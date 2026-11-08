Mesaj despre o deversare, trimis din greșeală în Brăila și Galați. Ce eroare a declanșat avertizarea

Cine gestionează avertizarea pe Bistrița și Siret

ISU Neamț a venit cu clarificări despre acționarea sistemului de avertizare a populației pe cele două râuri în ziua de sâmbătă, 7 noiembrie 2026, potrivit profit.ro.

Operatorul sursă de risc la inundații pe Bistrița, iar apoi pe Siret, de la barajul Bicaz până în zona municipiului Galați, este Hidroelectrica, Sucursala Hidrocentrale Bistrița.

Operatorul are un sistem propriu de alarmare și avertizare, format din sirene electronice care se pot acționa din dispeceratul din Piatra Neamț, potrivit sursei citate.

De ce au loc deversările controlate

Pe Bistrița funcționează un lanț de hidrocentrale cu amenajări hidrotehnice pe canale de derivație, a explicat ISU Neamț. Apa nu este uzinată continuu, așa că debitul de pe albia normală a râului crește sau scade după modul în care se lucrează în amonte.

Uneori trebuie evacuate volumele de apă acumulate, iar acest lucru se face prin deversări controlate pe albia veche a râului.

Potrivit instituției, operațiunile sunt destul de frecvente, iar avertizarea populației direct prin sirene electronice este o „procedură cunoscută și consacrată“.

Ce s-a întâmplat sâmbătă după-amiază

Sâmbătă, la ora 15:16, ISU Neamț a fost informat telefonic de reprezentanții Hidroelectrica, iar la 15:20 a primit și notificarea prin e-mail. Aceasta anunța o deversare iminentă, cu un debit de 60 mc/s, de la barajul Reconstrucția, aflat în aval de municipiul Piatra Neamț.

Inspectoratul a transmis informația presei locale. Conform sursei citate, în astfel de situații ISU Neamț „nu a transmis niciodată mesaje prin sistemul RO-ALERT“, pentru că avertizarea se face strict prin sirenele electronice, cu mesaje vocale transmise de Hidroelectrica direct comunităților din zona vizată.

Cum s-a produs incidentul

Din discuțiile cu operatorul care gestionează sistemul de alarmare s-a lămurit cum au ajuns avertizările și la locuitorii din Galați, Brăila și din alte județe.

„Procedura de avertizare a populației constă în transmiterea a trei mesaje vocale succesive, la scurte intervale de timp, prin care se anunță locația deversării (în cazul de față, de la barajul Reconstrucția)(…)primele două mesaje au fost transmise de sirenele din zona vizată, respectiv de la Piatra Neamț până la limita cu județul Bacău, însă cel de-al treilea mesaj a fost propagat către toate sirenele de pe traseu, până la Galați.

Conform precizărilor operatorului economic, această propagare nejustificată a fost cauzată de o eroare de soft a centralei de alarmare“, arată ISU Neamț.