În informarea transmisă vineri, instituția a precizat că problemele componentei informatice a cardului necesită în continuare intervenții pentru restabilirea funcționării în condiții de stabilitate și siguranță.

Pacienții pot merge în continuare la medic, chiar dacă sistemul cardului are probleme

Pentru persoanele care au consultații programate sau au nevoie de îngrijiri medicale, CNAS transmite că defecțiunile informatice nu trebuie să le blocheze accesul la servicii.

„Dificultățile de natură tehnică nu constituie un impediment în accesul asiguraților la serviciile medicale de care au nevoie”, precizează instituția în comunicatul de presă.

Casa de Asigurări mai spune că sunt menținute măsurile pentru „asigurarea continuității acordării și decontării serviciilor medicale”, în conformitate cu reglementările în vigoare. Practic, asta înseamnă că problemele sistemului informatic nu trebuie confundate cu suspendarea serviciilor medicale sau cu oprirea decontării acestora.

CNAS nu a detaliat însă în comunicatul de vineri procedura aplicabilă fiecărei categorii de servicii și nici ce trebuie să facă pacienții în situația concretă în care cardul nu poate fi validat. Instituția nu a precizat separat dacă există modificări privind prezentarea sau utilizarea cardului fizic.

Ce se întâmplă cu rețetele și medicamentele eliberate în farmacii

În privința rețetelor, comunicatul CNAS nu oferă explicații distincte despre prescrierea electronică sau despre eliberarea medicamentelor în farmacii în perioada disfuncționalităților. Instituția se referă la continuitatea acordării și decontării serviciilor medicale, fără să descrie separat pașii pe care trebuie să îi urmeze medicii și farmaciștii atunci când sistemul nu funcționează normal.

Prin urmare, informarea nu anunță blocarea rețetelor sau a eliberării medicamentelor, dar nici nu stabilește o procedură specială pentru aceste situații. Pacienții care întâmpină dificultăți trebuie să ceară lămuriri medicului prescriptor sau farmaciei, iar eventualele reguli suplimentare trebuie confirmate de CNAS.

Sistemul cardului de sănătate trebuie adaptat și pentru cartea electronică de identitate

Lucrările anunțate de CNAS nu vizează doar remedierea defecțiunilor existente, ci și compatibilizarea funcționalității de card de sănătate cu cea a cărții electronice de identitate (CEI). Instituția urmărește ca serviciile medicale să poată fi certificate prin semnarea cu cardul național de sănătate (CEAS) sau cu noua carte electronică de identitate.

Pentru această adaptare sunt necesare și actualizări ale aplicațiilor informatice folosite de furnizorii de servicii medicale. CNAS anunță că aceștia vor fi informați de casele de asigurări după publicarea kitului SDK, o trusă de dezvoltare software care va conține specificațiile tehnice necesare implementării noilor funcționalități.

Cu ajutorul acestor specificații, furnizorii de aplicații informatice terțe vor putea să își adapteze programele la cerințele tehnice comunicate de CNAS. Instituția nu a indicat însă o dată exactă pentru publicarea kitului sau pentru finalizarea tuturor actualizărilor.

CNAS nu a anunțat când va reveni sistemul la funcționarea normală

Casa de Asigurări spune că soluționarea disfuncționalităților este o prioritate și promite să comunice informațiile relevante despre evoluția intervențiilor și reluarea funcționării sistemului în parametri normali. Până la un nou anunț, nu există un termen precis comunicat pentru finalizarea lucrărilor.

Mesajul transmis vineri de instituție este că problemele tehnice ale componentei informatice a cardului nu trebuie să împiedice accesul asiguraților la serviciile medicale, iar măsurile pentru continuitatea acordării și decontării acestora rămân aplicabile.