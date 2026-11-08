Cel mai ieftin vin fiert din Europa, la târgul din Sibiu. Când se deschide și cât costă intrarea

La Sibiu, un pahar de vin fiert costă aproximativ 6 lei, iar alte trei orașe din România se află în primele zece poziții ale unui clasament european.

Liliana Vornicu
Cel mai ieftin vin fiert din Europa, la târgul din Sibiu. Când se deschide și cât costă intrarea

Sursa foto: Facebook

La Sibiu, un pahar de vin fiert costă aproximativ 6 lei, iar alte trei orașe din România se află în primele zece poziții ale unui clasament european.

Târgul de Crăciun din Sibiu are cel mai mic preț la vinul fiert dintre târgurile din Europa, arată un studiu al companiei de schimb valutar eurochange. Clasamentul a fost preluat de publicația britanică Express, iar primele trei locuri sunt ocupate de orașe din România.

Glühwein la aproximativ 6 lei paharul

Glühwein este băutura tradițională germană făcută din vin încălzit și condimentat. La Sibiu, un pahar se vinde cu echivalentul a 82 de penny, adică aproximativ 0,82 lire sterline, sau circa 6 lei, potrivit studiului.

Experții eurochange au comparat prețurile vinului fiert de la 55 de târguri de Crăciun de pe continent. Sibiu, Brașov și Craiova s-au clasat pe primele trei locuri, arată sursa citată.

Piața Mare, gazda târgului

Târgul sibian se va desfășura în Piața Mare, între 13 noiembrie 2026 și 3 ianuarie 2027. Organizatorii au anunțat peste 120 de expozanți, veniți din 36 de județe, care vor aduce produse tradiționale și obiecte lucrate artizanal. Vizitatorii nu vor plăti nimic la intrare.

Ce găsesc vizitatorii în piață

Printre atracțiile pregătite se numără un patinoar, o roată panoramică, un carusel, trenulețe, atelierul lui Moș Crăciun și un bar amenajat într-o căsuță de lemn.

Atmosfera de sărbătoare va fi completată de luminițele cu care va fi decorată piața și de fațadele colorate ale clădirilor din jur.

Trei ore de zbor din Londra

Turiștii britanici pot ajunge la Sibiu cu zborurile directe, iar călătoria durează în jur de trei ore.

România, în fruntea clasamentului

În topul celor mai accesibile târguri, după prețul vinului fiert, România ocupă primele locuri. Pe lângă cele trei orașe de pe podium, Bucureștiul apare și el în primele zece poziții.

Primele 15 destinații, în ordinea prețului unui pahar, sunt:

• Sibiu, România – 0,82 lire
• Brașov, România – 1,63 lire
• Craiova, România – 1,63 lire
• Sofia, Bulgaria – 1,76 lire
• Olomouc, Cehia – 1,77 lire
• Brno, Cehia – 1,77 lire
• Göteborg (Liseberg), Suedia – 1,89 lire
• București, România – 1,96 lire
• Plzeň, Cehia – 2,12 lire
• Strasbourg, Franța – 2,57 lire
• Mulhouse, Franța – 2,57 lire
• Vilnius, Lituania – 2,57 lire
• Liège, Belgia – 2,57 lire
• Varșovia, Polonia – 2,95 lire
• Graz, Austria – 3 lire

Londra, Copenhaga și Tallinn, la capătul scump al topului

La celălalt capăt al clasamentului stau târgurile cu cel mai scump vin fiert. Cel mai mare preț din studiu a fost găsit la Winter Wonderland, în Londra, unde un pahar costă 7,40 lire sterline.

Tot în categoria prețurilor ridicate intră târgul din grădinile Tivoli din Copenhaga, cu 6,88 lire, și cel din Tallinn, Estonia, cu 6,86 lire.

În Regatul Unit, un pahar de vin fiert costă 6,50 lire la târgul din Birmingham, 6 lire la Cardiff și 5 lire la Bath.

Citește și: La plajă în noiembrie. 10 destinații unde poți merge când în România începe frigul

Distribuie articolul pe:

5 comentarii

  1. Daca este sa facem o recomandare cuiva: Vinul fiert se bea pe schiuri, la peste 1.700m altitudine, in fatza unei cabane. Daca esti la ses, bei un vin Chateau Haut La Rulotte Lussac Saint-Emilion, care nu se fierbe, se aeriseste cu o ora inainte, doar !

    Reply

  2. Daca vreau sa beau un vin fiert trebuie sa merg pana la Sibiu sau e reclama mascata ?

    Reply

  5. suntem in 8 noiembrie nu s-au deschis targurile cel putin in Romania…

    Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro