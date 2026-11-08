Cine este atacatorul din Cracovia. Strungar de 25 de ani, fără cazier, cu permis de armă și posibile legături cu extrema dreaptă

Profilul bărbatului

Atacatorul este cetățean polonez și provine din Ostrowiec Świętokrzyski. Lucra ca strungar și nu era militar de profesie. Purtătorul de cuvânt al poliției poloneze, Andrzej Fijołek, a precizat, potrivit Mediafax, că bărbatul nu a avut până acum probleme cu legea și nu avea cazier judiciar.

Indicii despre o ideologie radicală

Ministrul polonez de Interne, Marcin Kierwiński, a spus că primele elemente ale anchetei conturează un profil ideologic radical, cu „vederi ultranaționaliste“.

„Totul indică faptul că este fascinat de ideologiile extremei drepte“, a declarat ministrul, citat de Associated Press.

Anchetatorii verifică activitatea online a bărbatului și posibilele lui legături cu grupări extremiste. Pe rețelele sociale au circulat informații despre presupuse interese neonaziste ale atacatorului, dar poliția poloneză nu le-a confirmat.

Armele și muniția

Autoritățile au precizat că bărbatul avea permis de port-armă și că a folosit în atac o variantă civilă a puștii AR-15, o armă semiautomată întâlnită frecvent în tirul sportiv și recreativ. Și membrii familiei sale aveau permise de armă.

Potrivit presei poloneze, pe numele atacatorului erau înregistrate două arme de foc, iar el practica tirul sportiv la un club din Starachowice.

Tatăl său era membru al aceluiași club și avea 11 arme înregistrate pe numele său. Mașina folosită în atac era înmatriculată pe numele tatălui. În portbagaj, polițiștii au găsit și alte arme, alături de o cantitate mare de muniție, „sute de cartușe, precum și baionete“.

Trei persoane, găsite moarte în locuința atacatorului din Cracovia

Două femei și un bărbat au fost găsite moarte în locuința bărbatului care a deschis focul în Piața Centrală din Cracovia, unde a ucis șase oameni și a rănit alți 16, potrivit CNN.

Premierul polonez, Donald Tusk, a declarat că este vorba, cel mai probabil, despre membri ai familiei atacatorului.

Trei decese în casa suspectului

Potrivit lui Tusk, autoritățile fac percheziții atât la locuința suspectului, cât și la cea a familiei lui.

Premierul a avertizat, sâmbătă seara, la o conferință de presă, că în casă s-ar putea afla o cantitate importantă de armament: „Ar putea exista destul de multe arme de foc în această casă“.

Echipament militar, dar fără legătură cu armata

În momentul atacului, bărbatul purta uniformă militară, cască, vestă antiglonț și echipament tactic. Martorii au spus că arăta ca un militar profesionist, însă autoritățile au exclus această variantă.

Ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a precizat că atacatorul nu a făcut niciodată parte din armata poloneză și nu a avut legături cu ea.

Echipamentul, armele și aspectul general ale bărbatului seamănă cu cele ale altor autori de atacuri individuale din Europa, motivate de ideologia extremei drepte, a explicat Kacper Rekawek, cercetător principal la Centrul Internațional pentru Combaterea Terorismului din Haga.

Direcțiile anchetei

Poliția verifică de unde provin armele găsite asupra bărbatului și dacă el a folosit o armă proprie sau una înregistrată pe numele unui membru al familiei. Între timp, poliția a confirmat că atacatorul a acționat singur și că nu există riscul unui nou atac.

În jurul orei locale 15.00 (14.00 GMT), un bărbat a intrat cu mașina în piața principală din Cracovia și a început să tragă la întâmplare în trecători. Făptașul a fost neutralizat de poliție și rănit cu focuri de armă.

Un purtător de cuvânt al oficiului voievodatului Polonia Mică, regiunea din sudul ţării unde se află Cracovia, a oferit informaţii actualizate despre atât despre starea celor doi poliţişti răniţi, cât şi a presupusului atacator.

Poliţiştii, dintre care unul a suferit răni grave, se află într-o stare stabilă, în urma unor intervenţii chirurgicale. Ministrul Justiţiei a făcut un apel pentru donarea de sânge în beneficiul unuia dintre poliţiştii răniţi.

Purtătorul de cuvânt a precizat că presupusul se află într-o „stare stabilă, dar extrem de critică”, după ce a fost supus mai multor operaţii.

De asemenea, ministrul de interne al Poloniei a oferit informaţii actualizate privind naţionalităţile persoanelor rănite în urma atacului armat. Acestea provin din Austria, Germania, Portugalia, Rusia şi Regatul Unit, a declarat Marcin Kierwinski.

Doliu național

Președinția Poloniei a anunțat doliu național pe 8 și 9 noiembrie. Primăria Cracoviei a decretat și ea zile de doliu. Poliția a respins criticile că ar fi reacționat târziu: potrivit autorităților, prima patrulă a intervenit la 23 de secunde după primul apel.