai puțin dezvoltate au nevoie în continuare de finanțare consistentă, dar și de strategii inteligente de dezvoltare, adaptate potențialului economic și nevoilor specifice ale fiecăreia, pentru a deveni mai competitive și a se integra mai bine în economia europeană”, afirmă europarlamentarul.

Fondurile europene, rol major în modernizarea României

Acesta amintește că fondurile europene au avut un rol major în modernizarea României după aderarea la Uniunea Europeană și au contribuit la dezvoltarea infrastructurii, a serviciilor publice și a economiei.

„Politica de coeziune a avut un rol esențial în modernizarea și dezvoltarea României de la aderarea la Uniunea Europeană. Fondurile au finanțat construcția și modernizarea drumurilor, extinderea rețelelor de apă și canalizare, modernizarea școlilor și spitalelor, dar și dezvoltarea IMM-urilor și a companiilor românești, prin investiții în echipamente, tehnologii moderne și extinderea capacităților de producție”, arată Dan Motreanu.

Progrese, progrese, dar și decalaje

În opinia sa, progresele realizate în ultimii ani nu sunt suficiente pentru a elimina diferențele dintre regiunile României și zonele dezvoltate ale Uniunii Europene.

„Deși țara noastră a făcut progrese importante, decalajele de dezvoltare dintre multe dintre cele opt regiuni ale României și regiunile mai dezvoltate ale Uniunii Europene rămân semnificative. De aceea, consider esențial ca Uniunea Europeană să mențină o politică de coeziune puternică și după 2028, cu fonduri suficiente pentru reducerea acestor decalaje și creșterea competitivității economice a regiunilor”, susține eurodeputatul.

Dincolo de infrastructură

Europarlamentarul consideră că noua politică europeană trebuie să meargă dincolo de infrastructură și să sprijine mai puternic competitivitatea regională, inovarea și investițiile cu valoare adăugată mare.

„Fiecare regiune trebuie să își valorifice propriul potențial economic, prin strategii inteligente de dezvoltare, adaptate industriilor, competențelor și resurselor de care dispune. Nu toate regiunile trebuie să investească în aceleași domenii, ci să se concentreze asupra sectoarelor în care au cele mai bune perspective de dezvoltare”, afirmă Dan Motreanu.

În documentul prezentat în contextul negocierilor europene se arată că anul 2027 va fi decisiv pentru stabilirea formei finale a bugetului UE și a regulilor după care vor fi distribuite fondurile europene începând cu 2028.