Cel mai ieftin vin fiert din Europa, la târgul din Sibiu. Când se deschide și cât costă intrarea

Glühwein la aproximativ 6 lei paharul

Glühwein este băutura tradițională germană făcută din vin încălzit și condimentat. La Sibiu, un pahar se vinde cu echivalentul a 82 de penny, adică aproximativ 0,82 lire sterline, sau circa 6 lei, potrivit studiului.

Experții eurochange au comparat prețurile vinului fiert de la 55 de târguri de Crăciun de pe continent. Sibiu, Brașov și Craiova s-au clasat pe primele trei locuri, arată sursa citată.

Piața Mare, gazda târgului

Târgul sibian se va desfășura în Piața Mare, între 13 noiembrie 2026 și 3 ianuarie 2027. Organizatorii au anunțat peste 120 de expozanți, veniți din 36 de județe, care vor aduce produse tradiționale și obiecte lucrate artizanal. Vizitatorii nu vor plăti nimic la intrare.

Ce găsesc vizitatorii în piață

Printre atracțiile pregătite se numără un patinoar, o roată panoramică, un carusel, trenulețe, atelierul lui Moș Crăciun și un bar amenajat într-o căsuță de lemn.

Atmosfera de sărbătoare va fi completată de luminițele cu care va fi decorată piața și de fațadele colorate ale clădirilor din jur.

Trei ore de zbor din Londra

Turiștii britanici pot ajunge la Sibiu cu zborurile directe, iar călătoria durează în jur de trei ore.

România, în fruntea clasamentului

În topul celor mai accesibile târguri, după prețul vinului fiert, România ocupă primele locuri. Pe lângă cele trei orașe de pe podium, Bucureștiul apare și el în primele zece poziții.

Primele 15 destinații, în ordinea prețului unui pahar, sunt:

• Sibiu, România – 0,82 lire

• Brașov, România – 1,63 lire

• Craiova, România – 1,63 lire

• Sofia, Bulgaria – 1,76 lire

• Olomouc, Cehia – 1,77 lire

• Brno, Cehia – 1,77 lire

• Göteborg (Liseberg), Suedia – 1,89 lire

• București, România – 1,96 lire

• Plzeň, Cehia – 2,12 lire

• Strasbourg, Franța – 2,57 lire

• Mulhouse, Franța – 2,57 lire

• Vilnius, Lituania – 2,57 lire

• Liège, Belgia – 2,57 lire

• Varșovia, Polonia – 2,95 lire

• Graz, Austria – 3 lire

Londra, Copenhaga și Tallinn, la capătul scump al topului

La celălalt capăt al clasamentului stau târgurile cu cel mai scump vin fiert. Cel mai mare preț din studiu a fost găsit la Winter Wonderland, în Londra, unde un pahar costă 7,40 lire sterline.

Tot în categoria prețurilor ridicate intră târgul din grădinile Tivoli din Copenhaga, cu 6,88 lire, și cel din Tallinn, Estonia, cu 6,86 lire.

În Regatul Unit, un pahar de vin fiert costă 6,50 lire la târgul din Birmingham, 6 lire la Cardiff și 5 lire la Bath.