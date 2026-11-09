Ai avut credit cu ROBOR? Situațiile în care poți cere despăgubiri de la bancă

Decizia îi determină pe mulți debitori să se întrebe dacă pot recupera o parte din banii plătiți, din moment ce ROBOR a influențat dobânda creditului. Ei bine, răspunsul depinde de situația fiecărui împrumut. Amenzile dispuse de Consiliul Concurenței în dosarul ROBOR nu presupun în mod automat că toți cei care au avut un credit legat de ROBOR primesc automat bani, însă legislația permite persoanelor care au suferit un prejudiciu din cauza unei încălcări a regulilor de concurență să solicite despăgubiri în instanță.

Cine poate cere despăgubiri după sancțiunile din dosarul ROBOR

Investigația Consiliului Concurenței a vizat modul în care băncile participante la fixingul ROBOR își stabileau cotațiile. Potrivit autorității, acestea și-ar fi coordonat comportamentul prin schimburi de informații confidențiale, inclusiv despre prețuri, deși cotațiile trebuiau stabilite independent. Practicile investigate ar fi putut influența dobânzile creditelor legate de ROBOR, iar clienții care au suportat costuri suplimentare din această cauză pot solicita despăgubiri.

Dreptul la despăgubire depinde însă de posibilitatea de a demonstra că dobânda achitată a fost mai mare decât ar fi fost în lipsa practicilor anticoncurențiale. Pentru a stabili acest lucru, trebuie analizate perioada în care creditul a fost legat de ROBOR, formula de calcul prevăzută în contract și ratele plătite efectiv. Diferența dintre ROBOR și IRCC nu este suficientă pentru a demonstra existența unei pierderi, deoarece cei doi indici sunt calculați prin mecanisme diferite.

OUG nr. 170/2020 permite persoanelor prejudiciate de încălcarea regulilor de concurență să solicite despăgubiri la Tribunalul București. Dacă decizia Consiliului Concurenței prin care este constatată încălcarea devine definitivă, aceasta va avea efect obligatoriu în proces. În dosarul ROBOR, mai multe bănci au anunțat că vor contesta sancțiunile, astfel că situația juridică nu este încă definitiv clarificată.

Ce documente trebuie să ceri băncii și cum se stabilește prejudiciul

Pentru a verifica dacă a plătit mai mult din cauza dobânzii legate de ROBOR, clientul trebuie să poată reconstitui evoluția creditului și toate modificările intervenite pe parcurs.

De aceea, contractul inițial trebuie însoțit de actele adiționale, graficele de rambursare, istoricul dobânzilor și evidența ratelor achitate, fiind importante și documentele care arată soldul împrumutului, formula de calcul aplicată de bancă și momentul trecerii de la ROBOR la IRCC, dacă a existat o astfel de schimbare.

Dacă nu are toate aceste informații, clientul le poate solicita băncii în scris, cerând o situație detaliată a creditului.

Documentele îi vor permite unui specialist să refacă evoluția împrumutului și să estimeze cât ar fi plătit în condițiile în care practica anticoncurențială nu ar fi influențat dobânda. Calculul trebuie să țină cont de soldul creditului, perioadele de actualizare a dobânzii și plățile efectuate, nu doar de diferența dintre valorile indicilor.

Această analiză ajută la stabilirea prejudiciului care poate fi cerut în instanță. Potrivit legii, despăgubirile pot acoperi pierderea efectivă, câștigul nerealizat și dobânda aferentă, însă suma acordată depinde de probele prezentate și de legătura dintre practica anticoncurențială și costurile suportate de client.

Mai poți cere bani dacă ai închis creditul și ce se întâmplă cu noua lege

Închiderea creditului nu exclude automat posibilitatea de a solicita despăgubiri, astfel că, o persoană care a achitat integral împrumutul sau l-a refinanțat poate avea în continuare un prejudiciu legat de dobânzile plătite în trecut.

Situația trebuie verificată pe baza contractului, a istoricului ratelor și a termenelor legale de prescripție; faptul că relația cu banca s-a încheiat nu șterge, prin el însuși, eventualul drept la despăgubire.

OUG nr. 170/2020 stabilește, în principiu, un termen de prescripție de cinci ani pentru acțiunile în despăgubire, dar momentul de la care începe să curgă depinde de condițiile prevăzute de lege. În astfel de cazuri contează, printre altele, când a încetat încălcarea și când persoana a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască fapta, prejudiciul și identitatea celui responsabil.

Există și reguli speciale privind suspendarea prescripției pe durata procedurilor autorităților de concurență, astfel că termenul nu trebuie calculat automat de la data ultimei rate sau de la data închiderii creditului.

În paralel, există și o inițiativă legislativă care ar putea simplifica recuperarea banilor, Senatul adoptând, la 14 octombrie 2026, proiectul L447/2026, care prevede un mecanism de recalculare a creditelor afectate și de restituire a sumelor achitate în plus, prin raportare la IRCC.

Proiectul a fost trimis Camerei Deputaților, care este for decizional, așadar nu este încă lege și nu poate fi folosit în prezent ca temei pentru a cere băncii recalcularea automată a ratelor.

Până când proiectul de lege va fi dezbătut și situația sancțiunilor va fi clarificată, cei care au avut credite cu ROBOR își pot cere de la bancă documentele împrumutului și pot verifica dacă au plătit mai mult decât ar fi trebuit. Ulterior, un avocat și un specialist financiar îi pot ajuta să afle dacă au dreptul la despăgubiri, ce sumă pot cere și dacă se mai încadrează în termenul legal.

Ce ar trebui să faci, pe scurt, dacă ai avut un credit cu ROBOR: