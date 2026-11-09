VIDEO Maia Sandu a inaugurat Linia independenței energetice: Nimeni nu ne mai poate șantaja și stinge lumina

Republica Moldova a atins un obiectiv strategic major, a declarat Maia Sandu. Linia electrică aeriană de 400 kV Vulcănești–Chișinău a fost inaugurată oficial duminică. Noua infrastructură poartă numele de „Linia independenței energetice”.

Aceasta permite transportul direct al energiei electrice din România către centrul Republicii Moldova. Fluxul energetic nu mai depinde de nodul controlat de separatiști în regiunea transnistreană.

La ceremonia de la Stația Electrică Chișinău au participat oficiali de rang înalt. Președinta Maia Sandu a fost însoțită de comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, și de ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

Finalul șantajului rusesc

Președinta Republicii Moldova a criticat dur politica energetică din ultimele decenii. Ea a subliniat că lipsa investițiilor în interconexiuni a menținut țara dependentă și vulnerabilă.

„De fiecare dată când Moldova îndrăznea să aleagă altceva decât își dorea Moscova, eram amenințați că vom rămâne fără lumină și căldură. Și au fost perioade în care am fost deconectați de la energie. Ultima dată s-a întâmplat în toamna anului 2021”, a reamintit Maia Sandu, conform news.ro.

Lidera de la Chișinău a explicat parcursul extrem de greoi al acestui proiect. Demersurile au început abia în anul 2013. Finanțarea de 61 de milioane de euro de la Banca Mondială a fost aprobată abia în 2019. Finalizarea lucrărilor a fost întârziată peste doi ani din cauza războiului din Ucraina.

Problemele logistice provocate de conflict au afectat direct procesele de livrare a echipamentelor. Construcția a fost gata în noiembrie 2025. Testările de siguranță au durat încă un an.

„Pentru moment, totuși, am reușit să rezolvăm o problemă majoră: nimeni nu ne mai poate șantaja, stinge lumina și închide căldura”, a concluzionat președinta.

Sprijin european garantat

Comisarul european pentru Extindere a confirmat importanța istorică a momentului. Marta Kos a transmis un mesaj ferm de la nivelul Bruxelles-ului.

„Astăzi putem spune cu adevărat: dependența energetică a Republicii Moldova față de Rusia a fost stopată. Nicio țară nu are dreptul să utilizeze sursele energetice pentru a dicta ceva Moldovei. Acum puteți lua energie de unde vă doriți”, a declarat oficialul european.

Ea a recunoscut că prețurile la utilități rămân o povară reală pentru cetățeni. Comisarul a garantat continuarea sprijinului financiar din partea Uniunii Europene.

Linia Vulcănești-Chișinău măsoară 158 de kilometri lungime. Proiectul a inclus modernizarea completă a stațiilor electrice de la ambele capete ale rețelei.

La finalul evenimentului, ministrul Dorin Junghietu le-a oferit simbolic Maiei Sandu și Martei Kos câte o bucată din conductorul electric utilizat la construcție. Autoritățile de la Chișinău pregătesc deja noi proiecte de interconectare cu piața europeană.