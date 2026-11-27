Primele ninsori din această iarnă mobilizează autoritățile din București. Primarul general Ciprian Ciucu a convocat vineri Comandamentul de deszăpezire al Capitalei, în contextul avertizărilor meteorologice pentru minivacanța de 1 Decembrie. Peste 400 de utilaje și aproape 2.800 de muncitori sunt pregătiți să intervină pe străzile orașului.

Potrivit Primăriei Municipiului București, primii fulgi de zăpadă sunt așteptați sâmbătă, 28 noiembrie, în cursul după-amiezii. Conform prognozei ANM, stratul de zăpadă ar putea ajunge la 2-4 centimetri. Până duminică seara sunt anunțate precipitații mixte, intensificări ale vântului, ninsori viscolite și o scădere accentuată a temperaturilor.

La ședința convocată de Primarul General au participat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență, operatorilor de salubrizare din cele șase sectoare, STB, Administrației Străzilor, Apa Nova, Termoenergetica, Poliției Locale și serviciilor de asistență socială.

Zonele în care se va interveni cu prioritate

Ciprian Ciucu a solicitat o coordonare eficientă între instituțiile implicate și a stabilit principalele zone în care echipele de deszăpezire trebuie să intervină cu prioritate.

„Ar trebui să avem un punct unic de comandă, la ISU, unde se adună toate informațiile. Trebuie prioritizată circulația STB, zona spitalelor și a serviciilor generale de urgență, a școlilor și instituțiilor publice”, a declarat primarul general.

Edilul a cerut și securizarea șantierelor, monitorizarea sistemelor de semaforizare și remedierea rapidă a eventualelor defecțiuni. O atenție deosebită va fi acordată persoanelor fără adăpost. Persoanele fără adăpost trebuie identificate și transportate în centrele special amenajate.

Totodată, primarul general le-a solicitat operatorilor de salubrizare să folosească materialele antiderapante astfel încât să nu afecteze arborii, arbuștii și spațiile verzi din Capitală.

„Nu e important doar să intervenim repede, ci și CUM intervenim”, a subliniat Ciprian Ciucu.

Cum sunt împărțite utilajele de deszăpezire în București

Operatorii de salubrizare din cele șase sectoare și Societatea de Transport București au prezentat situația utilajelor, a personalului disponibil și a stocurilor de materiale antiderapante.

Potrivit datelor comunicate de Primăria Capitalei, situația este următoarea:

Sectorul 1: 49 de utilaje, 279 de muncitori și 2.220 de tone de material antiderapant;

Sectorul 2: 77 de utilaje, 519 muncitori și șoferi și 5.500 de tone de material antiderapant;

Sectorul 3: 30 de utilaje, 260 de muncitori și 4.207 tone de material antiderapant;

Sectorul 4: 70 de utilaje, 540 de muncitori și 4.000 de tone de material antiderapant;

Sectorul 5: 80 de utilaje, 295 de muncitori și 4.500 de tone de material antiderapant;

Sectorul 6: 64 de utilaje, 320 de muncitori și 1.607 tone de material antiderapant;

STB: 34 de utilaje, 556 de muncitori și 30 de tone de material antiderapant.

Sectorul 5 dispune de cele mai multe utilaje dintre cele șase sectoare, în timp ce Sectorul 2 are cel mai mare stoc de materiale antiderapante.