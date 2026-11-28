România vorbește despre Caucazul de Sud cu siguranța unei puteri regionale și lucrează cu eficiența unui ghișeu care înregistrează cereri. Bucureștiul vrea energie caspică, transporturi prin Constanța, influență europeană și prestigiu diplomatic. Are geografie, apartenență la Uniunea Europeană și NATO, relații istorice. Îi lipsește capacitatea politică de a transforma aceste avantaje în proiecte terminate. În schimb, produce ceremonii.

Parteneriatul strategic cu Azerbaidjanul datează din 2009. După șaptesprezece ani, autoritățile române ar trebui judecate prin infrastructura construită și beneficiile obținute. Dosarul AGRI arată dimensiunea ratării. Proiectul lansat în 2010 promitea aducerea gazului caspic prin Georgia, traversarea Mării Negre și accesul în România. Ambiția geopolitică a ajuns o poziție fără valoare, bună doar de menționat în discurs.

Aceasta este măsura distanței dintre discurs și execuție. Un stat care își prezintă poziția geografică drept atu strategic trebuie să construiască mecanismele care o valorifică. Bucureștiul preferă să repete că România poate deveni un nod regional. Potențialul perpetuu a înlocuit rezultatul. Fiecare conducere reia promisiunea, fiecare ministru descoperă potențialul, fiecare delegație anunță perspective. Între timp, oportunitățile consumă ani, iar răspunderea politică dispare printre schimbările de guvern. Contribuabilul plătește reprezentarea, dar primește un album de fotografii cu demnitari.

Diplomația dosarelor

Cu Georgia, parteneriatul strategic a fost semnat în octombrie 2022. În decembrie, acordul pentru cablul electric submarin adăuga încă o promisiune regională. În iulie 2026, Transelectrica prezenta pregătirea studiului marin. Această succesiune spune totul despre viteza convertirii ambiției în infrastructură. Aproape patru ani de discurs strategic și încă discutăm pregătirea investigațiilor pe fundul mării.

Bucureștiul își contabilizează memorandumurile ca performanță, deși energia nu circulă prin comunicate. Cetățenii au nevoie de investiții executate, capacități disponibile și termene respectate. Autoritățile oferă un vocabular tot mai umflat pentru rezultate care rămân în viitor. Cuvântul strategic a devenit ambalajul preferat al neputinței administrative.

Armenia intră acum în aceeași colecție. Declarația semnată pe 24 noiembrie 2026 înșiră cooperarea economică, energetică, tehnologică și de securitate. Finalul documentului precizează însă că acesta nu creează obligații juridice internaționale și nici angajamente financiare pentru părți. Bucureștiul tocmai a mai inaugurat o ambiție fără finanțare asumată prin actul care o proclamă.

Această formulă trebuie judecată politic. Când obiectivele sunt generoase, iar obligațiile dispar din document, ceremonia devine principalul produs livrat imediat. Președinția și Guvernul cer credit politic pentru o promisiune. Experiența acumulată în regiune le obligă să prezinte garanții de execuție înainte de a transforma semnătura într-o sărbătoare a succesului diplomatic.

Semnături fără răspundere

Responsabilitatea aparține autorităților de la București. Ele aleg să promoveze eticheta înaintea construcției instituționale care ar trebui să îi dea conținut. Ele trebuie să explice cine conduce fiecare proiect, ce buget are, ce termen respectă și ce sancțiune politică intervine când angajamentele sunt abandonate.

România are nevoie de o politică pentru întregul Caucaz de Sud, cu priorități compatibile, echipe stabile și obiective verificabile. Relațiile cu Baku, Tbilisi și Erevan trebuie legate de capacitatea economică și diplomatică românească. Altfel, fiecare parteneriat devine o insulă de protocol, vizitată pentru actualizarea fotografiei oficiale de pe paginile guvernamentale.

Președinția, Guvernul și Ministerul Afacerilor Externe trebuie să publice anual bilanțul acestor angajamente. Proiect cu proiect, sumă cu sumă, întârziere cu întârziere. Cetățenii au dreptul să afle câtă politică externă există dincolo de decor.

Până când Bucureștiul va produce această dovadă, Caucazul de Sud rămâne cimitirul parteneriatelor strategice românești. Vorbim de monumente diplomatice solemne, sub care sunt îngropate proiecte, timp și credibilitate. Iar autoritățile continuă să taie panglici la intrarea în cimitir.