Rășinari votează pentru sau împotriva exploatărilor miniere. Ce proiect de 100 de milioane de euro stă în spatele referendumului

Circa 4.400 de persoane se pot pronunța asupra deschiderii unei exploatări miniere pe raza localității.

„Sunteţi de acord cu orice exploatare minieră pe raza administrativ-teritorială a comunei Răşinari?” este întrebarea înscrisă pe buletinele de vot.

Alegătorii îşi pot exercita dreptul de vot între orele 07:00 și 23:00, în conformitate cu prevederile legii privind organizarea şi desfăşurarea referendumului.

Proiectul din Valea Dobra

Compania Mineral Proiect Invest SA (MPI Magnesium) deține din 2020 licența de explorare pentru zăcământul de roci magnezitice din zona Valea Dobra.

Investiția ar include o carieră minieră, o uzină de procesare în localitatea Săliște și un sistem de transport al minereului pe cablu (funicular).

Pe termen lung, valoarea totală ar putea depăși 200 de milioane de euro, iar mina ar urma să funcționeze minimum 30 de ani.

Zăcământul și importanța magneziului

Rezervele sunt estimate la aproximativ 50 de milioane de tone de rocă, cu un conținut de circa 35% oxid de magneziu. La nivelul Uniunii Europene, magneziul este încadrat ca mineral critic și se folosește în industria auto, aerospațială, de apărare și în energia regenerabilă.

Îngrijorările din spatele consultării

Temerile legate de poluare și de protejarea patrimoniului local au dus la organizarea referendumului. Rășinărenii nu decid doar asupra acestui proiect, ci asupra oricărei exploatări miniere pe teritoriul comunei.

Condițiile de validare

Referendumul este valabil dacă la vot participă cel puțin 30% dintre alegătorii înscriși pe listele electorale permanente, adică aproximativ 1.290 de persoane din circa 4.300.

Rezultatul trebuie să îndeplinească și o a doua condiție: voturile valabil exprimate să reprezinte cel puțin 25% din alegătorii înscriși pe liste, respectiv aproximativ 1.075 de voturi. Dacă ambele praguri sunt atinse, câștigă opțiunea cu cele mai multe voturi valabile, conform Legii nr. 3/2000.

Un vot cu valoare consultativă

Primăria a precizat că referendumul are caracter consultativ față de deciziile autorităților naționale competente în domeniul minier. Rezultatul exprimă oficial poziția comunității, dar nu duce automat la interzicerea unei exploatări și nici la anularea unei licențe deja acordate.

Certificatul de urbanism cu răspuns negativ

Primăria Rășinari, comună învecinată cu municipiul Sibiu, îi îndeamnă pe locuitori să participe la vot. Administrația locală a emis recent un certificat de urbanism cu răspuns negativ pentru proiectul din Valea Dobra.

Primarul Bucur Bogdan a anunțat decizia pe Facebook și a arătat că a avut în vedere atât prevederile legale, cât și responsabilitatea față de comunitate, cu accent pe protejarea patrimoniului natural și turistic al comunei.

Compania românească Mineral Proiect Invest SA (MPI) a anunţat în septembrie că a obţinut licenţa de exploatare pentru proiectul integrat de magneziu de la Răşinari–Sălişte, judeţul Sibiu.

Acesta este primul proiect industrial integrat de magneziu din Uniunea Europeană ajuns în această fază avansată şi presupune investiţii cumulate de peste 400 de milioane de euro, urmând să creeze în România un lanţ industrial complet.