Incendiu într-un bloc din Vânju Mare: acoperișul a fost mistuit, 12 persoane au fost evacuate

Intervenția a fost îngreunată de cantitatea mare de materiale textile din apartament, însă nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Liliana Vornicu
Incendiu într-un bloc din Vânju Mare: acoperișul a fost mistuit, 12 persoane au fost evacuate

Sursa foto: isumh.igsu.ro

Intervenția a fost îngreunată de cantitatea mare de materiale textile din apartament, însă nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Un incendiu izbucnit într-un apartament aflat la etajul al doilea al unui bloc din Vânju Mare, județul Mehedinți, a afectat aproximativ 20 de metri pătrați din acoperiș. Douăsprezece oameni au fost evacuați, a transmis ISU Mehedinți.

Cum au fost alertate echipajele

Sâmbătă, ISU Mehedinți a anunțat că pompierii Stației Vânju Mare au intervenit în timpul nopții.

„Noaptea trecută, pompierii din cadrul Staţiei de Pompieri Vânju Mare au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la balconul unui apartament situat la etajul al doilea al unui bloc de pe strada Aleea Garofiţei, din oraşul Vânju Mare. La faţa locului au fost mobilizate de urgenţă două autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD”.

Când au ajuns echipajele, focul cuprinsese deja în totalitate balconul și se extinsese spre acoperișul blocului.

Pagubele provocate de flăcări și fum

Potrivit ISU Mehedinți, aproximativ 20 de metri pătrați de acoperiș au ars, iar sufrageria și balconul apartamentului au suferit degradări pe o suprafață de circa 30 de metri pătrați. Fumul a pătruns în întreg apartamentul și în casa scării.

Evacuarea locatarilor și a animalelor

Reprezentanții ISU au precizat că pe timpul intervenţiei, au fost evacuate 12 persoane, cinci câini şi trei păsări. Nicio persoană nu a necesitat îngrijiri medicale.

Munca pompierilor, îngreunată.

Cauza probabilă

Pompierii s-au confruntat cu dificultăți suplimentare din cauza numeroaselor materiale textile depozitate în apartament. Conform sursei citate, cauza probabilă a incendiului ar fi fost depozitarea cenușii și a jarului nestins în apropierea materialelor combustibile.

Conform IGSU, în intervalul primelor opt luni din 2026, la nivel național au fost consemnate 4.732 de incendii la locuințe, cu 22 peste nivelul din aceeași perioadă a anului 2025, când s-au raportat 4.710. Aceasta înseamnă o majorare de circa 0,5%.

În continuare, cele mai multe situații au rămas asociate cu coșurile, canalele și burlanele de fum, deși numărul acestora a coborât de la 1.648 la 1.562. În schimb, incendiile generate de instalații electrice defecte au urcat de la 1.305 la 1.376, ceea ce reprezintă aproximativ 5,4%.

IGSU a precizat că o verificare făcută la timp a coșurilor de fum și a sistemelor de încălzire poate contribui la prevenirea incidentelor.

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