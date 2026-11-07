Dorian Popa vinde RCA online. Cine e partenerul său din asigurări și ce polițe urmează

Firma și acționarii

Pentru vânzarea de RCA, Popa și Angheluță au înființat firma Hâtz Insurance Agent de Asigurare, înregistrată la sfârșitul lunii septembrie 2026.

Popa are 51% din acțiuni, iar Angheluță, fost director general adjunct la Gothaer și cu peste 25 de ani de experiență în asigurări, deține restul de 49%.

Potrivit Profit.ro, firma oferă deja asistență în brokeraj pentru brokerul de asigurări Dexasig Broker de Asigurare, de la care primește o parte din comisionul încasat de acesta de la asigurător. Toate aceste costuri sunt incluse în prima de asigurare, adică în prețul final plătit pentru RCA.

Cine face ce în afacere

Popa a explicat pentru Profit.ro cum își împart rolurile. „Cosmin e stăpân pe partea de asigurări, eu îmi fac jobul meu de marketing, de expunere”, a explicat acesta.

Ca avantaj față de concurență, vloggerul invocă asigurările facultative, prin care ar putea oferi beneficii importante. Ele ar fi posibile datorită bazei de date și legăturilor vechi ale lui Angheluță în domeniu, care pot aduce oferte inaccesibile multor alți intermediari.

Un al doilea punct forte, spune Popa, este că amândoi sunt dispuși să câștige mai puțin pe fiecare poliță.

„Suntem genul de oameni care preferăm un profit un pic mai mic, dar un client mult mai fericit și probabil un număr de clienți mai mare”, explică el.

Cum a apărut ideea

Într-un clip video, Popa a povestit că a deschis platforma din pasiune pentru mașini. Ideea ar fi apărut la o discuție cu Angheluță, care se ocupă de asigurările caselor, proprietăților și mașinilor sale.

Angheluță i-ar fi propus să facă ceva împreună, spunând că poate garanta unele dintre cele mai bune prețuri din piață, în timp ce Popa se ocupă de expunere.

Așa a ajuns să fie propus un joint venture, prin care asigurările să devină mai prietenoase și mai distractive.

Cum funcționează platforma

Utilizatorul completează datele personale și pe cele ale mașinii, primește oferte de la toți asigurătorii RCA și o alege pe cea dorită.

Cei înscriși primesc atenționări înainte de expirarea poliței, iar la reînnoire datele rămân salvate pe platformă. HâtzRCA este primul serviciu lansat, iar în perioada următoare urmează asigurări facultative pentru mașini (CASCO) și pentru locuințe.

Popa le-a cerut apoi urmăritorilor să-i scrie în comentarii dacă prețurile nu sunt competitive. Mulți dintre ei îl felicită, dar unii abonați au scris deja că au găsit RCA mai ieftin în alte părți.

Valoarea platformei și etapele următoare

Potrivit evaluărilor specialiștilor, platforma digitală dezvoltată până acum valorează aproximativ 100.000 de euro, a precizat Angheluță pentru Profit.ro.

Hâtz Insurance funcționează ca asistent în brokeraj, în colaborare cu Dexasig, și își va extinde etapizat serviciile de intermediere în asigurări, inclusiv cu CASCO, asigurări de locuință și asigurări pentru companii.

Despre direcția de dezvoltare, Angheluță a spus că se află încă într-o etapă de dezvoltare și că platforma va continua să evolueze prin adăugarea unor module dedicate atât distribuției de asigurări, cât și serviciilor complementare și asistenței oferite clienților.