Eugen Ciurtin, eliminat de la conducerea Institutului de Istorie a Religiilor după nota 7,3. Ce spune Radu Vancu

Scriitorul Radu Vancu a apreciat public activitatea lui Ciurtin la conducerea institutului, cu exemple concrete: congresul internațional, două publicații academice și edițiile critice, printre care cea dedicată lui Mircea Eliade.

Liliana Vornicu
Eugen Ciurtin, eliminat de la conducerea Institutului de Istorie a Religiilor după nota 7,3. Ce spune Radu Vancu

Scriitorul Radu Vancu a apreciat public activitatea lui Ciurtin la conducerea institutului, cu exemple concrete: congresul internațional, două publicații academice și edițiile critice, printre care cea dedicată lui Mircea Eliade.

Radu Vancu a criticat dur, într-o postare pe Facebook, eliminarea lui Eugen Ciurtin din fruntea Institutului de Istorie a Religiilor al Academiei Române. Potrivit acestuia, instituția a existat și s-a făcut cunoscută în străinătate datorită muncii lui Ciurtin.

Un institut construit de Ciurtin

Vancu susține că Ciurtin a înființat institutul, l-a menținut activ și l-a impus pe plan internațional. Evaluarea lui Ciurtin a fost făcută de o comisie condusă de Ioan-Aurel Pop, fostul președinte al Academiei Române, iar nota acordată a fost 7,3.

Vancu a catalogat decizia ca fiind o indescriptibilă mizerie față de cel despre care scrie că este cel „mai titrat istoric al religiilor pe care-l are România acum“.

Realizările pe care comisia nu le-ar fi văzut

Cceea ce comisia nu a știut să vadă au văzut toți ceilalți, mai arată scriitorul. El mai spune că Ciurtin a creat de la zero două publicații academice, Archaeus și Studia Asiatica, ale căror contribuții științifice sunt respectate la nivel mondial.

A menționat, de asemenea, edițiile critice care l-au salvat de la uitare pe Constantin Georgian, primul mare orientalist al României, și manuscrisele lui Eliade, pe care le-a salvat.

Apelul de la sfârșitul lunii noiembrie

La sfârșitul lui noiembrie, Eugen Ciurtin a lansat un apel public către conducerea Academiei și către Guvern, în care cerea să nu fie desființat institutul. Cercetătorul anunța că va organiza pe 3 decembrie o zi a porților deschise, în cadrul căreia urma să prezinte colecțiile de manuscrise și arhiva și să țină o conferință de presă.

La sfârșitul lunii aprilie, Academia Română a anunțat scoaterea la concurs a postul de director al Institutul de Istorie a Religiilor din București, pentru un mandat de 5 ani.

Potrivit anunțului, candidații trebuiau să îndeplinească atât condiții generale legale, cât și cerințe profesionale privind experiența în cercetare și management. Selecția a inclus evaluarea dosarelor și prezentarea unui proiect managerial.

Concursul a fost organizat de Secția de Științe Istorice și Arheologie.

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