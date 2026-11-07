Românul aflat în elita mondială a cercetării alimentare: „Cel mai periculos ingredient nu este întotdeauna în farfurie”

Dan Vodnar nu este doar unul dintre cei mai cunoscuți cercetători români în domeniul alimentației. În 2026, el a fost inclus de ScholarGPS în top 0,05% dintre cercetătorii lumii în domeniul Științei și Tehnologiei Alimentelor și figurează în clasamentul Stanford-Elsevier printre cei mai influenți specialiști la nivel internațional în Food Science. Profesor la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Dan Vodnar coordonează proiecte internaționale de cercetare și a devenit, în ultimii ani, una dintre cele mai urmărite voci din România pe teme legate de alimentație, sănătate și microbiom.

În ultimii ani, românii au fost bombardați cu informații despre mâncare. În fiecare săptămână apare o nouă dietă, un nou supliment sau un nou aliment declarat „dușmanul organismului”. In acest context, informațiile oferite de profesorul Vodnar pentru Cotidianul sunt capitale. Prin prisma experienței sale, profesorul privește lucrurile diferit. „Nu avem nevoie de alimente miraculoase, de diete complicate sau de suplimente care promit imposibilul”, spune cercetătorul.

Copilul din Maramureș care a ajuns în elita mondială a științei

Puțini s-ar gândi că un copil crescut într-o regiune celebră pentru slănină, jumări, sarmale și cozonac va ajunge să fie recunoscut la nivel mondial pentru cercetările sale despre alimentație. Dar tocmai acolo a început totul.

Nu cu laboratoare moderne și nici cu teorii sofisticate, ci cu fascinația pentru mâncarea care ajunge pe masă în fiecare zi.

„Un măr, un pahar cu lapte sau o felie de pâine reprezintă adevărate sisteme biologice și chimice”, explică profesorul.

Anii de cercetare l-au făcut să înțeleagă că alimentele nu ne oferă doar energie. Ele comunică permanent cu organismul nostru și chiar cu miliardele de microorganisme care trăiesc în intestin.

Întrebarea la care a răspuns fără să ezite

Întrebat ce ar elimina dacă ar putea schimba un singur lucru din alimentația românilor, profesorul Vodnar a răspuns rapid: „Dacă ar trebui să aleg unul singur, aș alege băuturile îndulcite cu zahăr.” Nu vorbește despre otrăvuri și nu folosește un limbaj alarmist, insă are o explicație pe cât de simplă, pe atât de importantă.

Aceste băuturi aduc cantități mari de zahăr și calorii fără să ofere senzația de sațietate și se transformă foarte ușor într-un obicei zilnic.

„Am ajuns să considerăm firesc ca o băutură dulce să însoțească aproape orice masă. Organismul nostru nu are nevoie să bea zahăr pentru a funcționa. Are nevoie, în primul rând, de apă.”

Cea mai mare păcăleală din supermarket

În afară de sucuri, profesorul se declară îngrijorat de altceva. Și nu vorbește despre alimente și băuturi ci despre ceva mult mai important. Marketingul. Dan Vodnar spune că milioane de oameni cumpără produse convinși că sunt sănătoase doar pentru că pe ambalaj apar cuvinte precum „natural”, „fitness”, „bogat în proteine” sau „fără zahăr adăugat”.

„Una dintre cele mai periculoase iluzii este ideea că un aliment devine automat sănătos pentru că pe ambalaj scrie «natural» sau «fitness».” În realitate, un produs poate fi promovat intens și, în același timp, poate conține cantități considerabile de zahăr, sare sau grăsimi saturate. De aceea, spune el, lista ingredientelor este mai importantă decât orice slogan.

Ce ne-ar spune intestinul dacă ar putea vorbi

Întrebat ce ne-ar reproșa microorganismele care trăiesc în intestin dacă ar putea vorbi, cercetătorul răspunde: „Mă hrăniți prea des cu aceleași lucruri, mă neglijați când sunteți grăbiți și vă amintiți de mine abia când apar problemele.” Dincolo de glumă, mesajul este serios. Multe persoane mănâncă puține legume, puține fructe și prea puține fibre. În schimb, caută suplimentul perfect sau soluția miraculoasă care să repare rapid probleme acumulate în ani de zile.

Cea mai importantă lecție după o viață petrecută în cercetare

Prof. Dan Vodnar ține să precizeze că sănătatea nu se câștigă prin gesturi spectaculoase. Dietele de două săptămâni sau curele minune nu revoluționează organismal. Și nici preparatele care costă o avere. „Nu ceea ce mâncăm la o masă festivă ne definește sănătatea, ci ceea ce alegem să mâncăm în celelalte 364 de zile ale anului.” El vorbește despre diversitate, mișcare, somn și consecvență. Despre alegeri mici care par banale într-o singură zi, dar care schimbă radical starea de sănătate după ani întregi.

„Cel mai periculos ingredient este dezinformarea”

După ce a studiat ani întregi relația dintre alimentație și sănătate, cercetătorul a ajuns la o concluzie care spune multe despre epoca în care trăim. Pe rețelele sociale circulă zilnic informații prezentate ca adevăruri absolute. Alimente demonizate, suplimente miraculoase, promisiuni spectaculoase. Iar aceasta este, în opinia sa, adevărata problemă. „În nutriție, cel mai periculos ingredient nu este întotdeauna în farfurie. Uneori este dezinformarea.”

Iar cea mai importantă concluzie a unui om care a ajuns în vârful cercetării mondiale este cât se poate de simplu: „Sănătatea nu începe luni. Începe cu următoarea alegere pe care o facem.”