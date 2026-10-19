Premierul interimar Ilie Bolojan a fost întrebat de Cotidianul, luni, în ultima sa conferință de presă la Palatul Victoria, dacă PSD a servit interesul României și dacă regretă vreo măsură pe care a luat-o sau pe care ar fi vrut să o ia dar nu a mai putut.

Cotidianul: Având în vedere că ați fost într-o coaliție timp de 11 luni cu PSD, pe o scară de la 1 la 10, în ce măsură a servit PSD interesul României?

Ilie Bolojan: Suntem în următoarea situație. În primele luni când am adoptat primele pachete de măsuri, așa cum știți, coaliția a funcționat și ele au fost puse în practică. Treptat, treptat, pe măsură ce am trecut de la componenta de venituri la componenta de reducere de cheltuieli, la componenta de eliminare de privilegii, la componenta în care regulile legate de banul public erau fără echivoc. Gândiți-vă că suntem guvernul care n-am emis hotărâri de guvern cu dedicație pentru o administrație locală sau alta, singurii bani alocați fiind cele legate de situații de urgență. Situația s-a deteriorat și știți asta. Și în mod evident ceea ce s-a întâmplat legat de degradarea relațiilor din coaliție, legat de demiterea guvernului într-o perioadă de crize, plus prelungirea de aproape șase luni de zile pe care am avut-o, cu siguranță nu a fost în interesul României. Acesta este punctul meu de vedere.

Cotidianul: Regretați vreo măsură pe care ați luat-o în mandatul dumneavoastră sau o măsură la care v-ați gândit și nu ați putut lua-o?

Ilie Bolojan: În ceea ce privește măsurile pe care le-am luat, ele au rezultat ca o necesitate din analiza problemelor pe care le avem legat de structura veniturilor, de exemplu, de ponderea acestora în PIB-ul României, de structura de cheltuieli. Ceea ce nu am finalizat până la capăt este reducerea structurală a cheltuielilor statului. Asta trebuie făcut în continuare pentru că legea reformei în administrație, care a fost adoptată anul acesta și a făcut efectele parțial, în principal în zona de administrație locală, în zona ministerelor mai e de lucrat pentru acest lucru.

Declarațiile premierului interimar Ilie Bolojan

„Era un semn de respect să prezint pe scurt o perspectivă a ceea ce s-a întâmplat care foarte probabil se va încheia mâine. A fost un mandat intens, marcat de crize interne și externe și de provocări. Am preluat o țară cu spatele la zid cu deficit bugetar și de neîncredere”, a declarat Ilie Bolojan.

„Absorbția PNRR ar fi fost de 100% dacă PSD nu bloca legea salarizării”

„Am fost obligat sa începem cu majorarea TVA”, a spus premierul.

„Nu am ascuns nimic românilor, nu am măsluit cifre. Știu că în spatele fiecărei cifre stau oameni, de aceea efortul oamenilor trebuie respectat. Le mulțumesc tuturor românilor pentru că au dus greul în această perioadă. Eforturile lor au avut sens, am redus deficitul bugetar. Am trecut de evaluările agențiilor de rating. Da, a scăzut consumul pentru că am eliminat consumul pe datorie. Am găsit PNRR blocat și în prag de eșec. L-am renegociat și repornit”, a mai spus Bolojan.

„Absorbția PNRR ar fi fost de 100% dacă PSD nu bloca legea salarizării”, a spus premierul interimar.

„Am propus reforma pensiilor magistraților, reforma administrației. PSD, văzând că programul de guvernare e pus în practică, a început să saboteze guvernul. Dacă PSD nu ar fi blocat mare parte din reforme, România ar fi fost într-o situație mult mai bună. Nu am dus un război împotriva bugetarilor corecți, ci împotriva furtului.”

A fost alt mod de a guverna: fără minciună

„Cea mai importantă reformă a fost un alt mod de a guverna: fără minciună. Nu am făcut nici un pas înapoi în reforma pensiilor magistraților, deși plătim și acum prețul. Când PSD nu a mai suportat pericolul ca vechiul sistem să fie demantelat, acest guvern a fost demis, pentru că a atins interesele celor care trăiesc de pe urma unui stat nereformat.”

„Am tăcut multă vreme pentru că nimic nu era mai important decât să duc România mai departe. Nu am dorit să periclitez în nici un fel evaluările agențiilor de rating prin conflict politic. Am suportat atacuri nedrepte și mincinoase. Într-o regiune marcată de război, o țară sigură e o necesitate, iar accesarea SAFE a însemnat un pas în acest sens.”

„Viitorul guvern trebuie să fie prudent bugetar, să respingă populismele. Nu am lăsat datorii, dar România are probleme structurale. Avem sentințele executorii în urma proceselor generate de magistrați. Avem o sentință ca obligă guvernul la plata a peste 5 miliarde de lei, și alte sentințe obținute în urma miilor de procese. Fără o legislație care să nu mai permită acest tip de procese nu vom rezolva această problemă”, spune Bolojan.

România are probleme structurale

„Nu am dorit sa pun în pericol evaluările agențiilor de rating din cauza conflictului intern. Nu am lăsat datorii, dar România are probleme structurale. Avem sentințele care au fost executorii în urma proceselor cu magistrații. Obligă guvernul la plata a 5 miliarde de lei și mai sunt și alte sentințe în urma miilor de procese”, a avertizat premierul.

„Fără o legislatie care să nu mai permită acest tip de procese ceea ce insemna adoptarea legii salarizarii, nu vom rezolva aceasta problema. A doua problemă ține de zona de energie. Moștenim scheme de compensare din 2021 pentru energie care înseamnă că încă facturi care nu au fost verificate de ANRE.”

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Premierul Ilie Bolojan susține luni, de la 18.30, o conferință de presă la Palatul Victoria pentru a-și prezenta bilanțul la capătul a 16 luni de mandat compus din 11 luni cu puteri depline și 5 luni de interimat. Este cel mai lung interimat al unui Guvern din istoria României (167 de zile). Bolojan se pregătește să plece din funcția de prim-ministru, asta după ce marți va fi învestit în Parlament noul guvern condus de Luca Niculescu.

Ilie Bolojan a luat mai multe măsuri cu impact social în timpul mandatului său prezentate sub forma de „pachete”, precum înghețarea pensiilor și salariilor, creșterea cotei standard de TVA de la 19% la 21%, creșterea impozitelor la locuințe și mașini, reforma administrației sau reforma pensiilor magistraților.

Bolojan conduce guvernul din iunie 2025. Inițial într-o coaliție de tip „semafor” alături de PSD, USR, UDMR și minorități. Pe 5 mai 2025, social-democrații au depus o moțiune de cenzură cu sprijinul AUR împotriva lui Ilie Bolojan, ceea ce a dus la căderea guvernului. PSD își retrăsese miniștrii din Guvern în luna aprilie, după ce, în cadrul unui referendum intern, au decis retragerea sprijinului politic al lui Ilie Bolojan.

Trei desemnări eșuate pentru formarea Guvernului. A patra, cu noroc

De atunci, au existat patru încercări de formare a guvernului, prin desemnarea de către președintele Nicușor Dan al lui Eugen Tomac, Adrian Veștea, Siegfried Mureșan și acum Luca Niculescu. Pirmul dintre el și-a depus mandatul, iar următorii doi au picat la votul din Parlament. Ei nu au reușit să strângă numărul minim de voturi necesare, respectiv 233.

În calitate de șef al PNL, Bolojan a anunțat că a semnat duminică un acord „necesar” cu Luca Niculescu, prin care PNL se angajează să susțină guvernul și să nu depună moțiune de cenzură pentru o perioadă de 6 luni, dacă respectă anumite condiții legate de traiectoria fiscal-bugetară a țării.

Noul guvern Luca Niuculescu, care se prefigurează a fi votat de PSD, PNL, UDMR, minorități și alte grupuri mai mici din parlament, este compus din 12 miniștri social-democrați și 6 independenți politic.