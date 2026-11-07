Avocatul care l-a apărat pe criminalul lui Tupac a fost găsit mort

Avocatul care l-a reprezentat pe Duane Keith „Keffe D” Davis în procesul privind uciderea lui Tupac Shakur a murit, scrie presa americană.

Michael Sanft a fost găsit mort în Las Vegas, la vârsta de 55 de ani, vineri, 6 noiembrie. Un purtător de cuvânt al Biroului Medicului Legist din comitatul Clark a confirmat informația pentru publicația USA TODAY.

Cauza morții este încă în curs de stabilire, iar până în prezent nu au fost făcute publice alte detalii.

Până în prezent, nu au fost făcute publice nici cauza, nici circumstanțele morții sale.

Sanft era un avocat cunoscut în statul Nevada, recunoscut pe scară largă pentru apărarea recentă a lui Davis, care a fost găsit vinovat, în luna august, de omor de gradul întâi, cu folosirea unei arme letale, pentru rolul său în organizarea atacului armat în care și-a pierdut viața Tupac Shakur, în 1996.

Ce a declarat Michael Sanft despre procesul pentru uciderea lui Tupac?

Într-un interviu acordat publicației FOX5, Michael Sanft a vorbit deschis despre apărarea lui Keffe D, afirmând că nu ar schimba nimic din strategia de apărare pe care a adoptat-o.

„Poate doar dacă aș fi avut un medium lângă mine, care să mă ajute să-mi dau seama ce persoane ar fi trebuit alese pentru juriu”, a declarat acesta.

„Am avut cea mai bună echipă posibilă în acest caz, de la activitatea juridică privind cererile și demersurile din cadrul apelului, până la investigatorul nostru și firma noastră, SOS Injury. Fiecare dintre noi și-a făcut partea. Nu văd ce aș fi putut face diferit”, a adăugat avocatul.

Un juriu din Statele Unite ale Americii a pronunțat o condamnare în cazul unuia dintre cele mai celebre asasinate din lumea muzicii. Fostul lider al unei grupări de stradă, Duane Keith Davis, în vârstă de 63 de ani, a fost găsit vinovat de crimă cu premeditare pentru orchestrarea uciderii lui Tupac Shakur. Verdictul aduce o rezoluție oficială după aproape treizeci de ani de la atacul armat din Las Vegas, o perioadă în care cazul a generat numeroase teorii și controverse publice.