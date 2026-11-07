Casa de două miliarde de dolari în care ninge la comandă: Imobilul de 27 de etaje are 168 de locuri de parcare

Mumbai, unul dintre cele mai aglomerate oraşe ale lumii, se poate lăuda cu a doua cea mai scumpă casă din lume. Aceasta a fost numită Antilia și este reşedinţa lui Mukesh Ambani, unul dintre cei mai bogaţi oameni ai planetei. Clădirea cu 27 de etaje este considerată una dintre cele mai scumpe locuinţe private din lume. Ea arată mai degrabă ca un hotel de lux sau ca un zgârie-nori corporatist decât ca o casă de familie. Construcția complexului Antilia a început în 2006 și s-a încheiat în 2010.

De șapte ori mai mare decât Casa Albă

Denumirea sa face trimitere la legendara insulă spaniolă fantomă Antillia – o insulă pierdută sau mitică din Oceanul Atlantic, a cărei existență a fost consemnată istoric. Arhitectura complexului integrează elemente inspirate din diverse surse culturale, precum soarele, floarea de lotus, pietrele prețioase, marmura și sideful. Nu există două etaje identice ca aspect sau materiale folosite.

Antilia are aproximativ 37.000 de metri pătraţi construiţi (de șapte ori cât Casa Albă) și o înălţime de aproape 173 de metri. Imobilul cu aspect ciudat (parcă cineva a pus casă peste casă sau s-a jucat Jenga) este amplasat pe exclusivista Altamount Road din Mumbai. Deşi are „doar” 27 de etaje, multe dintre niveluri au tavane duble. Asta înseamnă că imobilul atinge înălţimea unui bloc obişnuit cu peste 60 de etaje. Chiar și așa, locuitorii săi nu se tem de cutremure. Imobilul este proiectat pentru a rezista la un seism de 8 pe Richter.

Camera în care ninge la comandă

Printre facilităţile care au făcut celebră această proprietate se numără o cameră specială de zăpadă. În timp ce temperaturile din Mumbai depăşesc frecvent 30 de grade Celsius, membrii familiei Ambani pot folosi o încăpere specială. La doar o simplă comandă, din tavanul și pereții acesteai curg fulgi de nea. Doar apăsând un buton.

Luxul continuă şi în subsol. Nu mai puţin de şase etaje sunt rezervate pentru parcarea a 168 de automobile.

Clădirea dispune şi de trei heliporturi, o sală de cinema privată, spa, centru de yoga, sală de dans, temple, grădini suspendate şi săli de recepţie.

Întreţinerea unei astfel de „case” necesită o adevărată armată de oameni. Potrivit publicaţiilor internaţionale care au prezentat proprietatea, peste 600 de angajaţi lucrează pentru funcţionarea şi administrarea zilnică a clădirii. Salariații lucrează atât ca personal de securitate cât și ca tehnicieni, bucătari sau specialişti în ospitalitate instruiţi în hoteluri de lux.

Familia Ambani locuieşte în ultimele şase etaje ale acestui imobil care zgârie norii. Se spune că ei preferă nivelurile superioare ale clădirii pentru lumina natural, dar mai ales pentru priveliştea asupra Mării Arabiei.