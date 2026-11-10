Cine este Răzvan Dincă, noul vechi șef al Radioului Public, numit la propunerea PSD

Răzvan Dincă, șef interimar al Radioului Public, a fost votat în Parlament pentru a prelua permanent funcția de conducere a Societății Române de Radiodifuziune, după ce a fost propus în Consiliul de Administrație de PSD. Răzvan Dincă a mai condus SRR între 2021 și 2025.

Pe parcursul carierei profesionale, Răzvan Dincă a fost director al Teatrului „George Ciprian” din Buzău, al Teatrului Național de Operetă „Ion Dacian” și al Operei Naționale București. Răzvan Dincă a fost, în 2026, director de creație al Nibiru Center Stage, conform blogului său personal.

„Am debutat ca regizor și manager cultural în 2002, la Buzău. De atunci, am condus patru instituții — un teatru, o operetă, o operă națională și Societatea Română de Radiodifuziune — și am coordonat un grup privat cu activități în mediu, presă și industria spectacolelor”, scrie Răzvan Dincă în profilul de pe blogul său.

Trimiterea în judecată

Conform defapt.ro, Răzvan Ioan Dincă era directorul Operei Naționale București în anul 2015, când a fost trimis în judecată pentru un prejudiciu de 630.000 lei. Procurorii l-au acuzat de șase infracțiuni de abuz în serviciu și cinci infracțiuni de fals în declarații.

În martie 2017, Răzvan Dincă fusese condamnat la 6 ani de închisoare cu executare. Totuși, Răzvan Dincă a fost achitat definitiv în anul 2018, conform sursei citate.

„Marcel Ciolacu, (nr. atunci) șeful PSD, s-a dat în stambă alături de colegii lui de partid la la un chiolhan organizat într-un restaurant din Sărata Monteoru, din județul Buzău, deținut de Violeta Dincă, soția lui Răzvan Dincă. Se întâmpla în octombrie 2020”, mai scrie aceași sursă.

Producțiile lui Dincă

Răzvan Dincă are mai multe producții de teatru semnate. Acesta a regizat, spre exemplu, „Shrek, muzicalul” în 2025, sau „Fantoma de la operă” în 2023.

„Între 2025 și 2026 am cofondat și dezvoltat Musicals, o platformă independentă dedicată musicalului românesc, construită ca un ecosistem complet: producții de mare amploare la Sala Palatului (musical, balet, concert-spectacol), Școala de Musical, sălile de repetiție Sala Albă și Sala Verde. Tot în cadrul platformei am semnat, ca director de creație, Broadway Christmas Show și concertul Theo Rose”, se mai arată pe blogul personal al acestuia.