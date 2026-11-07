Un medic român din Germania îl critică pe Rogobete

Critica strategiei de comunicare

Torje a spus că nu știe cine îl sfătuiește pe ministru la capitolul comunicare și PR, dar că abordarea de acum i se pare total contraproductivă.

Un ministru al Sănătății nu poate câștiga popularitate atacând mereu sistemul pe care îl conduce, iar aplauzele vin de la un public ostil medicilor, arată doctorul.

„Nu poți fi ministrul sănătății și să îți construiești popularitatea discreditând permanent sistemul pe care îl conduci, pentru aplauzele unei bule care oricum manifestă ostilitate față de medici și personalul medical“.

Potrivit lui Torje, accesul la servicii medicale crește prin finanțare potrivită, politici de personal, capacitate în ambulatoriu și un traseu bine organizat al pacientului.

Un ministru fără intenții rele, dar prost consiliat

Medicul a precizat că îl cunoaște personal pe ministru și că acesta nu i-a dat impresia unui om rău-intenționat.

Torje are îndoieli că strategia de comunicare îi aparține în întregime ministrului. El a mai arătat că nu mai este consilierul său și nici nu va mai fi, dar că va continua să îi explice public, obiectiv și argumentat atunci când va considera că ministrul greșește.

Date, nu spectacol mediatic

Ca medic specialist ATI în Germania, Torje a spus că ar prefera o discuție despre accesibilitatea serviciilor medicale bazată pe date, nu pe apeluri telefonice făcute spectacol mediatic.

În acest context, a adus exemplul Germaniei, un sistem cu resurse financiare și umane mult mai mari decât cele ale României.

Cât se așteaptă la specialist în Germania

Conform datelor oficiale prezentate Bundestagului în februarie 2026, citate de Torje, pacienții au așteptat în 2024 în medie 42 de zile pentru o consultație la specialist, față de 33 de zile în 2019.

Datele GKV-Spitzenverband arată că un sfert dintre pacienți au așteptat peste 30 de zile, iar unul din zece cel puțin 90 de zile.

Un studiu publicat în august 2026, bazat pe programările online la aproape 26.000 de medici, a indicat 49,1 zile de așteptare pentru asigurații publici și 29,7 zile pentru cei privați. În neurologie, decalajul dintre cele două categorii a ajuns la 44,7 zile.

Un test pentru toate sistemele

Medicul a subliniat că aceste cifre nu scuză problemele din România. Ele arată însă, a adăugat el, că accesul la servicii medicale este o provocare de structură și în sistemele occidentale dezvoltate.