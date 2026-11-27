Vicepreședinta PNL, Gabriela Horga, spune că ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a făcut „praf” propaganda PSD despre „greaua moștenire” lăsată de Ilie Bolojan. Cu toate acestea, Sorin Grindeanu „insistă și minte în continuare”, spune liberala.

Declarațiile senatoarei survin conferinței de presă de vineri a ministrului Finanțelor, în care a arătat că execuția bugetară la zece luni arată un deficit de 3,92% din PIB, în scădere cu 27 miliarde de lei.

Tot vineri, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus că actuala guvernare a preluat de la Ilie Bolojan un buget cu obligații de plată neacoperite în valoare de aproape 50 de miliarde de lei, invocând același raport prezentat de ministrul Finanțelor.

Guvernul Ciolacu, cu Grindeanu la Transporturi, a ajuns la cel mai mare deficit din Uniunea Europeană

„De fapt, Sorin Grindeanu a descoperit nota de plată a propriei guvernări”, spune senatoarea de Giurgiu, președintă a Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital din Senat.

În 2024, cu Grindeanu ministru în Guvernul Ciolacu, România a ajuns la cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, amintește ea.

„Câteva luni mai târziu, tot Sorin Grindeanu anunța că la Transporturi ajunsese la un grad de supracontractare de 300% și îi transmitea viitorului ministru că principala lui preocupare trebuie să fie găsirea banilor pentru proiectele deja semnate”, spune Horga.

„Domnule Grindeanu, când ați semnat contractele, știați că lucrările vor trebui plătite. Ați vrut să fiți ministrul care anunță investițiile și ați lăsat în sarcina celui care vine după dumneavoastră să le găsească finanțarea. Cum îi cereți astăzi socoteală tocmai pentru factura despre care chiar dumneavoastră l-ați avertizat?”, îl interpelează Horga pe președintele PSD.

Disciplina bugetară a Guvernului Bolojan

În guvernarea lui Bolojan, în primele zece luni din 2026, deficitul a coborât la 3,92% din PIB, față de 5,6% în aceeași perioadă a anului trecut. „Diferența înseamnă 27 de miliarde de lei”, punctează Horga.

În trimestrul al treilea, economia a crescut cu 2,1% față de trimestrul anterior. Toate cele trei mari agenții de rating au menținut România în categoria țărilor recomandate pentru investiții. „Acestea sunt rezultatele disciplinei bugetare asumate de Guvernul Bolojan”, arată senatoarea.

La 31 octombrie, obligațiile certe de plată rămase fără acoperire bugetară însumau 19 miliarde de lei. „Cea mai mare parte provine din drepturi salariale câștigate în instanță de magistrați. Sunt obligații acumulate în timp”, spune Horga.

„Plătim 60 de miliarde pe dobânzi”

Senatoarea îl interpelează din nou pe Sorin Grindeanu și-i amintește că le cunoaște „istoria” la fel de bine ca pe cea a contractelor de la Transporturi.

„Unde sunt banii românilor, domnule Grindeanu? Anul acesta plătim peste 60 de miliarde de lei pe dobânzi. Așa se simte astăzi deficitul record din 2024. Împrumuturile făcute atunci vin cu dobânzi pe care le plătim ani la rând. Și cu fiecare miliard dus pe dobânzi rămân mai puțini bani pentru indexarea pensiilor, a alocațiilor copiilor și a indemnizațiilor persoanelor cu dizabilități”, precizează vicepreședinta PNL.

„Am parcurs în Guvernul Bolojan jumătate din drum. În 2027, românii ar trebui să înceapă să simtă rezultatele efortului făcut în ultimul an și jumătate. Dacă PSD reia angajările și măririle de salarii în companiile de stat cu pierderi și continuă să le acopere pierderile din subvenții, tot românii vor plăti”, atrage atenția senatoarea.

Ea îi cere președintelui PSD să înceteze cu „greaua moștenire”.

„Sunteți la guvernare. Faceți bugetul pe 2027. Arătați ce cheltuieli reduceți, ce investiții finanțați și din ce bani vă plătiți promisiunile. Guvernul Bolojan și-a făcut datoria. Acum e rândul dumneavoastră”, conchide liberala.

Alexandru Nazare: Deficitul a scăzut cu 27 de miliarde de lei

România se află pe o direcție corectă, iar execuția bugetară la zece luni arată un deficit de 3,92% din PIB, în scădere cu 27 miliarde de lei, a declarat, vineri, într-o conferință de presă, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor a subliniat că reducerea deficitului bugetar față de anul trecut și menținerea ratingului de țară în categoria recomandată investițiilor susțin încadrarea în ținta de deficit de 6,2% din PIB, deși persistă anumite riscuri.