Bolojan: Când PSD nu a mai suportat pericolul ca vechiul sistem să fie demantelat, acest guvern a fost demis

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, luni, că atunci când PSD nu a mai suportat pericolul ca vechiul sistem să fie demantelat prin reguli şi alocări corecte, guvernul său a fost demis.

Cauza demiterii nu a fost eșecul reformelor ci pentru că, prin măsurile luate, a început să afecteze interesele celor cărora le profită un stat nereformat, a explicat premierul interimar la bilanțul său de luni.

„Când PSD nu a mai suportat pericolul ca vechiul sistem să fie demantelat prin reguli şi alocări corecte, acest guvern a fost demis. Nu pentru că reformele au eşuat, ci pentru că începuseră să atingă interesele celor care vor să trăiască în continuare de pe urma unui stat nereformat”, a spus Bolojan.

„Să duc România mai departe”

„A trebuit să suport atacuri nedrepte şi mincinoase. Am tăcut multă vreme din două motive, nimic nu putea fi mai important decât să duc România mai departe. Încă o lege, încă un jalon PNRR, încă un punct scăzut din deficit. De asemenea, eram în mijlocul efortului de recredibilizare a României, iar pieţele şi partenerii externi erau atenţi la noi. Nu am dorit să pun în pericol, în niciun fel, evaluările agenţiilor de rating prin conflictele politice şi prin instabilitate”, a spus Ilie Bolojan.

El a mai spus că în cele cinci luni, de provizorat, a făcut toate eforturile pentru a menţine direcţia şi pentru ca PNRR să fie dus la bun sfârşit în cele mai bune condiţii posibile.

Cheia relansării economice

„Le mulţumesc miniştrilor, precum şi tuturor administraţiilor locale care au reuşit să-şi ducă la bun sfârşit proiectele, deoarece absorbţia fondurilor europene a fost un efort de echipă”, a arătat el.

Potrivit lui Bolojan, „o economie aşezată pe baze mai sănătoase este cheia relansării economice”.

„De aceea, în vara acestui an, am lansat programele pentru stimulare a producţiei locale, atragerea investiţiilor românilor din diaspora şi dezvoltarea tehnologiilor avansate prin scheme de sprijin care vizează investiţiile, cercetarea şi dezvoltarea, precum şi crearea de capacităţi de producţie noi. Într-o regiune marcată de război, o ţară mai sigură este o necesitate, iar accesarea programului SAFE a fost o responsabilitate de siguranţă naţională”, a mai spus el.

Viitorul guvern trebuie să menţină o abordare bugetară prudentă. Nu am lăsat datorii

„Lăsăm un buget aşezat pe o traiectorie bună, iar viitorul guvern trebuie să menţină o abordare bugetară prudentă şi să consolideze modelul de creştere economică bazat pe investiţii şi nu pe consum” şi să refuze populismul, a avertizat el.

„Sunt invocate în această perioadă datorii lăsate de pe urma acestui guvern. Nu am lăsat datorii, dar România are probleme structurale şi nu o să evit să le pomenesc, pentru că ele vor fi provocările viitoarelor guverne”, a precizat Ilie Bolojan.

El a amintit de existența sentințelor de pe urma proceselor generate de magistraţii din România.

„Aşa cum ştiţi, avem o sentinţă care obligă guvernul la plata la peste 5 miliarde de lei şi mai sunt şi alte sentinţe care au fost obţinute în urma miilor de procese care au fost generate în toţi aceştia.

Fără o legislaţie care să nu mai permită acest tip de procese, ceea ce ar fi în Senat adoptarea legii salarizării unitare, nu vom rezolva această problemă şi, indiferent ce va face viitorul guvern, va fi, practic, în imposibilitatea de a plăti astfel de sume de pe o zi pe altă”, a menţionat el.

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