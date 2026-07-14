Nicușor Dan îi evaluează pe șefii marilor parchete: Mi se pare că se mișcă foarte bine

„Vă mărturisesc că trebuia să fie o preocupare, pe care din cauza crizei politice, am amânat-o”.

Elena Crangasu - senior editor
Nicușor Dan îi evaluează pe șefii marilor parchete: Mi se pare că se mișcă foarte bine

FOTO: Administrația Prezidențială

„Vă mărturisesc că trebuia să fie o preocupare, pe care din cauza crizei politice, am amânat-o”.

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat de cum vede starea Justiției astăzi. Șeful statului a răspuns că nu a acordat acestui domeniu atenția pe care și-ar fi dorit-o, însă a făcut o trecere în revistă a activității noilor șefi de parchete, de care se declară mulțumit.

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, într-o conferință de presă la Paris, despre starea Justiției, astăzi. Președintele a declarat că e mulțumit de activitatea parchetelor.

„Vă mărturisesc că trebuia să fie o preocupare, pe care din cauza crizei politice, am amânat-o. În schimb, sunt mulțumit spre foarte mulțumit de activitatea parchetelor. Vă aduc aminte că în momentul în care am desemnat șefii celor 3 parchete am invitat societatea să așteptăm șase luni, ca să vedem rezultate. Mie mi se pare că se mișcă foarte bine”, a spus șeful statului.

Președintele Dan a făcut numirile la șefiile parchetelor în luna aprilie a acestui an. Numele propuse au fost intens discutate și chiar criticate în spațiul public.

„Dacă vorbim de DIICOT, suntem mulți părinți, am avut multe festivaluri la care au apărut anii trecuți incidente legate de consum de droguri, anul ăsta am fost bine.

Parchetul General, am avut după mult timp anchete serioase privind magistrații, cazul de la Constanța.

Dacă vorbim de DNA, am avut persoane importante anchetate. Deci eu cred că pe parchete nu mai vedem un ascunziș, o activitate la alibi care se ascunde după nr de dosare, ci vedem o concentrare pe dosare importante, pe teme cre preocupă societatea”, a argumentat el.

Ce așteptări are președintele

„Aşteptarea pe care o am de la parchete şi implicit de la şefii parchetelor este o dinamizare a activităţii parchetelor pentru a răspunde aşteptărilor românilor pentru că românii văd corupţie – şi mare corupţie, şi corupţie în interacţiunea lor zilnică cu autorităţile statului. De marea corupţie se ocupă DNA, de corupţia curentă se ocupă Parchetul General. De la DIICOT doresc destructurarea marilor reţele de droguri şi a marilor reţele de evaziune fiscală”, a declarat președintele Nicușor Dan la acel moment, în conferința în care a anunțat numirile.

Șefii parchetelor sunt:

  • Cristina Chiriac: procuror general
  • Marius Voineag: procuror adjunct al procurorului general
  • Viorel Cerbu – procuror-șef al DNA
  • Marius-Ionel Ștefan: procuror-șef adjunct al DNA
  • Marinela Mincă: procuror-șef adjunct al DNA
  • Codrin-Horațiu Miron: procuror-șef al DIICOT
  • Alex Florența: procuror-șef adjunct al DIICOT

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4 comentarii

  2. Daca acest presedinte traieste cu mi se pare, decat cu date reale, atunci sa stea acasa nu in deal ca nu este de nasul lui

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