UPDATE Primarul anunță închiderea orașului

„Tocmai am semnat ordonanța prin care se anunță închiderea în Cracovia până pe 11 noiembrie”, a anunțat acesta.

UPDATE Bilanțul victimelor crește la șase, anunță autoritățile locale

Numărul persoanelor ucise în urma atacului armat a crescut la șase, patru femei și doi bărbați, au anunțat autoritățile locale, scrie BBC.

Cel puțin 15 persoane au fost rănite, au precizat oficialii din regiunea Polonia Mică, adăugând că acestea „primesc îngrijiri medicale în spitalele din Cracovia”.

Guvernatorul regiunii, Krzysztof Jan Klęczar, se deplasează la locul incidentului.

Ministrul polonez de Interne a confirmat anterior că doi polițiști au fost răniți, unul dintre aceștia fiind supus unei intervenții chirurgicale.

UPDATE Ministrul de Interne român

„În aceste momente grele pentru Polonia, suntem alături de familiile îndoliate în urma atacului din Cracovia și le dorim însănătoșire tuturor celor răniți.

Transmit solidaritatea mea și a colegilor din Ministerul Afacerilor Interne polițiștilor și salvatorilor polonezi. Suntem pregătiți să le oferim sprijin, dacă ne va fi solicitat.

Protejarea vieții oamenilor ne obligă la vigilență, la cooperare și la acțiune fermă. Este responsabilitatea pe care structurile MAI o poartă în fiecare zi”, a transmis și Marian Neacșu.

UPDATE Primarul orașului Cracovia

„Autoritățile au confirmat cel puțin 5 decese în urma atacului de astăzi din centrul orașului Cracovia.

O echipă de gestionare a situațiilor de criză își desfășoară activitatea la sediul primăriei. Forțele de ordine și serviciile de intervenție acționează în acest moment.

Vă rugăm să vă păstrați calmul și să dați dovadă de responsabilitate.

Gândurile noastre se îndreaptă către victime și familiile acestora”.

UPDATE Autoritățile poloneze au identificat suspectul ca fiind cetățean polonez, potrivit unui purtător de cuvânt al Ministerului de Interne.



Poliția din regiunea Malopolska a precizat că singurul autor cunoscut al atacului se află în custodia poliției, dezmințind informațiile potrivit cărora ar fi căutată o a doua persoană suspectă, transmite BBC.

De asemenea, Poliția a infirmat informațiile potrivit cărora un ofițer ar fi murit în urma incidentului.

UPDATE Și premierul României a transmis un mesaj

„Ne exprimăm profunda solidaritate cu poporul polonez în urma atacului armat îngrozitor din Cracovia. Gândurile noastre se îndreaptă către victime, familiile și apropiații acestora, precum și către toți cei afectați de acest eveniment tragic. Transmitem sincere condoleanțe familiilor victimelor și le dorim multă putere tuturor celor care trec prin aceste momente dificile”, a scris Luca Niculescu.

UPDATE Reacția ministrului de Externe din România

„Șocat de atacul armat îngrozitor din Cracovia. Transmit sincere condoleanțe lui @sikorskiradek și familiilor victimelor, iar celor răniți le doresc însănătoșire grabnică.

Echipa noastră consulară se află în strânsă legătură cu autoritățile poloneze. România este alături de Polonia. 🇷🇴🇵🇱”, a scris Dan Neculăescu.

UPDATE Reacție de la vârful Poloniei

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat, pe X, că a fost informat cu privire la „acest tragic incident armat”. „Poliţia anchetează contextul şi toate circumstanţele atacului”, a adăugat el, informează news.ro.

„Am auzit şase, şapte împuşcături. Autorul atacului a alergat prin mulţimea de oameni care fugeau şi s-a îndreptat spre Castelul Wawel. Apoi s-au tras mai multe focuri de armă”, a declarat pentru TVP Info Marek Szczepański, un fost negociator al poliţiei care a fost martor la evenimentele dramatice, despre împuşcăturile din Cracovia.

„Rămân în contact cu autorităţile şi aştept o explicaţie completă a circumstanţelor acestor evenimente tragice. Siguranţa polonezilor este o prioritate absolută”, a scris preşedintele Karol Nawrocki.

UPDATE Ministrul Justiției face apel la calm

Ministrul polonez al Justiției, Waldemar Żurek, a făcut un apel la calm în urma atacului armat din Cracovia și a dat asigurări că făptașul va fi „pedepsit aspru”, relatează UNN, citând publicația The Guardian. „O tragedie teribilă în Piața Centrală din Cracovia. Împărtășesc durerea familiilor și apropiaților victimelor acestei tragedii cumplite. Atacatorul a fost rănit și reținut”, a declarat Żurek. Potrivit acestuia, procurorii, poliția și toate instituțiile abilitate se află deja la fața locului, unde strâng probe și stabilesc circumstanțele în care s-a produs atacul. Statul ia toate măsurile necesare. „Facem apel la calm și le cerem oamenilor să nu împiedice activitatea echipajelor de intervenție. Ne vom asigura că persoana responsabilă pentru această crimă va fi trasă pe deplin la răspundere și va primi o pedeapsă aspră”, a conchis ministrul polonez al Justiției. Filmul atacului din Cracovia. Un bărbat mascat a deschis focul la întâmplare asupra trecătorilor Un atac armat a fost semnalat în Cracovia, în Piața Centrală și pe strada Stradomska. Martorii oculari au relatat că atacatorul purta o mască și se deplasa cu un autoturism marca Subaru. Momente dramatice au avut loc sâmbătă chiar în centrul orașului Cracovia. Potrivit martorilor oculari, s-au auzit focuri de armă în Piața Centrală (Rynek Główny). Detalii Echipaje de poliție, polițiști locali și ambulanțe au ajuns aproape imediat la fața locului. Martorii au semnalat, de asemenea, victime pe strada Stradomska (ulica Stradomska), în apropierea intersecției cu strada Dietla (ulica Dietla), unde mai multe persoane zăceau pe trotuar. Potrivit relatărilor martorilor oculari, un autoturism Subaru de culoare neagră a ajuns în Piața Centrală, din care un bărbat mascat a deschis focul la întâmplare asupra trecătorilor. Mai multe persoane au fost rănite, iar un magazin și un tramvai au fost, de asemenea, avariate. La aproximativ 500 de metri de locul incidentului avea loc o manifestație pașnică împotriva guvernului.

Știre inițială

Împușcăturile au avut loc în Piața Centrală din Cracovia, a anunțat administrația municipală pe platforma X. Un purtător de cuvânt al pompierilor locali a declarat pentru Polsat News că atacatorul a tras cu o armă de foc dintr-o mașină aflată în mers, scrie Euronews.

Cel puțin cinci persoane au fost ucise și peste o duzină au fost rănite după ce un bărbat înarmat a deschis focul în piața centrală a orașului polonez Cracovia.

„Atacatorul a fost împușcat de polițiști și este transportat în prezent la spital. Echipajele serviciilor de urgență continuă intervenția la fața locului”, potrivit poliției.

Un purtător de cuvânt al pompierilor locali a declarat pentru Polsat News că atacatorul a tras cu o armă de foc dintr-o mașină aflată în mers.

Numeroase echipaje de poliție și ambulanțe au fost mobilizate în zona Bazilicii Sfânta Maria. De asemenea, un elicopter al serviciului de ambulanță aeriană a fost trimis la locul incidentului.

În centrul orașului Cracovia este o prezență masivă a forțelor de ordine, iar Piața Centrală a fost izolată de poliție. Polițiștii patrulează pe străzile orașului, precum și autospeciale de pompieri și ambulanțe, transmite BBC.