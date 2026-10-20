Nereguli descoperite de Curtea de Conturi la Avioane Craiova SA. Majorări salariale „realizate în lipsa îndeplinirii condiţiei legale”

Una dintre neregulle constatate de Curtea de Conturi se referă la acordarea de majorări salariale, în perioada 2023-2024, „fără îndeplinirea condiției legale privind reducerea plăților restante față de anul precedent”. Mai exact, inspectorii au constatat în Avioane Craiova SA a acordat în anul 2023 majorări salariale pentru întregul personale, iar la finalul exercițiului financiar plățile restante au crescut la 24,8 milioane de lei.

Curtea de Conturi: Majorări salariale „realizate în lipsa îndeplinirii condiţiei legale”

Acest aspect s-a întâmplat deși compania și-a asumat refucerea plăților restante aferente anului 2022 până la 21,8 milioane de lei.

„De asemenea, în anul 2024 SC Avioane Craiova SA a acordat majorări salariale pentru întregul personal, iar la finele exerciţiului financiar plăţile restante au crescut la 39.847.102 lei, deşi prin bugetul aprobat entitatea şi-a asumat reducerea plăţilor restante aferente anului 2023 până la 7.166.000 lei”, se mai arată în raport.

În acest context, angajamentele de reducere a plăţilor restante asumate prin bugetul de venituri și cheltuieli din perioada 2023- 2024 nu au fost realizate, „iar condiţiile prevăzute la art. 63 (7) din Legea nr. 368/2022, respectiv art. 73 (8) din Legea nr. 421/2023, nu au fost îndeplinite”, mai susțin inspectorii.

Concluzia acestora a fost că majorările salariale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli și acordate în perioada 2023-2024 „au fost realizate în lipsa îndeplinirii condiţiei legale privind reducerea plăţilor restante faţă de anul precedent, astfel cum este prevăzută de dispoziţiile legii bugetului de stat”.

Astfel, resursele financiare disponibile au fost orientate „cu prioritate” către acoperirea cheltuielilor cu salariile, în detrimentul achitării obligațiilor financiare scadente, mai scrie în raport. În acest mod, compania a contribuit la majorarea plăților restante, susțin inspectorii Curții de Conturi.

Majorări salariale aplicate înainte de aprobarea bugetului

O altă neregulă descoperită este acordarea de majorări salariale în ianuarie 2025, în afara cadrului permis de OUG 156/2024.

„În luna ianuarie 2025, SC Avioane Craiova SA a acordat majorări salariale prin aplicarea coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în Contractul Colectiv de Muncă, raportat la salariul minim brut pe ţară de 4.050 lei, pentru întregul personal, inclusiv pentru salariaţii care, la data de 30.11.2024, aveau salarii de bază peste acest nivel.

La momentul acordării acestor drepturi salariale (ianuarie 2025) SC Avioane Craiova SA se afla sub incidenţa prevederilor art. XXXIV, alin (1) din OUG nr. 156/2024, potrivit cărora pentru anul 2025, creșterea cheltuielilor de natură salarială era permisă exclusiv ca efect al majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, numai pentru personalul remunerat la nivelul acestuia”, se arată în raport.

Inspectorii susțin că s-a ajuns la această situație pentru că Avioane Craiova SA a aplicat prevederile din Contractul Colectiv de Muncă privind coeficienții de ierarhizare înainte de aprobarea bugetului. O consecință a fost „diminuarea resurselor financiare disponibile pentru realizarea obiectivelor economico-financiare și pentru reducerea obligațiilor de plată restante”, mai scrie în raportul Curții de Conturi.

Contract vizat de Curtea de Conturi

În atenția inspectorilor a intrat și un contract al companiei. Este vorba despre un contract de 275 milioane de lei încheiat între Avioane Craiova SA și Unitatea Militară 02550 din București, în iulie 2020. Acesta viza revitalizarea și modernizarea a 10 aeronave IAR-99. Contractul mai prevedea și realizarea și predarea unui pachet de suport logistic inițial format dintr-un laborator de sol și scule, dispozitive, aparatură, pachete software și utilaje specifice modernizării necesare mentenanței.

Una dintre neregulile semnalate de Curtea de Conturi este nejustificarea unor avansuri la termenele stabilite în contract. Potrivit datelor din raport, unitatea militară a acordat Avioane Craiova SA un avans de 98,1 milioane de lei, în două tranșe.

„Din analiza documentelor prezentate s-a constatat că la expirarea termenelor contractuale de livrare stabilite pentru produsele aferente justificării avansurilor (14.04.2022, respectiv 14.02.2024), obligaţiile contractuale ale SC Avioane Craiova SA nu au fost îndeplinite integral”, mai scrie în raport.

Inspectorii mai notează în raport că Avioane Craiova SA a livrat produse aferente primei tranșe de 51,7 milioane de lei, iar „restul produselor aferente tranșelor de avans nu au fost livrate până la data misiunii de audit”.

Penalități de peste 3,5 milioane de lei

Compania s-a ales și cu penalități din partea unității militare.

„Totodată, din analiza documentelor contractuale a rezultat că întârzierile în livrarea bunurilor care au făcut obiectul justificării avansurilor s-au datorat printre altele faptului că nu au fost corelate graficele de achiziţie din contractul nr. DIN 04082020/02.12.2020 încheiat cu xxxx cu graficele de livrare din contractul de furnizare nr. 19/2/042-C din 30.07.2020/ 7343/14.08.2020, încheiat cu Ministerul Apărării Naţionale prin Unitatea Militară 02550 Bucureşti. Ca urmare a nerespectării termenelor contractuale, Unitatea Militară 02550 Bucureşti a procedat la calculul şi facturarea penalităţilor de întârziere către SC Avioane Craiova SA, în sumă totală de 3.621.397,22 lei.

Totodată s-a constatat că, pentru garantarea recuperării avansurilor primite, SC Avioane Craiova SA a constituit scrisori de garanţie bancară cu o valabilitate până la data de 05.07.2026, pentru avansul în sumă de 51.776.400 lei, respectiv data de 13.01.2027, pentru avansul în sumă de 46.398.600 lei. În timpul misiunii de audit, ca urmare a solicitării Unităţii Militare 02550 Bucureşti, instituţia bancară (Banca Comercială Română) a procedat la executarea garanţiei de restituire aferente primei tranşe de avans”, scrie în raport.

Inspectorii Curții de Conturi susțin că nerespectarea termenelor pentru livrarea bunurilor a dus la consecințe financiare pentru Avioane Craiova SA.

Produse nelivrate la termen

Totodată, în raport mai este notat și faptul că Avioane Craiova SA nu a livrat la timp aeronavele.

Compania și unitatea militară au semnat în august 2023 un act adițional pentru prelungirea cu șase luni a termenului de modernizare și revitalizare a aeronavelor IAR 99 Standard. Astfel, termenul final de livrare a fost stabilit pentru data de 14 iunie 2024. Totuși, la momentul controlului, Avioane Craiova SA nu livrase nicio aeronavă.

„În verificarea documentelor puse la dispoziţie de entitate, s-a constatat că, deşi termenul final de livrare a fost prelungit până la data de 14.06.2024, până la momentul misiunii de audit, SC Avioane Craiova SA nu a efectuat livrarea niciuneia dintre aeronavele care fac obiectul Contractului de furnizare nr. 19/2/042-C din 30.07.2020/7343/14.08.2020.

Totodată s-a constatat că SC Avioane Craiova SA a constituit garanţia de bună execuţie prin Scrisoare de Garanţie Bancară, cu valabilitate până la data de 14.04.2026.

Având în vedere nerespectarea termenelor contractuale de livrare, există riscul executării garanţiei de bună execuţie, în situaţia în care se constată neîndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor asumate prin contract, cu impact asupra situaţiei patrimoniale a entităţii auditate”, scrie în raport.

Penalități uriașe neaplicate de companie

Totodată, Curtea de Conturi a descoperit că întârzierile aferente contractului cu Unitatea Militară 02550 provin din faptul că Avioane Craiova SA a încheiat la rândul său contracte cu alte entități, pe care Curtea de Conturi le-a păstrat anonime, care să furnizeze produse necesare desfășurării contractului cu unitatea militară.

Entitățile nu au respectat, însă, termenele legale, astfel că Avioane Craiova SA a înregistrat și ea întârzieri în contractul cu Unitatea Militară 02550. Totodată, Curtea de Conturi mai semnalează că Avioane Craiova SA nu a calculat și nu a aplicat penalități pentru întârzieri, care ar fi însumat 1,1 milioane de euro.

De asemenea, o altă greșeală semnalată de inspectori este că Avioane Craiova SA a recepționat produse diferite de cele contractate, iar aducerea acestora la parametrii contractați a generat un cost suplimentar de 262.000 de euro.

Raportul integral al Curții de Conturi poate fi citit AICI.