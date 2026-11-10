Propunerea PSD pentru funcția de prefect al Iașiului, în centrul unui scandal imobiliar. Poliția, sesizată pentru distrugerea patrimoniului

Florin Boca, președintele organizației municipale PSD Iași și unul dintre numele vehiculate pentru funcția de prefect, se află în centrul unei controverse privind un proiect imobiliar din strada Păcurari. Direcția Județeană pentru Cultură Iași a sesizat Poliția după ce a constatat distrugerea unor complexe arheologice în timpul lucrărilor. Deputatul PNL Alexandru Muraru cere Guvernului să amâne numirea unui nou prefect până la clarificarea situației.

Scandalul a izbucnit după ce Direcția Județeană pentru Cultură (DJC) Iași a transmis un răspuns oficial la solicitarea deputatului Alexandru Muraru. Documentul, datat 3 noiembrie 2026 și semnat de directorul executiv Bobi Apăvăloaiei, arată că pe șantierul din strada Păcurari nr. 71–75 bis au fost efectuate săpături și lucrări de betonare înainte de finalizarea cercetării arheologice preventive.

Potrivit informațiilor prezentate de PNL Iași, instituția a sesizat Inspectoratul de Poliție Județean Iași pe 13 octombrie, după constatarea distrugerii unor complexe arheologice.

S-a turnat beton înainte de finalizarea cercetării arheologice

Proiectul imobiliar, dezvoltat de societatea Firsthomefactory SRL, prevede construirea unor locuințe colective, a unui apart-hotel și a unor parcări subterane. În octombrie 2025, Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nr. 5 a avizat proiectul cu o condiție importantă: efectuarea cercetării arheologice preventive și integrarea rezultatelor acesteia în soluția de arhitectură.

Cu toate acestea, potrivit răspunsului DJC Iași prezentat de liberali, cercetarea nu fusese încheiată pe întreaga suprafață afectată de lucrări. Constructorul realizase deja săpătura generală pentru primul corp de clădire, executase piloți forați și turnase un strat de beton pe fundul gropii.

Mai mult, în zona excavată nu se mai păstrau complexele arheologice identificate anterior în documentația avizată. Inspectorii au semnalat și probleme privind siguranța terenului. Malurile gropii, aflate în apropierea unor monumente istorice, fuseseră tăiate aproape vertical, fără măsuri suficiente de consolidare, potrivit documentului citat.

Raportul cercetării arheologice a fost depus abia pe 19 octombrie, după executarea lucrărilor de betonare. Acesta urma să fie analizat de Comisia Națională de Arheologie pe 3 noiembrie.

Legătura dintre Florin Boca și proiectul imobiliar

Controversa are și o componentă politică. Planul Urbanistic Zonal pentru terenul din Păcurari a fost aprobat în 2020, când Florin Boca era consilier local PSD, iar Primăria Iași era condusă de Mihai Chirica. Presa locală a relatat că proiectul a fost asociat cu afacerile imobiliare ale lui Boca și că printre firmele implicate în investițiile din zonă s-a aflat o societate administrată de sora acestuia.

În septembrie 2025, publicația Apix relata că proiectul de blocuri din Păcurari fusese respins de Comisia Zonală a Monumentelor Istorice, după mai multe solicitări formulate de beneficiar. Ulterior, potrivit informațiilor comunicate de DJC Iași, proiectul a primit un aviz condiționat.

Florin Boca se numără, potrivit informațiilor apărute în presa ieșeană, printre persoanele luate în calcul pentru conducerea Prefecturii Iași. Nu există însă o numire oficială a acestuia în funcție.

Alexandru Muraru cere blocarea numirii prefectului

Deputatul Alexandru Muraru, președintele PNL Iași, consideră că situația trebuie clarificată înaintea unei eventuale numiri a lui Florin Boca.

„Prefectul este reprezentantul Guvernului în județ și garantul legalității. El verifică actele primarilor și ale consiliilor locale și răspunde de respectarea legii în tot județul”, a declarat Muraru.

Liderul liberal acuză PSD că susține pentru această funcție un politician asociat unui proiect imobiliar în cazul căruia instituțiile statului au reclamat posibile încălcări ale legislației privind patrimoniul.

„Legea are o ordine simplă: arheologul, apoi excavatorul”, a transmis deputatul.

Muraru solicită Guvernului să nu facă nicio numire în funcția de prefect până la clarificarea cazului. Totodată, cere oprirea lucrărilor din apropierea monumentelor istorice, publicarea concluziilor Comisiei Naționale de Arheologie și explicații din partea lui Florin Boca privind legăturile sale și ale familiei cu investiția.