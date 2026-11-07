Rămășite umane descoperite pe o navă lovită de dronă în apele teritoriale ale României

Incidentul a avut loc în luna octombrie. Nava naviga sub pavilionul statului San Marino, date care corespund petrolierului „Wine Trader”; un petrolier care a suferit un accident pe 15 octombrie la aproximativ 24 de kilometri sud-est de Sulina, la gura de vărsare a Dunării.

Nava nu avea cetățeni bulgari în componența echipajului. Aceasta a fost adusă la un șantier naval din Varna pentru reparații la începutul lunii noiembrie, potrivit agenției bulgare BTA.

În timpul operațiunilor de îndepărtare a resturilor de pe navă, au fost descoperite rămășițe umane grav mutilate. Au fost dispuse teste ADN pentru stabilirea identității persoanelor decedate. O anchetă privind incidentul este în desfășurare și în România. Cazul este investigat sub coordonarea Parchetului Districtual din Varna.

Din cauza stării critice în care se află fragmentele găsite, numărul exact al persoanelor decedate nu poate fi confirmat deocamdată pe cale oficială.

„În timpul operaţiunilor de curăţare, au fost găsite rămăşiţe umane foarte deteriorate”, a precizat Parchetul într-un comunicat, adăugând că au fost dispuse analize ADN pentru identificarea victimelor.

Starea rămăşiţelor umane nu permite determinarea cu certitudine a numărului de cadavre, a explicat pentru AFP o sursă din cadrul forţelor de ordine bulgare, afirmând că este vorba „foarte probabil de şase” persoane.

De la începutul lunii octombrie, cel puţin nouă nave comerciale au fost lovite de drone în largul coastelor româneşti şi bulgare ale Mării Negre, soldându-se cu 34 de morţi sau dispăruţi.

România solicită consolidarea prezenței militare a Statelor Unite pe teritoriul său, în contextul intensificării incidentelor de securitate din regiunea Mării Negre. Marius Lazurca, consilierul președintelui Nicușor Dan pentru securitate națională, a prezentat într-un interviu acordat postului CNN cifrele care, în opinia sa, arată gravitatea situației: peste 600 de nave au fost lovite în Marea Neagră, iar mai mult de 115 drone au încălcat spațiul aerian al României.