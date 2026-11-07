Case gratuite timp de 10 ani în satele din Calabria. Cine se poate înscrie și cum se face selecția

Un program de test, în prima etapă

Occhiuto s-a adresat celor care își doresc o schimbare de viață și un nou început într-un sat. În faza inițială, proiectul experimental cuprinde 50 de locuințe publice, aflate în 26 de localități din toate cele cinci provincii ale Calabriei. Regiunea va finanța renovarea lor, iar după lucrări casele vor fi atribuite celor care vor să locuiască în Calabria, arată sursa citată.

Într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, președintele regiunii a transmis: „Veniți să locuiți în Calabria, pentru că este frumos și avantajos să trăiești în Calabria”.

Folosință gratuită, nu proprietate

Beneficiarii nu vor deveni proprietarii caselor. Autoritățile regionale au ales varianta unui contract de folosință gratuită, pe baza căruia locuința poate fi ocupată 10 ani, perioadă în care nu se plătește chirie.

Cine se poate înscrie și cum se face selecția

Programul se adresează persoanelor care locuiesc acum în afara Calabriei și care plănuiesc să se mute definitiv în regiune. Cererea se depune online, pe portalul oficial ripopola.regione.calabria.it.

O cerere depusă nu înseamnă automat și o locuință primită, pentru că solicitanții vor fi ordonați într-un clasament public. Ordinea se stabilește după condițiile de eligibilitate și criteriile de selecție din regulamentul programului.

Autoritățile vor acorda o atenție specială mai multor categorii: italienii originari din Calabria care vor să revină acasă, cuplurile tinere, familiile cu copii, profesioniștii și cei care lucrează de la distanță, conform aceleiași surse.

Până la 280.000 de euro pentru fiecare casă

Ca imobilele să redevină locuibile, administrația regională a alocat fonduri de până la 2.000 de euro pentru fiecare metru pătrat. Pentru o singură locuință, sprijinul poate ajunge la cel mult 280.000 de euro.

Satele de pe listă

Casele propuse pentru prima etapă se află în 26 de localități, iar toate provinciile regiunii sunt reprezentate. Cele mai multe sunt clădiri din patrimoniul public, rămase adesea nefolosite ani la rând, care au nevoie de renovare înainte de a putea fi locuite din nou.

Provincia Catanzaro participă cu localitățile San Floro și Amato, iar în provincia Cosenza au fost alese imobile din Alessandria del Carretto, Scigliano și Rovito. Provinciei Vibo Valentia îi corespunde Cessaniti, cu două locuințe disponibile.

Reggio Calabria este reprezentată de Grotteria și Santo Stefano in Aspromonte, iar Crotone de Caccuri, potrivit sursei citate.

Case pentru familii, dar și apartamente mici

Locuințele pot fi consultate într-un catalog online. Unele sunt destul de mari pentru o familie, iar altele se potrivesc mai degrabă cuplurilor sau celor care vor să trăiască într-un sat mic.

La San Floro, în provincia Catanzaro, oferta include o casă de aproximativ 140 de metri pătrați din Piazza Roma, cu patru camere, intrare separată și vedere panoramică spre localitate. Felul în care e împărțit spațiul permite inclusiv amenajarea unui colț pentru lucrul de acasă.

Tot în jur de 140 de metri pătrați are și locuința de pe strada Giuseppe Mazzini, din Amato, întinsă pe trei niveluri. Casa are balcoane, intrare separată și elemente de arhitectură tradițională.

Încăperile pot fi organizate astfel încât spațiile de zi să fie despărțite de dormitoare.

Variantele mai mici

Cine caută ceva mai mic are la dispoziție, în Alessandria del Carretto, provincia Cosenza, un apartament de 52 de metri pătrați. Locuința are două camere și se află în centrul istoric, aproape de piețe și de serviciile principale.

Proiectul cuprinde, la Scigliano, o casă de aproximativ 85 de metri pătrați, cu balcon. Camerele sunt destul de mari cât să găzduiască și o familie cu copii.

La Rovito, planul prevede renovarea unei clădiri publice, care va fi împărțită în trei locuințe independente. În acest fel, viitorii rezidenți vor avea la dispoziție mai multe locuințe.

Satele care își pierd locuitorii

Oferta pornește de la o problemă comună multor localități mici din Italia: populația lor scade an de an.

În Calabria, mai multe sate s-au depopulat în timp, ceea ce a pus în pericol existența magazinelor, a școlilor și a serviciilor de bază.

Prin „Ripopola Calabria”, autoritățile regionale vor să inverseze acest fenomen și le oferă un motiv concret celor care sunt dispuși să se mute. Programul vrea să atragă mai ales oameni de vârstă activă, familii tinere și profesioniști, care ar putea ajuta la revitalizarea economică și socială a acestor zone, conchide sursa citată.