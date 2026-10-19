Guvernul ungar a propus un impozit pe avere care vizează persoanele cu active care depășesc 1 miliard de forinți (3,08 milioane de dolari), a declarat marți premierul Péter Magyar, respectând o promisiune din campanie a partidului său de guvernământ, Tisza.

Opt dintre cei mai bogați zece oameni din Ungaria sunt miliardari și datorită afacerilor de anvergură pe care le derulează în România, potrivit stirileprotv.ro.

Partidul de centru-dreapta Tisza a învins partidul naționalist Fidesz al veteranului premier Viktor Orban în alegerile din aprilie, punând capăt mandatului său de 16 ani. Magyar trebuie să lucreze cu un deficit bugetar estimat la 7,5% din produsul național din nou în acest an, scrie Reuters.

Reducerea deficitului la 4,9%

Graţie acestor măsuri, executivul ungar se aşteaptă să reducă deficitul bugetar până la 4,9% din PIB în 2027. Comisia Europeană prognozează că deficitul Ungariei va ajunge la 6,2% din PIB în acest an.

Pentru cei cu o avere care depășește 1 miliard de forinți, guvernul propune un impozit anual pe avere de 1% pentru partea din averea lor care depășește acest prag, începând cu ianuarie 2027.

Cei cu o avere de peste 100 de miliarde de forinți (308 milioane de dolari) s-ar confrunta cu o cotă mai mare de 1,5% asupra excesului, a declarat Magyar într-un videoclip postat pe pagina sa de Facebook.

Impozitul ar include toate formele de avere, inclusiv proprietăți imobiliare, investiții, dețineri de companii și active situate în afara Ungariei, împrumuturile fiind deductibile din baza de impozitare.

Pensia minimă majorată de patru ori

De asemenea, Magyar a mai anunțat că, începând din 2027, pensia minimă va fi majorată, de la 80 de euro pe lună în prezent, până la 330 de euro, o măsură de care vor beneficia sute de mii de oameni.

Premierul ungar a mai anunţat o creştere a taxelor pe tutun şi băuturi alcoolice, precum şi pe publicitate, printre altele.

Cu aceste venituri, statul va finanţa reducerea impozitului pentru cetăţenii cu venituri mici de la 15%, până la 9%, în timp ce ajutoarele familiale vor fi dublate, iar salariile vor creşte în mai multe sectoare.

Péter Magyar a câştigat alegerile din aprilie, promiţând, printre altele, recuperarea a aproximativ 17 miliarde de euro din fondurile UE care au fost îngheţate de Comisia Europeană din cauza erodării statului de drept sub guvernele conduse de Viktor Orban.

Cel mai bogat om, prietenul lui Orban

Rămâne neclar ce impact va avea noua taxă asupra bugetului de anul viitor. Guvernul urmează să anunțe la sfârșitul acestei luni bugetul pentru 2027 și o foaie de parcurs pentru adoptarea monedei euro.

Cel mai bogat om din Ungaria în 2025 este Lorinc Meszaros, un prieten din copilărie al lui Orban, care – împreună cu familia sa – avea o avere de 1,786 trilioane de forinți (5,50 miliarde de dolari), conform listei din 2026 publicate de Forbes.

Al doilea cel mai bogat om din Ungaria este Sandor Csanyi, președintele OTP Bank (OTPB.BU), cu o avere de 649,7 miliarde de forinți (2 miliarde de dolari).

Magyar a declarat că propunerile fiscale vor fi publicate în curând pe site-ul guvernului pentru consultare publică. Se așteaptă apoi să fie aprobate de parlament, unde Tisza are o majoritate covârșitoare.

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