A murit autorul masacrului din Cracovia. Nouă victime, după atacul armat și uciderea familiei

Autorul masacrului de sâmbătă din Cracovia a murit. Poliția poloneză a confirmat decesul suspectului luni dimineață. Tânărul era internat în stare gravă, în urma rănilor suferite în timpul intervenției forțelor de ordine.

„Dorim să vă informăm că autorul evenimentelor tragice a decedat la spital în această dimineață devreme”, a transmis Poliția Malopolska pe X.

Suspectul a fost identificat de presa poloneză drept Michal O., în vârstă de 24 de ani. Anchetatorii au precizat că tânărul era cetățean polonez și era „fascinat de ideologiile de extremă dreaptă”.

Nouă victime și o crimă în familie

Bilanțul total al crimelor comise de Michal O. se ridică la nouă persoane decedate. Înainte de masacrul din piața turistică, el și-a ucis propria familie.

Polițiștii au descoperit cadavrele părinților și surorii sale în casa lor. Locuința familiei se află la o distanță de aproximativ două ore de mers cu mașina de Cracovia. Descoperirea a oferit o nouă dimensiune tragediei de sâmbătă.

Filmul masacrului din Piața Principală

Sâmbătă, atacatorul a intrat cu un autoturism Subaru negru direct în Piața Principală din Cracovia, pe strada Stradomska. Martorii oculari au relatat că bărbatul purta o mască, era „îmbrăcat în echipament de tip militar” și a folosit „arme militare”.

El a coborât din mașină și a început să tragă la întâmplare în mulțimea din zona istorică. Șase persoane au fost ucise pe loc, respectiv patru femei și doi bărbați. Cel puțin 15 persoane au fost rănite. Un magazin și un tramvai au fost avariate de gloanțe.

La doar 500 de metri de locul incidentului se desfășura o manifestație pașnică împotriva guvernului polonez.

„Am auzit șase, șapte împușcături. Autorul atacului a alergat prin mulțimea de oameni care fugeau și s-a îndreptat spre Castelul Wawel. Apoi s-au tras mai multe focuri de armă”, a declarat un fost negociator al poliției, martor la fața locului.

Intervenția eroică a polițiștilor

Polițiștii Jakub Kulik și Artur Morański au intervenit pentru a opri atentatul. Cei doi agenți au fost răniți în schimbul de focuri, unul dintre ei a avut nevoie de intervenție chirurgicală. În cele din urmă, atacatorul a fost împușcat și reținut.

Autoritățile poloneze au apreciat public reacția eroică a polițiștilor, și au subliniat că intervenția lor promptă a evitat un bilanț mult mai grav.

Atacul a generat un val de reacții internaționale, inclusiv din România. Președintele Nicușor Dan, premierul Luca Niculescu și ministrul de Interne Marian Neacșu au transmis mesaje oficiale de solidaritate cu poporul polonez și cu autoritățile de la Varșovia.

Primarul Cracoviei a decretat o perioadă de doliu local până miercuri, 11 noiembrie.