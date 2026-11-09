Șantierul naval Mangalia, pe cale să devină centru dual. Planurile Rheinmetall pentru navele militare și comerciale

Şantierul naval Mangalia are nevoie de investiţii majore și de forță de muncă pentru a redeveni funcţional. Repunerea în funcţiune va necesita o perioadă îndelungată de eforturi susținute. Detaliile au fost oferite de Andre Neumann, directorul de vânzări al Diviziei de Sisteme Navale Rheinmetall. El a precizat că, deși firma a depus o ofertă câştigătoare, tranzacția finală nu s-a încheiat.

Rheinmetall și compania MSC vizează dezvoltarea unui șantier cu dublă utilizare. Noua structură va construi nave militare și ambarcațiuni comerciale. Neumann a explicat planurile cu ocazia expoziţiei Euronaval, cel mai important eveniment global de apărare maritimă.

„Încă nu am cumpărat șantierul naval, am depus o ofertă câștigătoare. Așa cum știți, șantierul naval este insolvabil și inactiv. Nu este funcțional. Aşadar, vor fi necesare lucrări semnificative de întreţinere”, a subliniat reprezentantul Rheinmetall, citat de news.ro.

Criză de personal și nevoie de reparații capitale

Investiţiile sunt absolute necesare pentru repornirea activității pe șantierul abandonat. O problemă la fel de urgentă este lipsa totală a forței de muncă. Compania trebuie să declanșeze campanii de recrutare pentru a aduce personal calificat la Mangalia. Neumann a avertizat că procesul de refacere va dura ceva timp.

Parteneriatul strategic cu MSC, gigant global în transport maritim și servicii logistice, garantează încărcarea cu comenzi. Viziunea comună prevede o simbioză perfectă între industria civilă și cea militară. Această strategie va asigura locuri de muncă stabile pentru viitorii angajați.

Situația juridică și contestațiile Damen

Rheinmetall Real Estate România SRL a fost declarată câştigătoare a licitaţiei pe 9 octombrie. Acesta a fost al cincilea termen, după patru licitaţii ratate. Oferta germanilor s-a ridicat la 138 de milioane de euro, adică 75% din preţul inițial de pornire. Rheinmetall a plătit până în prezent doar garanţia de participare de 10%.

Divizia navală a concernului vrea să extindă şi să modernizeze complet infrastructura. Obiectivul final este ca șantierul de la Marea Neagră să construiască cele patru nave militare comandate de Guvernul României. Mai mult, baza industrială de la Mangalia va deveni un centru important pentru operațiunile companiei germane în sud-estul Europei.

Situația juridică rămâne însă complicată de intervenția fostului creditor principal. Damen Holding BV a contestat la tribunal decizia judecătorului-sindic. Magistratul a aprobat anterior modificarea procedurii de vânzare a activelor companiei insolvente Damen Mangalia.

Curtea de Apel Constanța va lua o decizie în acest litigiu pe data de 11 decembrie. Avocații grupului olandez susțin că vânzarea bunurilor s-a efectuat prin interpretarea greșită a legii insolvenței. Damen argumentează că termenul „rezonabil” din legislație a fost aplicat abuziv de către instanță.