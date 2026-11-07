Promisiunea neîndeplinită din statutul USR care vizează transparența

Uniunea Salvați România și-a stabilit noul statul în 28 februarie 2026. În acel statut, la capitolul transparența, partidul promitea ca site-ul formațiunii va prezenta toți aleșii partidului, dar și „CV-ul detaliat”. În prezent, însă, o parte bună dintre aleșii USR nu doar că nu au public pe site-ul formațiunii CV-ul personal, dar nici măcar reperele cele mai importante din acesta.

Articolul din statutul USR care vizează transparența CV-urilor

Acest aspect este reglementat în capitolul 9 al statutului USR, disponibil pe site-ul partidului. Primul punct al articolului 85 vorbește exact despre problematica de transparență care face obiectul acestui material.

Articolul 85 (1) Numele tuturor aleşilor USR vor fi făcute publice pe site-ul internet al partidului, împreună cu CV-ul detaliat.



Cele două situații de pe site-ul USR

Varianta I: O descriere a principalelor repere

O parte dintre aleșii USR au publicat pe site-ul partidului o descriere a activității lor profesionale și/sau a formării. Cu toate că nu este un CV propriu-zis, deci teoretic nu respectă punctul din statut, această descriere servește pentru a informa publicul despre principalele repere ale activității persoanei de dinainte de intrarea în politică.

În această categorie se încadrează marea majoritate a aleșilor USR.

Un astfel de exemplu este cel al biografiei lui Cătălin Drulă. Acesta este deputat de Timiș și fost președinte al partidului. Drulă are în descrierea profilului următoarele detalii.

„Cătălin Drulă este deputat de Timiș la al treilea mandat.

În decembrie 2020 a fost numit ministru al Transporturilor și Infrastructurii. În mandatul său, lucrările pe șantiere au mers în ritm alert: peste 30 de șantiere și peste 600 km de autostradă, drumuri expres și de legătură, reabilitări poduri, centuri și drumuri naționale.

Mandatul lui Cătălin Drulă a reprezentat un record absolut în materie de investiții: 3,7 miliarde de lei investiții din fonduri europene în doar 8 luni. S-a luptat cu curaj cu diverse grupuri de interese și a gestionat cu succes crize majore, precum blocarea ilegală a metroului.

De profesie inginer software, a studiat în Canada, la University of Toronto, iar după ce a terminat facultatea a revenit în țară și a lucrat pentru diverse proiecte antreprenoriale în domeniul IT.

În 2012, Cătălin Drulă a fondat Asociația Pro Infrastructură și s-a implicat civic în monitorizarea proiectelor de infrastructură din România.

Datorită experienței sale, a primit în 2016 propunerea de a face parte din guvernul tehnocrat, iar prioritatea lui a fost să deblocheze șantierele mari de autostrăzi, care erau sistate și îngropate în birocrație și formalități neefectuate. După mandatul de consilier de stat, Cătălin Drulă a fost ales deputat USR de Timiș și a făcut opoziție activ la proiectele nocive sau numirile politice în instituții publice care nu respectau criterii minime de profesionalism.”

Alte astfel de exemple:

Varianta II: Backround profesional lipsă pe site

Există însă și aleși care nu au publicate informații despre ei pe site-ul partidului. În cazul acestora, singurele informații disponibile pe site-ul USR sunt poza și funcția pe care o ocupă în stat și în partid. Mai jos, câteva astfel de exemple.

Am solicitat un punct de vedere de la USR, dar acesta nu a venit până la publicarea materialului. Revenim cu replica în momentul în care o primim.