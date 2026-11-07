Rusia ar pregăti noi lovituri asupra energiei și podurilor din Ucraina. Ce a cerut Zelenski partenerilor înaintea negocierilor de la Abu Dhabi

Declarația vine înaintea unei întâlniri trilaterale la Abu Dhabi, programată pentru 10 și 11 noiembrie, iar liderul de la Kiev a cerut totodată rachete interceptoare pentru sistemele Patriot.

Liliana Vornicu
Rusia ar pregăti noi lovituri asupra energiei și podurilor din Ucraina. Ce a cerut Zelenski partenerilor înaintea negocierilor de la Abu Dhabi

Declarația vine înaintea unei întâlniri trilaterale la Abu Dhabi, programată pentru 10 și 11 noiembrie, iar liderul de la Kiev a cerut totodată rachete interceptoare pentru sistemele Patriot.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că dispune de informații despre un nou atac rusesc, care ar urma să vizeze infrastructura energetică, pe cea civilă și podurile din Ucraina. Avertismentul survine cu puține zile înaintea unei întâlniri între Ucraina, Statele Unite și Rusia, potrivit AFP.

 

Informațiile invocate de Kiev

În discursul său zilnic, Zelenski a spus că Ucraina are date care arată că se pregătește „un nou atac asupra sectorului energetic, asupra podurilor noastre de pe Nipru și asupra infrastructurii civile”.

Președintele a cerut partenerilor Kievului să trimită rachete interceptoare pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot.

Pagube recente și temeri pentru iarnă

Atacurile rusești din ultima perioadă au afectat serios sectorul energetic și infrastructura, mai ales în capitală, arată AFP. În contextul bombardamentelor intense ale Moscovei, Ucraina se teme de o nouă iarnă grea.

Mesajul pentru Moscova

Zelenski a mai spus că a discutat cu responsabilii pentru atacurile ucrainene cu rază lungă de acțiune și că „Rusia va primi răspunsul nostru”.

Negocierile de la Abu Dhabi

Emisarii Kievului, ai Washingtonului și ai Moscovei se vor reuni pe 10 și 11 noiembrie la Abu Dhabi, într-o încercare de a relansa negocierile. Acestea sunt blocate de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, în februarie.

Conform aceleiași surse, ultima întâlnire de acest tip dintre delegațiile rusă, ucraineană și americană a avut loc la jumătatea lunii februarie, la Geneva, fără niciun progres spre soluționarea conflictului început prin invazia rusă pe scară largă din februarie 2022.

Divergența privind Doneţkul

Moscova cere, în special, retragerea completă a armatei ucrainene din regiunea estică Doneţk. Kievul refuză, pe motiv că, între altele, țara ar rămâne vulnerabilă la noi atacuri rusești.

Moscova și Kievul au confirmat că discuțiile trilaterale dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite au fost programate pentru noiembrie, scrie The Washington Post și TASS.

Discuțiile, mediate de SUA, au avut loc la începutul acestui an, dar au înregistrat puține progrese.

Întâlnirile au fost apoi întrerupte, deoarece administrația Trump s-a concentrat pe războiul său împotriva Iranului.

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