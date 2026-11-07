Directorul Centralei Cernavodă: Nivelul Dunării trebuie să mai crească 10-15 centimetri pentru a fi pornită Unitatea 2

Directorul Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă a fost întrebat care este nivelul apei în bazinul de răcire şi care ar fi nivelul optim pentru redeschiderea Unităţii 2. El a răspuns că nivelul este suficient pentru funcționarea Unității 1, dar trebuie să mai crească penru a fi pornită și Unitatea 2. De ce? Pentru că depinde o dată de nivelul Dunării, care trebuie să mai crească cel puţin 10, 15 cm din momentul de faţă, dar funcţionarea Unităţii 1 prin cele trei pompe mari de răcire afectează sau influenţează şi nivelul la Unitatea 2″, a declarat Romeo Urjan.

Când va fi pornită Unitatea 2

El a precizat că în urma unor analize, luni vor avea răspunsul dacă poate fi pornită. „Şi atunci, luni ar trebui să facem o analiză asupra nivelului, asupra prognozei şi asupra influenţei funcţionării Unităţii 1 asupra Unităţii 2, datorită pompelor care reduc nivelul local. Deci sunt mai mulţi parametri care decid repornirea Unităţii 2 şi vor fi luaţi în considerare în cursul zilei de luni”, a explicat directorul CNE Cernavodă.

Retehnologizarea Unității 1

Directorul Nuclearelectrica, Mihai Laurenţiu Gioară, a spus că retehnologizarea Unitatății 1 este cel mai important proiect al Nuclearelectrica, iar procesul deja a început.

„Chiar anul acesta, Unitatea 1 a împlinit 30 de ani de funcţionare în sistem. Momentul determinant de ieşire a acesteia din serviciu pentru o perioadă de retehnologizare este determinat de analize tehnice care au fost efectuate în cadrul opririi planificate de anul acesta. Aceste informaţii vor deveni publice în următoarele două luni, dar vreau să vă spun că retehnologizarea a început. Proiectul efectiv a început deja. Se lucrează la partea critică de infrastructură şi lucrurile merg bine. Momentul de ieşire va fi stabilit ulterior, în baza unor date tehnice, iar pe acea perioadă vom rămâne în funcţiune cu Unitatea 2”, a afirmat directorul Nuclearelectrica.

Centrala a fost oprită complet în luna august