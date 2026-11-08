Are sindrom Down și a reușit ceva ce nimeni nu mai făcuse la un Campionat Mondial. Alex Zotica a emoționat întreaga sală

La Campionatul Mondial de Culturism și Fitness desfășurat zilele trecute la Santa Susanna, în Spania, s-a întâmplat ceva ce depășește granițele sportului.

Un tânăr român cu sindrom Down a urcat pe scenă și a concurat alături de sportivi din întreaga lume. Numele lui este Alex Zoica. Performanța sa este una fără precedent. Alex a devenit primul sportiv cu sindrom Down care participă la un Campionat Mondial organizat de Federația Internațională de Fitness și Culturism (IFBB). Nu doar că a participat ci a și câștigat două medalii de aur la categoria sa.

Dar ceea ce a impresionat cel mai mult a fost faptul că în jurul lui Alex s-a creat o atmosferă rar întâlnită chiar și la competițiile internaționale de cel mai înalt nivel. Sportivi veniți din țări diferite, vorbind limbi diferite și reprezentând steaguri diferite, l-au încurajat, l-au aplaudat și l-au susținut pe tot parcursul competiției.

A refuzat să fie definit de diagnosticul său

Pentru câteva momente, naționalitățile, diferențele și rivalitățile sportive au trecut în plan secund. A rămas doar bucuria sinceră pentru reușita unui tânăr care a refuzat să fie definit de diagnosticul său.

„Am participat la foarte multe competiții internaționale, am văzut campioni extraordinari și am trăit momente de mare emoție. Dar reacția publicului față de Alex a fost cu adevărat specială. Sportivi din țări diferite, oameni care vorbesc limbi diferite și provin din culturi diferite, l-au încurajat și l-au aplaudat cu aceeași bucurie”, spune pentru Cotidianul.ro Gabriel Toncean, președintele Federației Române de Culturism și Fitness. Acesta afirmă că succesul lui Alex depășește zona performanței sportive.

„În acele momente nu au mai contat naționalitatea, diferențele sau dizabilitatea. A contat omul din fața lor. Cred că Alex a transmis un mesaj pe care uneori noi, adulții, încercăm să îl explicăm prin prea multe cuvinte: respectul și acceptarea încep atunci când învățăm să vedem omul, nu limitările pe care presupunem că le are”, spune Toncean.

O poveste cu greutate

În spatele lui Alex se află însă ani de muncă și oameni care au crezut în el atunci când mulți ar fi văzut doar obstacole. Unul dintre acești oameni este mama lui Alex care l-a încurajat să își urmeze pasiunile. Și, mai ales, l-a încurajat să aibă încredere în propriile forțe. Al doilea om la fel de important pentru Alex a fost antrenorul Marius Vărzaru. Acesta a investit timp, răbdare și energie pentru a valorifica potențialul tânărului sportiv. Dar, dincolo de orice, a contat că un sistem sportiv și în speță o federație internațională au decis să deschidă o ușă care până nu demult era închisă.

Gabriel Toncean spune că introducerea categoriilor dedicate sportivilor cu dizabilități în competițiile Federației Române de Culturism și Fitness nu a avut ca obiectiv câștigarea unor medalii, ci crearea unor oportunități reale.

„Când am propus deschiderea competițiilor noastre către sportivii cu dizabilități, nu m-am gândit în primul rând la medalii. M-am gândit la copiii și tinerii care poate nu au avut niciodată ocazia să urce pe o scenă sportivă, să fie aplaudați și să simtă că fac parte dintr-o echipă”, afirmă acesta.

Rezultatul a depășit însă toate așteptările. Alex obținut medalii de aur la categoriile Fitness Challenge și Culturism.

„Alex a reușit să transforme această idee într-o poveste extraordinară. Și sper din tot sufletul să fie doar începutul. Mi-aș dori ca peste câțiva ani să avem cât mai mulți sportivi precum Alex, în cluburile noastre, la competițiile naționale și internaționale”, spune președintele Federației.

Categoriile destinate sportivilor cu sindrom Down au fost introduse în premieră în calendarul IFBB.

„Alex este campion mondial, dar a câștigat și inimile oamenilor”

Pentru cei care au fost prezenți la Santa Susanna, medaliile au reprezentat doar o parte a poveștii. Mai important a fost impactul pe care Alex l-a avut asupra celor din jur.

„M-a impresionat Alex ca om, înainte de toate. Bucuria lui, naturalețea, dorința de a participa și felul în care a reușit să transmită emoție tuturor celor din jur. Medaliile sunt importante. Disciplina și munca din spatele lor merită tot respectul. Dar ceea ce am văzut la Alex a fost mai mult decât o performanță sportivă”, spune Gabriel Toncean. Acesta ține să sublinieze că succesul tânărului român nu aparține unei singure persoane. „Și vreau să subliniez ceva: în spatele acestei reușite se află și mama lui, familia și antrenorul care îl pregătește. Oameni care merită toată aprecierea noastră. Alex este campion mondial, dar pentru mine cea mai mare realizare a lui este că a reușit să câștige inimile oamenilor.”

România s-a situat pe locul 4 în clasamentul general pe națiuni, la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness din Spania! Primele locuri au fost ocupate China, Japonia și Finlanda!

„În spatele acestui rezultat sunt sute de ore de antrenament, ani de muncă, sacrificii, renunțări, investiții personale și, mai presus de toate, oameni care au ales să nu renunțe la visurile lor”, precizează președintele federației, Gabriel Toncean.

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