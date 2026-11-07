Filmul preferat, văzut din nou ca prima oară, cu ajutorul hipnozei. Pathé testează experimentul pe 30 de cinefili, la Haga

Pe 9 noiembrie, Pathé organizează la cinematograful Pathé Buitenhof din Haga un experiment special, în care 30 de cinefili vor încerca, ghidați de hipnotizatorul Victor Kraemer, să-și uite filmul preferat și să retrăiască acea primă vizionare, arată sursa citată.

Filmul preferat, văzut ca prima oară

Un film bun nu se uită ușor. Tocmai prima vizionare are ceva aparte: încă nu știi în cine poți avea încredere, ce răsturnare de situație te așteaptă sau cum se termină povestea. Dar odată ce ai văzut filmul, această magie dispare pentru totdeauna.

Prin Pathé REWIND, Pathé încearcă să afle dacă magia unui film poate fi retrăită. Pentru că, dacă există un loc în care poveștile prind viață, acela este cinematograful.

Împreună cu experimentatul hipnoterapeut Victor Kraemer, specializat în hipnoză de peste 30 de ani, Pathé încearcă să facă din nou posibilă acea primă vizionare atât de specială.

De la hipnoză, pe marele ecran

Pentru REWIND, Pathé a căutat 30 de iubitori de film, care au putut alege dintre mai multe filme: The Matrix, Se7en, La La Land și Interstellar.

Pe baza preferințelor exprimate este ales un singur film, în jurul căruia se desfășoară experimentul. Cei 30 de participanți selectați au parte de o ședință individuală online cu hipnotizatorul Victor Kraemer.

Pe 9 noiembrie, experimentul continuă cu toți participanții împreună, la Pathé Buitenhof. Chiar înainte de proiecție, participanții vor fi hipnotizați din nou. Urmează testul suprem: ce se întâmplă când văd filmul ales pe marele ecran?

Filme clasice, din nou pe marele ecran

REWIND se înscrie în programul Pathé Classics, prin care Pathé readuce în cinematografe filme îndrăgite. Pentru că a revedea un film cunoscut pe marele ecran este, poate, cel mai aproape de experiența primei vizionări.

Popularitatea Pathé Classics arată că mulți iubitori de film revin cu plăcere pentru asta.

De exemplu, în luna dedicată lui Leonardo DiCaprio, în prim-plan au fost filme precum Catch Me If You Can și Titanic, iar în luna tematică Fame s-au putut revedea, printre altele, A Star Is Born, Bohemian Rhapsody și Birdman. Pe marele ecran revin și clasice de sine stătătoare, precum Terminator 2 și Simon.

„Cine nu și-ar dori să-și vadă filmul preferat încă o dată pentru prima oară? Știm că mulți iubitori de film își doresc asta.

La Pathé căutăm mereu modalități de a le oferi spectatorilor o experiență deosebită la cinema, de exemplu prin proiecții speciale și Pathé Classics. Cu REWIND mergem și mai departe și încercăm, printr-un experiment special cu hipnoză, să readucem la viață acea primă vizionare”, arată Imke van Schaaijk, Manager Brand, PR&Communications la Pathé.