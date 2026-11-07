Salariul mediu din România, la jumătate din media UE. Cât au câștigat românii și cine plătește cel mai mult

Eurostat a calculat și indicatorul care servește drept prag de referință pentru permisele de muncă ale lucrătorilor cu înaltă calificare.

Liliana Vornicu
Salariul mediu din România, la jumătate din media UE. Cât au câștigat românii și cine plătește cel mai mult

România are cel mai mare deficit bugetar din UE, conform Eurostat

Eurostat a calculat și indicatorul care servește drept prag de referință pentru permisele de muncă ale lucrătorilor cu înaltă calificare.

Oficiul European pentru Statistică (Eurostat) a publicat vineri datele privind salariul mediu anual ajustat al angajaților cu normă întreagă din Uniunea Europeană. Nivelul a crescut anul trecut față de 2024, iar România se numără printre statele cu cele mai mici valori.

Creșterea la nivelul Uniunii

Potrivit datelor Eurostat, salariul mediu anual ajustat al angajaților cu normă întreagă din UE a ajuns anul trecut la 41.500 de euro. În 2024, valoarea a fost de 39.800 de euro, ceea ce înseamnă o creștere de 4,3%.

Statele cu cele mai mari salarii

Cele mai ridicate salarii medii anuale din Uniune au fost înregistrate anul trecut în Luxemburg (85.600 de euro), Danemarca (73.500 de euro) și Irlanda (64.400 de euro).

Cum este calculat indicatorul

Indicatorul se construiește pe baza datelor din conturile naționale și din ancheta asupra forței de muncă (AFM).

Salariile cu normă parțială sunt exprimate în echivalent normă întreagă, de aici caracterul „ajustat“ al valorii. „Salariul mediu ajustat pentru un angajat cu normă întreagă“ este un indicator calculat de Eurostat, pornind de la salariul mediu anual al unui loc de muncă cu normă întreagă.

Directiva privind Cartea Albastră a UE, adoptată la 20 octombrie 2021, îl prevede ca prag de referință pentru acordarea, la nivel național, a permiselor de muncă lucrătorilor cu înaltă calificare. În practică, indicatorul reprezintă un nivel salarial care permite un trai decent într-un stat membru.

Statele de la coada clasamentului

Cele mai mici niveluri ale salariului mediu anual ajustat cu normă întreagă au fost în Bulgaria (16.200 de euro), Grecia (18.800 de euro), Ungaria (20.100 de euro) și România (20.818 de euro, față de 19.397 de euro în 2024).

Zona de mijloc a clasamentului

Între aceste extreme se situează state precum Slovenia, cu 37.500 de euro pe an, Spania, cu 35.100 de euro, Malta, cu 35.000 de euro, și Italia, cu 34.200 de euro.

România, între creștere și decalaj

România a avut într-un singur an o creștere de aproximativ 7,3%, însă, potrivit sursei citate, diferența față de media europeană rămâne mare.

„Deși țara noastră a înregistrat o creștere de aproximativ 7,3% într-un singur an, valoarea salariului mediu anual ajustat rămâne la aproximativ jumătate din media Uniunii Europene“, arată sursa citată.

Citește și: Harta salariilor medii pe județe. Majoritatea românilor trăiesc cu 4.000 de lei pe lună, în medie

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro