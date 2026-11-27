Actuala guvernare a preluat de la Ilie Bolojan un buget cu obligații de plată neacoperite în valoare de aproape 50 de miliarde de lei, susține liderul PSD, Sorin Grindeanu, invocând datele din raportul prezentat de ministrul Finanțelor.

Diferența dintre deficitul raportat și plățile restante

Potrivit unei postări publicate de Sorin Grindeanu pe Facebook, informația privind obligațiile neacoperite apare în documentul prezentat de ministrul Finanțelor. Politicianul a arătat că, deși deficitul bugetar după zece luni a fost raportat la 3,92% din PIB, comparativ cu nivelul de 5,64% înregistrat anul trecut, în spatele acestor cifre au rămas plăți neachitate care depășesc 2% din PIB.

„Actuala guvernare a preluat de la Ilie Bolojan un buget în care nu sunt acoperite obligații de plată de aproape 50 de miliarde de lei. Nu o mai spune doar PSD, ci scrie negru pe alb în raportul prezentat astăzi de ministrul Finanțelor”, a transmis Sorin Grindeanu. Acesta a adăugat că includerea datoriilor amânate indică un deficit care depășește valorile consemnate în anii 2024 și 2025.

Blocaje financiare în administrația locală și în sectorul privat

Liderul social-democrat a menționat discuțiile purtate la Suceava cu mai mulți primari care derulează proiecte de investiții prin intermediul firmelor din plan local. Conform declarațiilor sale, antreprenorii au finalizat și au predat lucrările contractate, însă plățile din partea statului nu au fost efectuate, în timp ce companiile trebuie să achite la termen salariile angajaților.

Situația afectează și operatorii economici care au suportat din fonduri proprii indemnizațiile pentru concediile medicale ale salariaților. Potrivit lui Grindeanu, acești angajatori așteaptă de câteva luni recuperarea sumelor de la bugetul de stat. Totodată, politicianul a indicat faptul că majorările de taxe și impozite au adus numeroase firme cu capital autohton în pragul insolvenței sau al falimentului.

Restanțe către furnizorii de energie

Pe lângă datoriile către constructori și angajatori, Sorin Grindeanu a inventariat o serie de obligații financiare suplimentare care apasă asupra bugetului. Astfel, furnizorii de energie au de încasat de la stat suma de 3,5 miliarde de lei.

În plus, bugetul este expus unui risc financiar de peste 3 miliarde de lei generat de litigiul din dosarul Pfizer, cauză care se află în prezent în faza de apel. În paralel, Grindeanu a susținut că 90% dintre cetățenii cu venituri mici și din clasa de mijloc au fost afectați de înghețările și tăierile de venituri aplicate în perioada anterioară.

Solicitări privind rectificarea și bugetul pe anul 2027

În analiza sa, Sorin Grindeanu a cerut intervenția ministrului Finanțelor pentru stabilirea unor priorități și achitarea obligațiilor restante printr-o rectificare bugetară. De asemenea, liderul PSD a solicitat elaborarea unui proiect de buget pentru anul 2027 bazat pe date realiste.

„Ministrul Finanțelor are acum de pus ordine în plăți și de făcut o rectificare corectă, cu priorități clare. Și apoi să facem un buget pe 2027 realist, fără cosmetizări de tip Bolojan”, a precisat Grindeanu.

În finalul mesajului său, politicianul a criticat modul în care a fost gestionată execuția bugetară precedentă: „Fiecare procent de deficit cu care s-a lăudat Bolojan înseamnă un român mult mai sărac, o firmă care încă își așteaptă banii, un patron care a plătit în locul statului și o investiție amânată. Asta nu înseamnă nici disciplină bugetară și nicidecum reformă, ci doar să ascunzi nota de plată sub fața de masă ca să o achite cei care vin după tine”.

Sinteza datelor financiare menționate