Ilie Năstase îl critică pe Donald Trump și felul în care a fost organizată Cupa Mondială

Ilie Năstase, un apropiat al președintelui SUA, l-a criticat pe Donald Trump atât pentru aplicarea unor criterii organizatorice dure la Cupa Mondială, cât și pentru implicarea sa în anularea suspendării automate a atacantului american Folarin Balogun, după cartonașul roșu primit în partida contra Bosniei – Herțegovina.

Ilie Năstase susține că Trump nu trebuia să intervină

Conform spuselor fostului mare tenismen român, el și Donald Trump au o relație apropiată încă din anii 1970. Atunci, Ilie Năstase era unul dintre cei mai buni tenismeni din lume, în timp ce actualul președinte era un simplu om de afaceri.

Cu toate acestea, Năstase nu s-a ferit să-l critice pe Donald Trump pentru organizarea Campionatului Mondial, despre care spune că a fost făcută, în primul rând, pentru ca cineva să câștige niște bani, lăsând să se înțelegă că spectacolul sportiv și respectul față de fani au fost trecute în plan secund sau chiar neglijate.

Totodată, Năstase i-a reproșat lui Trump intervenția la FIFA în cazul Balogun, afirmând că a creat un precedent privind implicarea politicului în sport.

„Mă uit și nu mă uit. Mă uit la meciuri de la ora 22:00, nu stau să mă uit la alea de dimineață. Mi se pare o amestecătură. Nu văd bine, e nebunia asta.

Cred că această Cupa Mondială s-a făcut pentru a câștiga bani cineva, eu așa cred. Iar ăia sunt americanii. Așa se vede de la distanță.

Trump s-a băgat unde nu trebuia. A vrut să recupereze pe unde a pierdut mai mult. El nu era așa, eu îl știu de mult, din anii ’70, eu îl știam ca om de afaceri. Am și cumpărat un apartament de la el.

E prima oară când se întâmplă așa ceva în sport și este periculos dacă intervine politicul. Mai ales președintele unei țări atât de mari, unde se joacă Campionatul Mondial.

Dacă a greșit trebuie să recunoască. Văd că toți cei din sport îl critică. Și este absolut normal”, a declarat Ilie Năstase, potrivit fanatik.ro.