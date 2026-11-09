A murit autorul masacrului din Cracovia. Nouă victime, după atacul armat și uciderea familiei

Autorul masacrului de sâmbătă din Cracovia a murit. Poliția poloneză a confirmat decesul suspectului luni dimineață. Tânărul era internat în stare gravă, în urma rănilor suferite în timpul intervenției forțelor de ordine.
„Dorim să vă informăm că autorul evenimentelor tragice a decedat la spital în această dimineață devreme”, a transmis Poliția Malopolska pe X.
Suspectul a fost identificat de presa poloneză drept Michal O., în vârstă de 24 de ani. Anchetatorii au precizat că tânărul era cetățean polonez și era „fascinat de ideologiile de extremă dreaptă”.
Nouă victime și o crimă în familie
Bilanțul total al crimelor comise de Michal O. se ridică la nouă persoane decedate. Înainte de masacrul din piața turistică, el și-a ucis propria familie.
Polițiștii au descoperit cadavrele părinților și surorii sale în casa lor. Locuința familiei se află la o distanță de aproximativ două ore de mers cu mașina de Cracovia. Descoperirea a oferit o nouă dimensiune tragediei de sâmbătă.
Filmul masacrului din Piața Principală
Sâmbătă, atacatorul a intrat cu un autoturism Subaru negru direct în Piața Principală din Cracovia, pe strada Stradomska. Martorii oculari au relatat că bărbatul purta o mască, era „îmbrăcat în echipament de tip militar” și a folosit „arme militare”.
El a coborât din mașină și a început să tragă la întâmplare în mulțimea din zona istorică. Șase persoane au fost ucise pe loc, respectiv patru femei și doi bărbați. Cel puțin 15 persoane au fost rănite. Un magazin și un tramvai au fost avariate de gloanțe.
La doar 500 de metri de locul incidentului se desfășura o manifestație pașnică împotriva guvernului polonez.
„Am auzit șase, șapte împușcături. Autorul atacului a alergat prin mulțimea de oameni care fugeau și s-a îndreptat spre Castelul Wawel. Apoi s-au tras mai multe focuri de armă”, a declarat un fost negociator al poliției, martor la fața locului.
Intervenția eroică a polițiștilor
Polițiștii Jakub Kulik și Artur Morański au intervenit pentru a opri atentatul. Cei doi agenți au fost răniți în schimbul de focuri, unul dintre ei a avut nevoie de intervenție chirurgicală. În cele din urmă, atacatorul a fost împușcat și reținut.
Autoritățile poloneze au apreciat public reacția eroică a polițiștilor, și au subliniat că intervenția lor promptă a evitat un bilanț mult mai grav.
Atacul a generat un val de reacții internaționale, inclusiv din România. Președintele Nicușor Dan, premierul Luca Niculescu și ministrul de Interne Marian Neacșu au transmis mesaje oficiale de solidaritate cu poporul polonez și cu autoritățile de la Varșovia.
Primarul Cracoviei a decretat o perioadă de doliu local până miercuri, 11 noiembrie.
6 comentarii
Despre un mort se poate spune orice. Eu zic ca era simpatizant al varfului CIOMOLUGMA, ma poate contrazice cineva? Dar, bine-nteles, presa urmeaza sa-l declare pro-rus. Ca d-aia trebuie omorati, sau inchisi, opozantii, sa nu se poata afla adevarul. Doar se stie ca omenirea a ajuns in epoca MINCIUNILOR si CRIMELOR.
Adicătelea atacatorul era de extremă dreapta! Și dacă a fost de extremă stânga gen rezist?
ca un conflict grav, neintelegere, alcool, etc. din famile sa fie cauza…de ce se cauta in exterior? tragedii au fost si in alte parti…
Teroristul de dreapta extremista natzi nu a avut probleme psihice cum sustine un Bramburack speculand cantitatile de arme si munitii din casa parintilor sai!!! Teroristul de dreapta natzi pe modelul kremlinez atat de bine implementat in UE a fost un fanatic ultranationalist si fanatismul ideologic si religios este o altfel de „nebunie”!!! Identitatea cu teroristii islamisti care se arunca in aer se opreste tocmai in acest punct, nu
a optat pentru sacrificiul suprem, fapt demonstrat de incercarea de a se face nevazut, gresind directia si astfel fiind angajat in schimburi de focuri care i-au fost fatale…
Deci era de extrema dreapta dar a tras intr-o manifestatie de dreapta contra guvernului de stanga.Am ras mult, multumesc!
o problema grava dintr-o familie este catalogata politic…?