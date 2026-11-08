Au pus imagini porno pe panouri publicitare. Cele mai bizare atacuri informatice din ultimii ani

Când auzi termenul „hacker”, probabil te gândești la parole furate, conturi sparte sau milioane de euro dispărute din bănci. În realitate, unele dintre cele mai spectaculoase atacuri informatice din ultimii ani au avut ținte care păreau fără miză. Printre acestea, un acvariu dintr-un cazinou, congelatoare din supermarketuri, mașini aflate în mers, panouri publicitare sau camerele video prin care sunt supravegheați copii. Unele incidente au provocat pagube uriașe, altele au stârnit panică și au demonstrat că orice dispozitiv conectat la internet poate deveni o poartă de intrare pentru atacatori.

Au transformat congelatoarele în cuptoare

Până de curând, puțini și-ar fi imaginat că un atac informatic poate distruge stocurile unui supermarket. Iată însă că acum lucrurile stau altfel. Ceea ce părea intangibil si sigur a devenit extrem de vulnerabil.

Săptămânile trecute, mai multe magazine din Franța, Belgia, Suedia, Luxemburg și Estonia au raportat incidente în care sistemele de refrigerare au fost compromise. Rezultatul? Temperaturile din congelatoare și vitrine frigorifice au crescut brusc. Potrivit unei investigații publicate de The Guardian (sursa), unele instalații au fost setate de la distanță la temperaturi de peste 50 de grade Celsius. Rezultatul a fost devastator. Tone de carne, lactate și produse congelate au devenit inutilizabile. Pierderile s-au ridicat la milioane de euro.

Au furat datele unui cazinou printr-un acvariu

Un banal acvariu decorativ montat pe holul unui casino american s-a dovedit a fi un fel de călcâi al lui Ahile. Acvariul era dotat cu un senzor inteligent care monitoriza temperatura apei și era conectat la internet. Potrivit informațiilor prezentate de compania de securitate Darktrace și relatate de Business Insider, hackerii au folosit senzorul pentru a pătrunde în rețeaua internă. Apoi, prin această breșă, au extras aproximativ 10 GB de date despre clienții VIP ai cazinoului. Specialiștii în Securitate cibernetică au constatat astfel cu stupoare că unul dintre cele mai sofisticate atacuri informatice din ultimul deceniu a început într-un acvariu.

Atacul care se putea solda cu victime omenești

Astfel de atacuri nu sunt doar recente. În februarie 2021, un operator al uzinei de tratare a apei din Oldsmar, Florida, a observat ceva șocant pe monitor. Cineva modificase de la distanță concentrația hidroxidului de sodiu utilizat în procesul de tratare a apei și o crescuse de la 100 la 11.100 părți per milion. Potrivit unei analize publicate de CISA și autoritățile americane, intervenția rapidă a personalului a împiedicat orice risc pentru populație. Acela a fost însă unul dintre primele momente în care publicul larg a înțeles că atacurile informatice pot viza infrastructura critică.

Hackerii au luat „ostatici” utilizatorii unui dispozitiv intim

Pare SF, dar s-a întâmplat în realitate. Un dispozitiv intim inteligent, controlat prin telefon, s-a transformat pentru unii utilizatori într-un adevărat coșmar după ce hackerii au preluat controlul asupra lui.

Din cauza unei erori de programare, atacatorii puteau bloca de la distanță dispozitivul, fără acordul proprietarului. Situația era cu atât mai gravă cu cât gadgetul nu avea o cheie mecanică de rezervă și nici un sistem de deblocare de urgență. În unele cazuri, singura soluție pentru îndepărtarea lui era intervenția fizică, folosind unelte precum clești speciali sau chiar un polizor.

La scurt timp, vulnerabilitatea a fost exploatată într-un mod și mai agresiv. Hackerii au început să blocheze dispozitivele și să le ceară proprietarilor bani în Bitcoin pentru deblocare. Specialiștii au descoperit că breșa putea expune și informații sensibile despre utilizatori, inclusiv date personale și locații GPS.

Cazul a devenit rapid unul dintre cele mai cunoscute exemple despre riscurile pe care le ascund dispozitivele inteligente conectate la internet.

Vocea unui străin în camera copilului

Poate că niciun atac nu sperie mai tare decât cele care pătrund în intimitatea casei. Mai mulți americani și australieni au raportat în ultimii ani că persoane necunoscute au accesat monitoarele video ale bebelușilor conectate la internet. Alții au susținut de asemenea că persoane necunoscute au vorbit cu copiii lor prin difuzoarele dispozitivelor. Astfel de cazuri au fost relatate de CBS Colorado și Yahoo Australia.

Jeep controlat de la kilometri distanță

În 2015, jurnalistul Andy Greenberg de la Wired a devenit protagonistul unui experiment care a schimbat industria auto. În timp ce conducea un Jeep Cherokee, doi cercetători în securitate au preluat controlul de la distanță asupra vehiculului. Au pornit ștergătoarele, au dat drumul la aerul condiționat, au schimbat postul de radio și au reușit chiar să oprească motorul. Cazul a fost relatat de PBS News și a dus ulterior la rechemarea a aproximativ 1,4 milioane de vehicule pentru actualizări de securitate.

Panouri publicitare transformate în ecrane pentru adulți

Cum ar fi să mergi pe o stradă intens circulată și să vezi că panourile publicitare nu mai difuzează spoturi ci scene cu imagini explicite? S-a întâmplat asta în zona egipteană Giza.

Autoritățile egiptene au stabilit ulterior că platforma internațională care distribuia conținut către mai multe panouri digitale fusese compromisă.

Spre deosebire de unitățile frigorifice compromise informatic, aici un grup și-a asumat întreaga responsabilitate. Un reprezentant al grupului a ținut să precizeze că, deși poate părea dificil să piratezi un panou publicitar dintr-o altă țară, în realitate este destul de simplu și, potrivit acestuia, poate fi realizat de „oricine are un minim de inteligență”.

Dincolo de a aduce pornografia în atenția publicului larg, grupul transmite și un mesaj politic, ținând să sublinieze că „Egiptul rămâne sub o dictatură. Guvernul își menține puterea prin represiune, în timp ce țara se chinuie să avanseze; anii trec, dar nimic nu se schimbă, iar viața oamenilor nu se îmbunătățește”.

Având în vedere acest aspect – și faptul că grupul nu urmărește obținerea de profit, de exemplu prin cereri de răscumpărare – pare că intenția lor este de a le reaminti celor care exercită un control autoritar că puterea lor are, întotdeauna, limite și vulnerabilități.

Publicația Ahram Online a relatat că incidente similare au afectat și alte țări care foloseau aceeași infrastructură digitală. În Irak, spre exemplu, un astfel de incident a avut loc în 2023, iar în SUA, în 2020.

Avertismentul DNSC

Pe măsură ce tot mai multe obiecte devin inteligente și sunt conectate la internet, experții avertizează că următoarea țintă neașteptată ar putea fi dispozitive pe care astăzi le considerăm complet banal.

DNSC atrage atenția asupra riscurilor majore asociate menținerii în Internet a interfețelor de administrare ale echipamentelor OT, în special în cazul sistemelor învechite, fără suport de securitate sau administrate de la distanță prin conexiuni nesigure.

Impactul acestor atacuri nu se limitează la compromiterea echipamentelor informatice. El se poate extinde asupra siguranței produselor alimentare, continuității activității economice și funcționării infrastructurilor care depind de controlul permanent al temperaturii.

DNSC recomandă tuturor organizațiilor vizate să trateze aceste amenințări cu prioritate, să verifice inclusiv sistemele administrate de furnizori externi și să implementeze măsuri adecvate de protecție, înainte ca expunerea existentă să conducă la compromiterea infrastructurilor operaționale.