Rheinmetall are de plătit 8,7 milioane de euro penalități. Când ar urma să fie livrate sistemele antiaeriene

Penalități de 8,7 milioane de euro

Ministerul Apărării a emis pentru Rheinmetall prima factură de penalități, de 8,7 milioane de euro, pentru că sistemele de apărare antiaeriană Oerlikon GDF 103, modernizate de companie pentru Armata Română, nu au fost livrate la termen, potrivit Antena3.

Analiza contractelor din programul SAFE

Dezvăluirea vine după ce premierul Luca Niculescu a spus joi, la Antena 3 CNN, că Executivul va analiza modul în care au fost încheiate contractele din programul SAFE, inclusiv cel cu Rheinmetall. Analiza urmează criticilor privind lipsa de transparență și faptului că o sumă importantă a fost concentrată la un singur producător.

Penalități zilnice și livrări amânate

Grupul german are de plătit penalități de zeci de mii de euro pentru fiecare zi de întârziere, dar nu este clar dacă sumele vor fi și încasate. Echipamentele care trebuiau să ajungă în România în aprilie 2026 nu fuseseră livrate nici în noiembrie. Cuantumul facturii se va actualiza cu penalitățile adunate până în ziua livrării efective.

Următoarea tranșă de echipamente ar trebui să ajungă în România în decembrie. Tot atunci ar urma să fie livrate și primele două sisteme restante din aprilie, cele pentru care a fost emisă acum factura de penalități.

Sisteme care nu au trecut recepția

Primele două sisteme modernizate de Rheinmetall nu au trecut testele de recepție, iar termenul de livrare, 15 aprilie 2026, a fost depășit fără ca ele să ajungă în țară. Informația a fost publicată în septembrie de G4Media, pe baza unui document al Ministerului Apărării.

Reacția președintelui

La momentul respectiv, președintele Nicușor Dan a spus, pentru Antena 3 CNN, că asemenea situații „se mai întâmplă”, dar pot fi corectate. Șeful statului a adăugat că sistemele care au picat testele nu au fost achiziționate prin programul SAFE.

Modernizarea celor patru sisteme și contractul-cadru

La începutul anului 2024, România a trimis la modernizare patru sisteme antiaeriene Oerlikon GDF 103, cu 24 de tunuri în total.

Scopul programului este ca acestea să poată doborî drone, rachete și proiectile de dimensiuni mici. Contractul-cadru, în valoare de 328 de milioane de euro, a fost atribuit în decembrie 2023 firmei Rheinmetall Landsysteme GmbH, de către compania Romtehnica.

Potrivit G4Media, contractul a fost negociat fără publicarea în prealabil a unui anunț, iar programul este derulat de Statul Major al Forțelor Terestre.

Motivele întârzierilor

Ministerul Apărării a precizat că Rheinmetall a invocat atât probleme tehnice, cât și dificultăți în aprovizionarea cu echipamentele necesare.

La testele de recepție pentru primele două sisteme, specialiștii au găsit deficiențe la nivelul unor subsisteme, se arată în documentele ministerului:

„Unele subsisteme nu îndeplineau integral cerințele specificației tehnice de achiziție”, potrivit documentelor Ministerului Apărării.