Unitatea 2 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă inițiază secvența de pornire

Unitatea 2 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă a inițiat secvența de pornire în data de 9 noiembrie 2026, cu estimarea intrării în funcțiune pentru ziua următoare, după o perioadă marcată de oprirea reactorului 1 și vizita oficială a conducerii guvernamentale.

În data de 9 noiembrie 2026, la ora 00:42, operatorii Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă au inițiat secvența de pornire pentru Unitatea 2, conform unei informări oficiale transmise de Ministerul Energiei.

Estimarea oficială indică finalizarea procesului și intrarea în funcțiune a unității pentru data de marți, 10 noiembrie 2026. Această acțiune survine după ce Unitatea 1 a centralei a fost oprită anterior din cauza condițiilor meteorologice și repornită ulterior prin sincronizarea la Sistemul Energetic Național în data de 6 noiembrie 2026. Unitatea 1 funcționează în prezent la un nivel de 50% din puterea nominală, conform datelor comunicate de operator.

Vizita oficială a prim-ministrului și a ministrului energiei la centrală

În ziua de sâmbătă, 7 noiembrie 2026, prim-ministrul României, Luca Niculescu, împreună cu ministrul energiei, Dumitru Chisăliță, au efectuat o vizită oficială la amplasamentul CNE Cernavodă.

Vizita a avut ca obiectiv principal verificarea stării tehnice a instalațiilor și evaluarea procesului de reluare a producției de energie după oprirea cauzată de factori meteorologici. Oficialii guvernamentali au inspectat camera de comandă a reactorului 1 și au purtat discuții cu conducerea Societății Naționale Nuclearelectrica referitoare la măsurile de operare continuă.

Declarațiile reprezentanților guvernamentali privind securitatea energetică

Cu ocazia vizitei din 7 noiembrie 2026, prim-ministrul Luca Niculescu a făcut următoarele declarații:

„Întreruperea prelungită a producției de la Cernavodă, care asigură în prezent aproximativ 20% din necesarul de consum, a fost o lecție importantă pentru că ne arată cât de mult depinde securitatea energetică de disponibilitatea capacităților de producție stabile și de importanța energiei nucleare pentru economie, bunăstarea și calitatea vieții românilor.

Energia pe care România o produce în țară înseamnă stabilitate, inclusiv a prețurilor, și mai mult control asupra propriului viitor economic. Din aceste considerente, Guvernul va susține cu fermitate proiectele menite să asigure funcționalitatea centralei, de exemplu, Bala II, precum și investițiile în dezvoltarea capacității de producție prin proiectele unităților 3 și 4 de la Cernavodă”.

La rândul său, ministrul energiei, Dumitru Chisăliță, a menționat:

„Energia nucleară are un rol esențial în asigurarea securității energetice și a stabilității Sistemului Energetic Național. După această perioadă de provocări, vedem premise de stabilitate. Pornirea reactorului 1 al CNE Cernavodă și a celui de-al doilea reactor, când condițiile vor fi îndeplinite, contribuie substanțial la echilibrarea sistemului energetic și redau încredere consumatorilor în redresarea și îmbunătățirea unei situații care i-a afectat. Stabilitatea sistemului energetic și consumatorii sunt prioritățile cele mai importante și vă asigur că Ministerul Energiei le tratează cu maximă responsabilitate.”

Închiderea Unităților 1 și 2 de la Cernavodă

Centrala Nucleară de la Cernavodă a fost oprită treptat în iulie și august 2026 din cauza nivelului scăzut (secetei) al Dunării, care a afectat debitul apei necesare pentru răcire:.

Unitatea 1 a fost oprită la sfârșitul lunii iulie 2026 și repornită ulterior pe 6 noiembrie 2026.

Unitatea 2 a început deconectarea treptată pe 13 august 2026, ajungând la oprire totală, iar procesul de repornire a fost estimat în noiembrie 2026.