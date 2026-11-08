Israelul ar putea avea un nou premier. Ce termen are Gadi Eisenkot pentru a forma guvernul

Gadi Eisenkot, liderul opoziției israeliene, a fost desemnat de președintele Isaac Herzog să încerce formarea unui nou guvern, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Dacă va reuși, ar putea lua sfârșit cei 15 ani cumulați ai lui Benjamin Netanyahu la conducerea țării. Eisenkot are la dispoziție 28 de zile, cu posibilitate de prelungire cu 14 zile, după alegerile din 27 octombrie, în care niciun bloc nu a obținut majoritatea.

Invitația la reședința prezidențială

Anunțul a fost făcut de președinția israeliană sâmbătă seara, printr-un comunicat. În document se precizează că „preşedintele (Isaac) Herzog l-a invitat Gadi Eisenkot la reşedinţa prezidenţială, unde îi va încredinţa (…), misiunea de a forma guvernul“.

Un fost militar de carieră, la conducerea partidului Yashar

Eisenkot are 66 de ani, a fost șef al Statului Major al armatei israeliene și conduce acum partidul Yashar.

Alegerile din 27 octombrie nu au dat majoritatea parlamentară niciunui bloc. Eisenkot a primit totuși sprijinul a 67 dintre cei 120 de parlamentari, în timp ce Netanyahu a avut 46.

Termenul pentru formarea guvernului

Liderul opoziției are 28 de zile pentru a încerca să formeze executivul, iar termenul poate fi prelungit cu 14 zile.

Dacă încercarea eșuează, mandatul va trece la altă persoană. Dacă blocajul continuă, se vor organiza noi alegeri, conform sursei citate.

Sprijinul principalei liste arabe

Principala listă arabă a anunțat joi că îl sprijină pe politicianul de centru Gadi Eisenkot în încercarea de a forma un nou guvern. Această decizie îl așază într-o poziție de forță în fața premierului Benjamin Netanyahu.

Formațiunea a explicat în comunicat că alegerea răspunde „cererii populare de a împiedica revenirea la putere a lui Netanyahu şi a guvernului său“.

Alegerile din 27 octombrie nu au dat majoritate niciunui bloc. Fostul șef al Statului Major Eisenkot a primit sprijinul a 67 din 120 de parlamentari, față de 46 pentru Netanyahu.

În istoria Israelului, niciun partid nu a câștigat singur majoritatea voturilor, astfel încât formarea unei coaliții este regula. Pentru a guverna, un bloc politic are nevoie de cel puțin 61 din cele 120 de locuri din Knesset.