Balcoanele închise fără autorizație ar putea fi legalizate. Ce pregătesc primăriile din Iași și Oradea

La Iași, taxele pe 2027 și un regulament în lucru

Proiectul privind taxele și impozitele locale pentru 2027, care pornește de la o rată a inflației de 7,3%, a fost supus dezbaterii publice de Primăria Iași.

Înaintea ședinței Consiliului Local, primarul Mihai Chirica s-a opus ideii de a majora din nou taxele și a cerut ca indexarea cu inflația aplicată taxelor să se reflecte și în veniturile oamenilor, potrivit adevarul.ro.

„N-aș mai crește taxele și impozitele pentru că poporul nu mai suportă. Dimpotrivă, ar trebui să facem o paritate perfectă atunci când aplicăm inflația la taxe și impozite, să aplicăm inflația și la salarii și pensii”, a declarat Mihai Chirica.

Distinct de proiectul fiscal, primarul a anunțat că două angajate ale primăriei au fost desemnate să elaboreze un regulament pentru balcoanele închise fără autorizație, cu scopul de a lămuri situația juridică a acestor lucrări. Deocamdată, e vorba doar de pregătirea regulamentului, nu de adoptarea lui.

La Oradea, fără majorare automată de 100%

Într-un comunicat citat de publicația BIHOREANUL, apărut pe fondul îngrijorărilor proprietarilor, Primăria Oradea a precizat că impozitul nu crește automat cu 100% doar pentru că un balcon a fost închis.

Municipalitatea lucrează la o procedură prin care balcoanele închise fără autorizație să poată fi legalizate, acolo unde reglementările urbanistice o permit. După consultarea publică, proiectul ar urma să fie supus aprobării Consiliului Local, primăria estimând că acest lucru se va întâmpla în ianuarie 2027.

Hotărâtoare pentru intrarea în legalitate rămân reglementările urbanistice însă, nu simpla intenție a proprietarului de a păstra balconul închis.

La Timișoara, sancțiunile contestate de locatari

La Timișoara, Petru Olariu, președintele Federației Asociațiilor de Locatari, solicită ca prevederea prin care sunt sancționați proprietarii cu balcoane închise fără autorizație să fie modificată sau eliminată.

Olariu a arătat, într-o intervenție la Radio România Timișoara, că o parte dintre aceste lucrări au fost făcute chiar prin programele de reabilitare termică ale primăriilor, finanțate din fonduri europene.

De asemenea, mai mulți locatari spun că au cumpărat apartamente cu balcoanele deja închise. Ei nu știu dacă lucrările aveau autorizație și spun că nu e normal să plătească pentru intervenții făcute de proprietarii anteriori.

Intenția Ministerului Dezvoltării: modificarea legii

Pe 31 octombrie, ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a anunțat că instituția pe care o conduce va analiza problemele legate de legalizarea balcoanelor închise și va înainta Parlamentului propuneri de schimbare a legislației.

Este însă vorba despre o intenție de clarificare și modificare a regulilor, nu o procedură de intrare în legalitate deja aprobată. În timp ce la Iași regulamentul abia se pregătește, Oradea estimează că va adopta procedura în ianuarie 2027.

„Românii NU vor plăti taxe înzecite și nici nu li se va dubla impozitul pentru balcoanele închise!”, a transmis ministrul, potrivit Digi Economic. „Scopul statului trebuie să fie acela de a-i ajuta pe oameni să-și pună actele în ordine, nu de a-i vâna cu amenzi”, a conchis acesta.