Salariul mediu din România, la jumătate din media UE. Cât au câștigat românii și cine plătește cel mai mult

Creșterea la nivelul Uniunii

Potrivit datelor Eurostat, salariul mediu anual ajustat al angajaților cu normă întreagă din UE a ajuns anul trecut la 41.500 de euro. În 2024, valoarea a fost de 39.800 de euro, ceea ce înseamnă o creștere de 4,3%.

Statele cu cele mai mari salarii

Cele mai ridicate salarii medii anuale din Uniune au fost înregistrate anul trecut în Luxemburg (85.600 de euro), Danemarca (73.500 de euro) și Irlanda (64.400 de euro).

Cum este calculat indicatorul

Indicatorul se construiește pe baza datelor din conturile naționale și din ancheta asupra forței de muncă (AFM).

Salariile cu normă parțială sunt exprimate în echivalent normă întreagă, de aici caracterul „ajustat“ al valorii. „Salariul mediu ajustat pentru un angajat cu normă întreagă“ este un indicator calculat de Eurostat, pornind de la salariul mediu anual al unui loc de muncă cu normă întreagă.

Directiva privind Cartea Albastră a UE, adoptată la 20 octombrie 2021, îl prevede ca prag de referință pentru acordarea, la nivel național, a permiselor de muncă lucrătorilor cu înaltă calificare. În practică, indicatorul reprezintă un nivel salarial care permite un trai decent într-un stat membru.

Statele de la coada clasamentului

Cele mai mici niveluri ale salariului mediu anual ajustat cu normă întreagă au fost în Bulgaria (16.200 de euro), Grecia (18.800 de euro), Ungaria (20.100 de euro) și România (20.818 de euro, față de 19.397 de euro în 2024).

Zona de mijloc a clasamentului

Între aceste extreme se situează state precum Slovenia, cu 37.500 de euro pe an, Spania, cu 35.100 de euro, Malta, cu 35.000 de euro, și Italia, cu 34.200 de euro.

România, între creștere și decalaj

România a avut într-un singur an o creștere de aproximativ 7,3%, însă, potrivit sursei citate, diferența față de media europeană rămâne mare.

„Deși țara noastră a înregistrat o creștere de aproximativ 7,3% într-un singur an, valoarea salariului mediu anual ajustat rămâne la aproximativ jumătate din media Uniunii Europene“, arată sursa citată.