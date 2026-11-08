Străzi închise în centrul Capitalei astăzi, la Bucharest 21K. Ce intervale se aplică pe fiecare stradă

Aproximativ 2.000 de alergători participă astăzi la prima ediție Bucharest 21K, iar restricțiile de trafic au început încă de la ora 04:00 în zona de start.

Liliana Vornicu
Străzi închise în centrul Capitalei astăzi, la Bucharest 21K. Ce intervale se aplică pe fiecare stradă

Aproximativ 2.000 de alergători participă astăzi la prima ediție Bucharest 21K, iar restricțiile de trafic au început încă de la ora 04:00 în zona de start.

Prima ediție Bucharest 21K strânge astăzi pe străzile Capitalei circa 2.000 de participanți. Pentru siguranța curselor, traficul rutier este restricționat temporar în mai multe zone din centru, de la Șoseaua Kiseleff până pe bulevardele Regina Elisabeta și Mihail Kogălniceanu.

Start și sosire la Alveola Kiseleff

Zona de start și sosire a fost amenajată la Alveola Kiseleff, potrivit organizatorilor.

În zona evenimentului restricțiile au intrat în vigoare la ora 04:00, iar pe cea mai mare parte a traseului se aplică de la ora 07:00. Intervalele diferă de la un segment de drum la altul.

Ce străzi se închid și când

  • 04:00-18:00: Șoseaua Pavel D. Kiseleff, între strada Arhitect Ion Mincu și Piața Victoriei;
  • 07:00-13:30: Șoseaua Pavel D. Kiseleff, între strada Arhitect Ion Mincu și Arcul de Triumf;
  • 07:30-12:30: Piața Victoriei, restricție parțială pe sensul de mers dinspre Șoseaua Kiseleff spre Calea Victoriei;
  • 07:00-12:30: Calea Victoriei, între Piața Victoriei și Splaiul Independenței;
  • 07:00-12:30: Bulevardul Regina Elisabeta, între Calea Victoriei și Bulevardul Schitu Măgureanu;
  • 07:00-12:30: Bulevardul Mihail Kogălniceanu, între Bulevardul Schitu Măgureanu și strada Vasile Pârvan.

Recomandări pentru șoferi și riverani

Organizatorii le recomandă șoferilor să evite aceste segmente în intervalele anunțate și să își planifice din timp deplasările.

Aceștia trebuie să respecte și semnalizarea temporară, precum și indicațiile polițiștilor rutieri.

Accesul auto către imobile, parcări și străzile adiacente traseului poate fi afectat cât timp durează restricțiile. Cei care au programări, rezervări sau livrări în zona traseului sunt îndemnați să verifice din timp cum pot ajunge la destinație.

Metroul, varianta indicată pentru drumul spre eveniment

Pentru deplasarea către zona evenimentului, se recomandă metroul, cu acces prin stația Piața Victoriei. În ce privește transportul de suprafață, organizatorii au transmis că pentru eventualele modificări ale transportului de suprafață trebuie verificate informările oficiale STB înainte de plecare.

Probe, program și seria națională

Evenimentul este organizat de YOLO Events și cuprinde probe de 21 km, 10 km și 5 km, o cursă populară și curse pentru copii. Probele de 21 km și 10 km pornesc la ora 09:00, iar cea de 5 km la ora 09:15, conform sursei citate.

Bucharest 21K face parte din seria națională 21K, care include și competițiile de la Timișoara, Buzău și Brașov.

Cursele copiilor încheie programul Run the School, derulat împreună cu Sectorul 1, prin care elevii din școlile participante sunt încurajați să facă mișcare.

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