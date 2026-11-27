Angajații din mediul privat ar putea primi vouchere de vacanță în valoare de 1.000 de lei net, dacă propunerea ministrului Economiei, Daniel Zamfir, va fi adoptată. Oficialul a declarat vineri seară, 27 noiembrie, că vrea ca firmele să poată oferi acest beneficiu salariaților începând de anul viitor, odată cu voucherele destinate bugetarilor. Ministrul propune o ordonanță de urgență și susține că angajatorii ar trebui să poată folosi o parte din sumele disponibile pentru sponsorizări și pentru acordarea voucherelor. Cum ar putea funcționa acest mecanism și în ce condiții ar putea ajunge cei 1.000 de lei la angajații din privat?

Firmele ar putea decide dacă oferă vouchere de vacanță angajaților

Propunerea lui Daniel Zamfir este ca acordarea voucherelor să fie o opțiune pentru companiile private, nu o obligație. Ministrul a făcut legătura între acest beneficiu și suma pe care firmele o pot aloca în prezent pentru sponsorizări, inclusiv către ONG-uri și biserici, afirmând că și voucherele de vacanță ar trebui să poată fi susținute prin acest mecanism.

„Astăzi, companiile care doresc să-și diminueze impozitul pe profit, există acel procent de 20%, sumă pe care o pot aloca ONG-urilor și voucherului de vacanță. Eu îmi doresc să rămână la latitudinea companiilor private dacă doresc să doneze și la ONG-uri, la biserici, dar și să acorde vouchere de vacanță angajaților. Cred că este un lucru extrem de corect. Vreau să le dau posibilitatea să dea și vouchere de vacanță. Atât și nimic mai mult”, a declarat Daniel Zamfir, vineri seara, într-un interviu acordat în exclusivitate la Digi24.

Ministrul nu a prezentat însă detaliile tehnice ale mecanismului și nici modul în care ar urma să fie împărțită suma între sponsorizări și vouchere, din declarațiile sale reieșind că angajatorii ar urma să aibă libertatea de a alege dacă acordă acest beneficiu și dacă direcționează o parte din suma respectivă către voucherele pentru salariați.

Vor primi toți angajații din privat câte 1.000 de lei?

Nu. Propunerea prezentată de ministru nu prevede obligarea firmelor să acorde vouchere tuturor salariaților. Dimpotrivă, Zamfir a spus explicit că decizia ar trebui să aparțină companiilor. Prin urmare, cei 1.000 de lei net reprezintă valoarea pe care ministrul o dorește pentru voucher, nu o sumă pe care angajații o pot considera deja garantată.

Pentru ca măsura să poată fi aplicată, actul normativ ar trebui să clarifice cine poate primi vouchere, dacă angajatorii pot stabili criterii de acordare și cum se aplică limita valorică propusă. Aceste detalii nu au fost precizate de ministru în declarațiile prezentate.

Zamfir susține că acordarea voucherelor ar ajuta atât angajații, cât și industria turismului, deoarece banii ar fi cheltuiți în România și ar genera venituri suplimentare pentru hoteluri, restaurante și alte afaceri din domeniu.

„Nu am afaceri în turism. Nu am vreun considerent pentru care să îmi doresc vouchere de vacanță, dar trebuie să înțeleagă toată lumea că voucherul de vacanță acordat oamenilor ca să-și cheltuiască banii în România, să nu mai plece să-i cheltuiască prin Bulgaria și prin alte țări, este un stimul pentru economia românească”, a afirmat ministrul.

Când ar putea primi angajații din privat voucherele

Daniel Zamfir vrea ca măsura să intre în vigoare de anul viitor, odată cu voucherele pentru angajații din sectorul public. Pentru a grăbi aplicarea, ministrul preferă adoptarea unei ordonanțe de urgență, în loc să se aștepte finalizarea parcursului proiectului de lege aflat în discuție în Parlament.

„Eu îmi doresc ca voucherele de vacanță pentru sectorul public să fie incluse în bugetul de stat. Vreau să promovăm o ordonanță de urgență ca, de la anul, aceste vouchere de vacanță să intre în vigoare. Din punctul meu de vedere, este un stimul extrem de important și binevenit. E ca o gură de oxigen pentru ce înseamnă sectorul HoReCa, care a fost puternic lovit în această perioadă”, a spus ministrul.

Oficialul a insistat că vrea ca voucherele pentru mediul privat să fie introduse în același timp cu cele pentru bugetari.

„Nu e vorba doar de voucherele de vacanță pentru sistemul public. Eu vreau ca și sistemul privat să dea vouchere de vacanță angajaților. Este un proiect de lege discutat în Parlament, dar vă spun direct: eu mi-aș dori să o facem rapid, prin ordonanță de urgență, pentru ca și voucherele de vacanță pentru sistemul privat să intre în vigoare odată cu cele care sunt pentru sistemul bugetar”.

În Parlament există deja un proiect de lege pentru acordarea voucherelor de vacanță angajaților din privat

Inițiativa legislativă prevede posibilitatea ca firmele private să acorde vouchere de vacanță salariaților din sectorul privat, printr-un mecanism care ar permite angajatorilor să beneficieze de o facilitate fiscală.

Amintim că, în prezent, voucherele de vacanță sunt acordate angajaților din sectorul public, în valoare de 800 de lei, cu condiția ca salariul acestora să nu depășească 6.000 de lei.

Deocamdată, această măsură este doar la stadiul de propunere și nu se aplică. Pentru ca beneficiul să devină realitate, Guvernul trebuie să adopte actul normativ, iar acesta să stabilească regulile concrete de acordare.

Ce trebuie să știe angajații din privat despre voucherele de vacanță

Dacă lucrezi în sistemul privat, e important să reții câteva aspecte importante despre această măsură. Este vorba despre:

– Valoarea propusă: 1.000 de lei net pentru fiecare voucher.

– Când ar putea fi acordate: din 2027, dacă propunerea va fi adoptată.

– Cine decide: fiecare firmă va putea hotărî dacă oferă sau nu vouchere angajaților. Acordarea lor nu va fi obligatorie.

– De unde ar putea veni banii: ministrul propune ca firmele să poată folosi o parte din suma pe care o pot aloca pentru sponsorizări și pentru voucherele de vacanță.

– Ce se știe despre lege: există deja un proiect discutat în Parlament, dar ministrul vrea ca măsura să fie introdusă mai repede, prin ordonanță de urgență.

– Ce nu este stabilit: condițiile concrete de acordare și regulile pe care vor trebui să le respecte angajatorii.